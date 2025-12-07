फिल्ममेकर विक्रम भट्ट को पुलिस ने किया गिरफ्तार, 30 करोड़ की धोखाधड़ी से जुड़ा है मामला

Vikram Bhatt Arrested: बॉलीवुड फिल्ममेकर विक्रम भट्ट अक्सर अपनी प्रोफेशनल लाइफ के चलते सुर्खियों में रहते हैं. अभी हाल ही में विक्रम से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है कि उन्हे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. 30 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के मामले में अब विक्रम को जेल जाना पड़ गया है. गौरतलब है कि भट्ट ने पहले एक आधिकारिक बयान में इन आरोपों से इनकार करते हुए कहा था कि "पुलिस को पूरी तरह से गुमराह किया गया है. क्या है ये पूरा मामला और किसने विक्रम भट्ट के खिलाफ की है ये शिकायत जानिए टाइम्स नाउ नवभारत की इस रिपोर्ट में.

विक्रम भट्ट को पुलिस ने किया गिरफ्तार

राजस्थान के उदयपुर इलाके में इंदिरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के मालिक डॉ. अजय मुर्डिया ने 17 नवंबर को विक्रम भट्ट (Vikram Bhatt) समेत 8 लोगों के खिलाफ 30 करोड़ की धोखाधड़ी की FIR दर्ज कराई थी. मुर्डिया ने आरोप लगाया कि भट्ट समेत और उनकी टीम ने एक फिल्म प्रोजेक्ट के लिए उन्हे 30 करोड़ रुपये से इन्वेस्ट करने का लालच दिया था. भट्ट ने उन्हे भरोसा दिलाया था कि फिल्म 200 करोड़ रुपए कमाएगी और मुनाफा होगा.

30 करोड़ की धोखाधड़ी से जुड़ा है मामला

प्रोजेक्ट डॉ. मुर्डिया की दिवंगत पत्नी को श्रद्धांजलि देने के लिए एक जीवनी पर आधारित फिल्म थी. अब हाल ही में उदयपुर और मुंबई पुलिस ने जॉइन्ट ऑपरेशन कर विक्रम भट्ट को मुंबई के यारी रोड इलाके से उनकी साली के घर से पकड़ा. ऐसे में पुलिस ने फिल्ममेकर को उदयपुर ले जाने की कोर्ट से ट्रांजिट रिमांड की मांग कर डाली.

गिरफ्तारी से पहले विक्रम भट्ट समेत 7 लोगों के खिलाफ लुक आउट नोटिस जारी कर चुकी थी. हालांकि अभी तक विक्रम भट्ट और उनकी टीम से इस गिरफ्तारी को लेकर कोई बयान सामने नहीं आया है. राज, 1920, श्रापित जैसे कई हॉरर फिल्में विक्रम भट्ट ने बॉलीवुड को दी. इसी के साथ विक्रम भट्ट एक्ट्रेस आलिया भट्ट के पिता महेश भट्ट के काफी करीब है.