'अब कोई मतलब नहीं है...', द केरल स्टोरी-2 के रिलीज को हरी झंडी मिलने पर बोले विपुल शाह; अनुराग कश्यप के कमेंट्स का भी दिया जवाब

विपुल शाह निर्मित द केरल स्टोरी 2 (The Kerala Story 2) को आखिरकार रिलीज के लिए मंजूरी मिल गई है. हाल ही में केरल हाई कोर्ट ने फिल्म की रिलीज पर रोक लगा दी थी.

 

Written By  Swati Singh|Last Updated: Feb 27, 2026, 11:26 PM IST
फिल्म निर्माता विपुल शाह, जिनकी फिल्म 'द केरल स्टोरी 2- गोज बियॉन्ड' को केरल उच्च न्यायालय ने रिलीज के लिए मंजूरी दे दी है, ने अदालत के आदेश पर प्रतिक्रिया दी. 

प्रोड्यूसर ने शुक्रवार को मीडिया से बातचीत के दौरान फिल्म पर लगी अंतरिम रोक हटाने जाने पर अपने विचार रखे. उन्होंने कोर्ट के फैसले का स्वागत किया और बताया कि फिल्म की जांच आठ एक्सपर्ट्स की एक कमिटी ने की थी.

द केरल स्टोरी-2 को हरी झंडी 

उन्होंने कहा, “अब, हाई कोर्ट के आदेश के बाद आगे चर्चा का कोई मतलब नहीं है. माननीय जजों को सीबीएफसी (सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन) के काम करने के तरीके में कोई कमी नहीं मिली. मैं एक बात साफ करना चाहता हूं. आम तौर पर किसी फिल्म की सेंसर स्क्रीनिंग में पांच लोगों की कमिटी होती है. हालांकि, इस फिल्म के लिए, केरल के दो सोशल वर्कर्स समेत आठ लोग थे, ताकि यह पक्का किया जा सके कि राज्य से जुड़ी कोई गलत जानकारी न हो.”

उन्होंने अपनी फिल्म पर इंडियन ऑथर अनुराग कश्यप के कमेंट्स पर भी टिप्पणी की. उन्होंने कहा कि वह अनुराग के कमेंट का इंतजार कर रहे हैं, जब ‘गैंग्स ऑफ वासेपुर’ के डायरेक्टर को एक सोशल मीडिया यूजर ने जवाब दिया था. उन्होंने कहा कि मैं अनुराग के बारे में कोई पर्सनल कमेंट नहीं करता. यह उनकी अपनी राय है, और मेरी ऑडियंस के पास एक बहुत अच्छा टॉपिक था. इसका जवाब अभी तक अनुराग की तरफ से नहीं आया है.

अनुराग कश्यप के कॉमेंट्स पर भी की टिप्पणी

उन्होंने आगे कहा कि अनुराग ने एक फिल्म बनाई थी, ‘दैट गर्ल इन येलो बूट्स.' यह एक पिता और बेटी के रोमांटिक रिश्ते के बारे में थी. ‘तो, जो व्यक्ति एक पिता और बेटी के बीच फिजिकल रिश्ते की फिल्म बनाता है, क्या हमें उसके कमेंट्स को सीरियसली लेना चाहिए?.

स्टे हटने के बाद, थिएटर मालिकों और डिस्ट्रीब्यूटर्स से अब उम्मीद है कि वे प्लान के मुताबिक स्क्रीनिंग करेंगे. जानकारों का मानना है कि कानूनी लड़ाई ने लोगों की दिलचस्पी बढ़ाई होगी, जिससे आने वाले दिनों में बॉक्स ऑफिस की संभावनाओं पर असर पड़ सकता है.

