‏مافي أحد مثل رانفير سينغ في تعامله مع معجبينه، لما عرف إن كيران حامل في شهورها الأخيره ، راح لبيتها و زارها وفاجأها وقعد معها ساعة. مشاعري الصغيرة This fan story is so cute Kiran a pregnant woman she tired to meet Ranveer Singh many times in London but it doesn't happen.. So when Ranveer knew she's pregnant he went to her home and stay with her more then hour so lucky #ranveersingh #deepveernews

