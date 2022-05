Video: नाच रहा था शख्स तभी Huma Qureshi और Aditi Rao Hydari ने फेंककर तोड़ दी प्लेट, हैरानी से देखती रही ये हसीना!

Huma Qureshi and Aditi Rao Hydari Broke a Plate in the Restaurant: इंडस्ट्री में सेलेब्स कुछ भी करते हैं तो वो खबर बन जाती है और फिर उसे सोशल मीडिया पर वायरल होते देर नहीं लगती. हाल ही में हुमा कुरैशी (Huma Qureshi) और अदिति राव हैदरी (Aditi Rao Hydari) ने कुछ ऐसा कर दिया है कि वो भी सोशल मीडिया पर छा गई हैं. मोहतरमा इस वीडियो में एक रेस्टोरेंट में प्लेट पर प्लेट तोड़तीं नजर आ रही हैं. इस वीडियो को खुद फराह खान (Farah Khan) ने शेयर किया है. चलिए बताते हैं कि माजरा आखिर है क्या.

रेस्ट्रोरेंट में हसीनाओं ने तोड़ी प्लेट

कोरियोग्राफर और निर्देशक फराह खान ने एक वीडियो शेयर की है जिसमें हुमा कुरैशी, अदिति राव हैदरी और पत्रलेखा एक रेस्टोरेंट में नजर आ रही हैं. वीडियो में एक शख्स उनकी टेबल के पास डांस कर रहा है कि तभी हुमा डांस करते हुए शख्स की तरफ प्लेट फेंक देती हैं और वो टूट जाती है. इसके बाद अदिति राव हैदरी भी कुछ ऐसा ही करती हैं. वहीं जहां ये दोनों हसीनाएं बेफिक्री से प्लेट तोड़ रही हैं तो वहीं पत्रलेखा इन्हें हैरानी से देख रही हैं.

दरअसल, एक ऐसा रेस्टोरेंट है जहां पर प्लेट तोड़ने की रिवाज है और अब इन हसीनाओं ने इसका खूब लुत्फ उठाया. वहीं फराह खान ने इन हसीनाओं के साथ डिनर एन्जॉय किया तो साथ ही जमकर फोटोग्राफी भी की. ये तस्वीरें इन्होंने इंस्टाग्राम पर शेयर भी की है. इन तस्वीरों में फराह, हुमा और अदिति ट्विनिंग करती दिख रही हैं. तीनों ब्लैक आउटफिट में शानदार पोज दे रही हैं. वहीं पत्रलेखा बिल्कुल अलग अंदाज में नजर आईं.

गंगूबाई काठियावाड़ी में नजर आई थीं हुमा कुरैशी

हुमा कुरैशी हाल ही में रिलीज गंगूबाई काठियावाड़ी में स्पेशल अपीयरेंस में दिखीं वो एक गाने में नजर आई थीं. इसके अलावा उनकी वेब सीरीज मिथ्या ने भी हाल ही में खूब सुर्खियां बटोरी थी.

