इंडियन कॉमेडियन वीर दास ने रचा इतिहास, न्यूयॉर्क के इस पॉपुलर थिएटर में रेजीडेंसी पाने वाले बने पहले भारतीय

Vir Das : इंडियन कॉमेडियन वीर दास ने फिर से एक बार हिस्ट्री क्रिएट कर दी है और वो पहले ऐसे भारतीय कॉमेडियन बन गए हैं, जिन्हें ‘न्यू यॉर्क लिंकन सेंटर’ थिएटर का हिस्सा बनाया गया है.
एमी अवार्ड विनर कॉमेडियन वीर दास नेटफ्लिक्स स्पेशल पर अपने शो ‘Landing’ और ‘Fool Volume’ के लिए काफी फेमस हैं. वहीं वीर दास अक्सर अपने शोज में पॉलिटिकल जोक्स भी करते रहते हैं. वीर दास फिर से कॉमेडी के क्षेत्र में इतिहास रचने जा रहे हैं दरअसल इस साल वीर दास का एक नया शो आने वाला है जो कि इस साल की अंत तक चलने वाला है. कॉमेडियन ने अपने शो का नाम ‘हे स्ट्रेंजर’ रखा है जो कि अक्टूबर से नवंबर तक चलेगा.
रेजीडेंसी
वहीं वीर दास ने इंडियन कॉमेडियन के लिए एक और नई राह खोल दी है. दरअसल वीर दास पहले ऐसे भारतीय कॉमेडियन बन गए हैं जिन्हें न्यूयॉर्क के पॉपुलर लिंकन सेंटर थिएटर में रेजीडेंसी मिली है. इस उपलब्धि की जानकारी वीर दास ने अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए दी है जिसमें वो लिखते हैं, ‘सीढ़ी के निचले हिस्से को चढ़ते हुए, मैं लिंकन न्यूयॉर्क सेंटर थिएटर में अपनी पहली रेजीडेंसी को शुरू करने जा रहा हूं.’
‘ये शो मुझे...
बात करें इस न्यू यॉर्क के इस लिंकन सेंटर की तो, इस रेजीडेंसी की शुरुआत टोनी ऑवर्ड नॉमिनेटेड डायरेक्टर मोरिट्ज वॉन स्टुएलपनागेल और प्रोडक्शन हाउस सीव्यू की मदद से चलाया जा रहा है. वहीं एक और पोस्ट को शेयर करते हुए वीर दास ने अपने शो के बारे में लिखा, ‘ये शो मुझे और आपको आगे की ओर बढ़ाएगा. मैं आपको दुनिया के दूसरी ओर लेकर चलूंगा. मगर हम मेरी और आपकी दोनों की दुनिया के बारे में बात करेंगे.’
वीर दास के शो ‘हे स्ट्रेंजर’ के टिकट लाइव होते ही सिर्फ 15 मिनट में सोल्ड आउट हो गए और थिएटर की सीटें फुल हो गई हैं जिसकी जानकारी कॉमेडियन ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर के दी है.
