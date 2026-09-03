विमल इलायची ऐड विवाद में अजय देवगन-टाइगर श्रॉफ का FDA को जवाब, अब शाहरुख खान की बारी का इंतजार

बॉलीवुड स्टार्स अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ ने विमल के विज्ञापन को लेकर महाराष्ट्र फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (FDA) की ओर से भेजे गए नोटिस का जवाब दे दिया है. एक रिपोर्ट में यह के मुताबिक, दोनों अभिनेताओं ने FDA को अपना जवाब सौंप दिया है. हालांकि, इस मामले में शाहरुख खान की तरफ से अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है. एफडीए को अब भी शाहरुख खान की प्रतिक्रिया का इंतजार है.
फिलहाल, इस मामले को लेकर ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है. FDA को शाहरुख खान की ओर से जवाब मिलने के बाद ही मामले में आगे की स्थिति स्पष्ट हो पाएगी. इस पूरे विवाद से जुड़ी अन्य जानकारी का भी इंतजार है.
अगस्त में, महाराष्ट्र FDA ने शाहरुख खान, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ को उनके 'विमल इलायची' विज्ञापन के लिए 'शो-कॉज नोटिस' (कारण बताओ नोटिस) भेजे. रेगुलेटर का आरोप था कि यह कैंपेन 'विमल पान मसाला' के लिए सरोगेट एडवरटाइजिंग (अप्रत्यक्ष विज्ञापन) हो सकता है, जो महाराष्ट्र में बैन है. नोटिस के मुताबिक, FDA ने कहा कि यह विज्ञापन विमल पान मसाला के साथ एक एसोसिएट है. रेगुलेटर ने यह चिंता भी जताई कि इलायची वाले प्रोडक्ट के ज़रिए विमल ब्रांड का प्रमोशन असल में पान मसाला ब्रांड के इनडायरेक्टली प्रमोशन का काम कर सकता है.
नोटिस में यह भी कहा गया, 'उस विज्ञापन की जांच करने पर पहली नजर में ऐसा लगता है कि विज्ञापन विमल ब्रांड को बढ़ावा देता है. यह ब्रांड मुख्य रूप से पान मसाला से जुड़ा है. महाराष्ट्र राज्य में खाद्य सुरक्षा आयुक्त द्वारा FSS एक्ट, 2006 की धारा 30(2)(a) के तहत 13 जुलाई, 2026 को जारी निषेध आदेश में बताई गई तारीख से एक साल की अवधि के लिए पान मसाला के निर्माण, भंडारण, परिवहन, वितरण और बिक्री पर रोक है.'
ये नोटिस अलग-अलग जगहों पर भेजे गए. अजय देवगन को जुहू स्थित उनके घर पर नोटिस मिला, जबकि शाहरुख खान को बांद्रा में 'मन्नत' पर नोटिस दिया गया. टाइगर श्रॉफ को उनकी प्रोडक्शन कंपनी, 'टाइगर श्रॉफ प्रोडक्शंस एलएलपी' के ज़रिए नोटिस मिला. हालांकि, FDA के इन नोटिसों से काफी विवाद खड़ा हो गया. लेकिन किसी भी एक्टर ने इस पर कोई बयान जारी नहीं किया.