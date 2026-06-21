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'क्यों, तू मेरा मामा लगता है?' पैपराजी के सवाल पर अक्षय कुमार ने दिया मजेदार जवाब, छूट गई सबकी हंसी

Akshay Kumar Viral Video: अक्षय कुमार का एयरपोर्ट पर पैपराजी को दिया गया मजेदार जवाब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. फैंस एक्टर के इस मजाकिया अंदाज को काफी पसंद कर रहे है. आइए वीडियो पर नजर डालते हैं-

Written ByKajol Gupta
Published: Jun 21, 2026, 02:16 PM IST|Updated: Jun 21, 2026, 02:16 PM IST
'क्यों, तू मेरा मामा लगता है?' पैपराजी के सवाल पर अक्षय कुमार ने दिया मजेदार जवाब, छूट गई सबकी हंसी
Image Credit: अक्षय कुमार वायरल वीडियो

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Kajol Gupta

Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

 

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