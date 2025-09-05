इंडियन कॉमेडियन वीर दास ने रचा इतिहास, न्यूयॉर्क के इस पॉपुलर थिएटर में रेजीडेंसी पाने वाले बने पहले भारतीय
Advertisement
trendingNow12909396
Hindi Newsबॉलीवुड

इंडियन कॉमेडियन वीर दास ने रचा इतिहास, न्यूयॉर्क के इस पॉपुलर थिएटर में रेजीडेंसी पाने वाले बने पहले भारतीय

Vir Das : इंडियन कॉमेडियन वीर दास ने फिर से एक बार हिस्ट्री क्रिएट कर दी है और वो पहले ऐसे भारतीय कॉमेडियन बन गए हैं, जिन्हें ‘न्यू यॉर्क लिंकन सेंटर’ थिएटर का हिस्सा बनाया गया है.

 

Written By  Jyoti Rajput|Last Updated: Sep 05, 2025, 08:09 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

इंडियन कॉमेडियन वीर दास ने रचा इतिहास, न्यूयॉर्क के इस पॉपुलर थिएटर में रेजीडेंसी पाने वाले बने पहले भारतीय

एमी अवार्ड विनर कॉमेडियन वीर दास नेटफ्लिक्स स्पेशल पर अपने शो ‘Landing’ और ‘Fool Volume’ के लिए काफी फेमस हैं. वहीं वीर दास अक्सर अपने शोज में पॉलिटिकल जोक्स भी करते रहते हैं. वीर दास फिर से कॉमेडी के क्षेत्र में इतिहास रचने जा रहे हैं दरअसल इस साल वीर दास का एक नया शो आने वाला है जो कि इस साल की अंत तक चलने वाला है. कॉमेडियन ने अपने शो का नाम ‘हे स्ट्रेंजर’ रखा है जो कि अक्टूबर से नवंबर तक चलेगा.

 

यह भी पढे़ं: 70 के दशक में इस एक्टर को मिलती थी मुंह मांगी रकम, एक साल में ही दी थीं 9 सुपरहिट! 

Add Zee News as a Preferred Source

रेजीडेंसी
वहीं वीर दास ने इंडियन कॉमेडियन के लिए एक और नई राह खोल दी है. दरअसल वीर दास पहले ऐसे भारतीय कॉमेडियन बन गए हैं जिन्हें न्यूयॉर्क के पॉपुलर लिंकन सेंटर थिएटर में रेजीडेंसी मिली है. इस उपलब्धि की जानकारी वीर दास ने अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए दी है जिसमें वो लिखते हैं, ‘सीढ़ी के निचले हिस्से को चढ़ते हुए, मैं लिंकन न्यूयॉर्क सेंटर थिएटर में अपनी पहली रेजीडेंसी को शुरू करने जा रहा हूं.’

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Vir Das (@virdas)

‘ये शो मुझे...
बात करें इस न्यू यॉर्क के इस लिंकन सेंटर की तो, इस रेजीडेंसी की शुरुआत टोनी ऑवर्ड नॉमिनेटेड डायरेक्टर मोरिट्ज वॉन स्टुएलपनागेल और प्रोडक्शन हाउस सीव्यू की मदद से चलाया जा रहा है. वहीं एक और पोस्ट को शेयर करते हुए वीर दास ने अपने शो के बारे में लिखा, ‘ये शो मुझे और आपको आगे की ओर बढ़ाएगा. मैं आपको दुनिया के दूसरी ओर लेकर चलूंगा. मगर हम मेरी और आपकी दोनों की दुनिया के बारे में बात करेंगे.’

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Vir Das (@virdas)

वीर दास के शो ‘हे स्ट्रेंजर’ के टिकट लाइव होते ही सिर्फ 15 मिनट में सोल्ड आउट हो गए और थिएटर की सीटें फुल हो गई हैं जिसकी जानकारी कॉमेडियन ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर के दी है. 

 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Jyoti Rajput

पंडित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय विश्वविद्यालय से इलेट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद ज़ी न्यूज में काम कर रही हैं. ...और पढ़ें

TAGS

Vir Dasfirst Indian comedian to perform Lincoln CenterVir Das Emmay award winnerVir Das Hey Stranger

Trending news

क्या तुम मुझे नहीं पहचानती? अजित पवार का कथित वीडियो वायरल, अवैध खनन रोकने का मामला
Maharashtra Deputy CM controversy
क्या तुम मुझे नहीं पहचानती? अजित पवार का कथित वीडियो वायरल, अवैध खनन रोकने का मामला
Monsoon: 37 साल बाद सबसे ज्‍यादा बारिश, उत्तर भारत में टूटा 14 साल का रिकॉर्ड
Monsoon 2025
Monsoon: 37 साल बाद सबसे ज्‍यादा बारिश, उत्तर भारत में टूटा 14 साल का रिकॉर्ड
चीन दौरे पर PM मोदी ने ऐसा क्या किया, 120 घंटे बाद EU नेताओं ने मिला दिया फोन
PM Narendra Modi
चीन दौरे पर PM मोदी ने ऐसा क्या किया, 120 घंटे बाद EU नेताओं ने मिला दिया फोन
पुलवामा, बडगाम और...कई रिहायशी इलाकों में दिखा झेलम नदी का तांडव, चारों तरफ भरा पानी
Jammu Kashmir Weather Update
पुलवामा, बडगाम और...कई रिहायशी इलाकों में दिखा झेलम नदी का तांडव, चारों तरफ भरा पानी
'कांग्रेस वाले तो बच्चों की टॉफी पर भी टैक्स लेते थे...', अगर मोदी ने किया होता तो..
PM Modi on GST
'कांग्रेस वाले तो बच्चों की टॉफी पर भी टैक्स लेते थे...', अगर मोदी ने किया होता तो..
छोले-भटूरे से मिठाई तक... क्यों महंगा हो जाएगा स्विगी-जोमैटो से खाना मंगवाना?
GST Council
छोले-भटूरे से मिठाई तक... क्यों महंगा हो जाएगा स्विगी-जोमैटो से खाना मंगवाना?
EVM नहीं पेपर बैलेट से होंगे निकाय चुनाव! आयोग से सिफारिश करेगी इस राज्य की कैबिनेट
karnataka
EVM नहीं पेपर बैलेट से होंगे निकाय चुनाव! आयोग से सिफारिश करेगी इस राज्य की कैबिनेट
'अभी और विनाश होगा..', जम्मू कश्मीर में कुदरत के क्रोध पर छलका महबूबा मुफ्ती का दर्द
jammu kashmir news
'अभी और विनाश होगा..', जम्मू कश्मीर में कुदरत के क्रोध पर छलका महबूबा मुफ्ती का दर्द
पुलिस ने बनाया था फर्जी एनकाउंटर का प्लान... आप MLA ने किया हमले से इनकार
MLA Harmeet Singh Pathanmajra
पुलिस ने बनाया था फर्जी एनकाउंटर का प्लान... आप MLA ने किया हमले से इनकार
सोसाइटी में सिर्फ मुस्लिमों को मिलेगा घर, मुंबई में बिल्डिंग प्रोजेक्ट पर घमासान
Mumbai Halal Lifestyle
सोसाइटी में सिर्फ मुस्लिमों को मिलेगा घर, मुंबई में बिल्डिंग प्रोजेक्ट पर घमासान
;