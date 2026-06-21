Akshay Kumar Viral Video: बॉलीवुड के 'खिलाड़ी' अक्षय कुमार इन दिनों अपनी फिल्मों और अपने मजाकिया अंदाज को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं. हाल ही में उन्हें एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया, जहां से उनका एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. अक्षय न केवल अपनी एक्टिंग, बल्कि अपनी बेहतरीन कॉमिक टाइमिंग के लिए भी जाने जाते हैं. फिलहाल अक्षय अपनी फिल्म 'भूत बंगला' की सफलता का आनंद ले रहे हैं, जिसने दर्शकों के बीच अपनी एक खास जगह बनाई है.
एयरपोर्ट पर जब पैपराजी ने अक्षय से उनके गंतव्य के बारे में पूछा, तो अक्षय ने अपने चिर-परिचित अंदाज में पलटकर पूछा, 'क्यों, तू मेरा मामा लगता है?' यह सुनते ही वहां मौजूद सभी लोग हंस पड़े. अक्षय का यह वीडियो अब इंटरनेट पर छाया हुआ है. हालांकि मजाकिया तंज के बाद उन्होंने मुस्कुराते हुए अपनी यात्रा के बारे में भी बताया, जो उनकी सहजता को दर्शाता है.
सोशल मीडिया पर फैंस इस वीडियो पर जमकर प्यार बरसा रहे हैं. यूजर्स उन्हें 'डाउन टू अर्थ' और 'असली एंटरटेन' कह रहे हैं. बता दें कि अक्षय अंतरराष्ट्रीय योग दिवस (21 जून) के एक कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे. उनकी यही बेबाकी उन्हें अन्य सितारों से अलग बनाती है और फैंस के साथ उनका एक गहरा जुड़ाव पैदा करती है.
वर्कफ्रंट की बात करें तो अक्षय कुमार की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'वेलकम टू जंगल' 26 जून को सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है. फिल्म का दर्शकों के बीच अच्छा खासा बज बना हुआ है और मेकर्स को इससे काफी उम्मीदें हैं. फिल्म को लेकर फैंस काफी उत्साहित है. 'भूत बंगला' की सफलता के बाद मेकर्स और फैंस दोनों को ही इस फिल्म से काफी उम्मीदें हैं.