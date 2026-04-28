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Hindi NewsबॉलीवुडVIDEO: हाई हील्स पहनकर अक्षय कुमार ने किया लाल परी पर डांस, बैलेंस देख फैंस दंग, फराह खान हो गईं इम्प्रेस

VIDEO: हाई हील्स पहनकर अक्षय कुमार ने किया 'लाल परी' पर डांस, बैलेंस देख फैंस दंग, फराह खान हो गईं इम्प्रेस

Akshay Kumar Heel Dance Viral Video: बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार इन दिनों अपनी फिल्म 'भूत बंगला' को लेकर चर्चा में बने हुए हैं. हाल ही में अक्षय अपने शो 'व्हील ऑफ फॉर्च्यून' के एपिसोड में हील पहनकर डांस करते हुए नजर आए. उनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया.

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: Apr 28, 2026, 04:48 PM IST
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हील पहनकर अक्षय कुमार ने ‘लाल परी’ पर किया डांस
हील पहनकर अक्षय कुमार ने ‘लाल परी’ पर किया डांस

Akshay Kumar Heel Dance Viral Video: बॉलीवुड के जाने-माने खिलाड़ी के नाम से मशहूर अक्षय कुमार अक्सर अपने मस्ती भरे अंदाज को लेकर सुर्खियों में बने रहते हैं. इन दिनों अक्षय की फिल्म 'भूत बंगला' बॉक्स ऑफिस पर लगी हुई है और धमाल मचा रही है. इसी बीच एक्टर अपने टीवी शो के एक वीडियो को लेकर चर्चा में आ गए. आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला-

हील्स पहनकर अक्षय कुमार ने किया डांस

दरअसल, अक्षय कुमार अपने फेमस गेम शो 'व्हील ऑफ फॉर्च्यून' के आखिरी एपिसोड में जैकलीन फर्नांडिज, भूमि पेडनेकर और फराह खान के साथ नजर आए थे. शो में मजाक-मस्ती का दौर चल रहा था. इसी दौरान जैकलीन ने अक्षय से पुरानी शरारतों का हिसाब बराबर करने का अनोखा तरीका निकाला. उन्होंने अक्षय को चुनौती दी कि वह हाई हील्स पहनकर एक मिनट तक स्टेज पर डांस करें.

Akshay dancing with heels wasn't in my 2026 bingo card
by u/shawerma114 in BollyBlindsNGossip

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'लाल परी' गाने पर अक्षय का डांस वायरल

पहले तो अक्षय कुमार थोड़ा घबराते हुए नजर आए और उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा कि अगर पैर मुड़ गया तो क्या होगा, लेकिन माहौल ऐसा बना कि आखिरकार उन्हें चुनौती स्वीकार करनी पड़ी. जैकलीन की मदद से अक्षय कुमार ने लाल रंग की हील्स पहनीं और फिर जो हुआ उसने हर किसी का दिल जीत लिया. हील्स पहनकर अक्षय ने अपने फेमस गाने 'लाल परी' पर डांस करना शुरू कर दिया. स्टेज पर उनका कॉन्फिडेंस देखकर सभी तालियां बजाने लगे. उन्होंने घूमकर स्टेप्स किए, बैलेंस बनाया और पूरे जोश के साथ हील्स पहनकर परफॉर्मेंस दी. कुछ देर बाद फराह खान और भूमि पेडनेकर भी उनके साथ मंच पर शामिल हो गईं.

फराह खान ने ट्राई करवाए मुश्किल फुटवर्क

इस दौरान फराह खान ने अक्षय कुमार से कुछ मुश्किल फुटवर्क भी करवाए, जिन्हें एक्टर ने आसानी से कर दिखाया. डांस खत्म होने के बाद फराह खान ने झुककर उनका सम्मान किया और तालियां बजाईं. वहीं अक्षय ने मजाक में कहा, 'अब उन्हें समझ आया कि महिलाएं हील्स पहनकर कैसे चलती हैं.' वीडियो जैसे ही इंटरनेट पर वायरल हुआ, तभी से फैंस जमकर इस पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं. किसी ने वीडियो पर लिखा, '2026 में अक्षय कुमार को हील्स पहनकर डांस करते देखना उनकी कल्पना से बाहर था.' कुछ ने लिखा, 'अक्षय हमेशा नए प्रयोग करने से नहीं डरते और यही बात उन्हें खास बनाती है.'

अक्षय कुमार का वर्कफ्रंट

वहीं अक्षय कुमार के वर्कफ्रंट की बात करें तो एक्टर इन दिनों अपनी हालिया रिलीज फिल्म 'भूत बंगला' की सफलता का आनंद ले रहे हैं. अब दर्शकों को उनकी अपकमिंग फिल्म 'वेलकम टू जंगल' का इंतजार है, जो जल्द ही सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है. लेकिन इस वक्त अक्षय का हील्स वाला वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है.

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Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते ...और पढ़ें

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