वर्ली से लेकर अलीबाग तक... जानिए कहां-कहां हैं Virushka के लग्जरी घर, क्या है उनकी कीमत

Virat Kohli Anushka Sharma Property: भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली और बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा का नाम देश के सबसे पावरफुल कपल्स में शुमार है. ये कपल सिर्फ खेल और मनोरंजन जगत में ही नहीं, बल्कि रियल एस्टेट की दुनिया में भी बड़ा निवेश कर रहा है. हाल ही में विराट और अनुष्का ने मुंबई के वर्सोवा इलाके में ₹18.29 करोड़ का एक बेहद आलीशान सी-फेसिंग अपार्टमेंट खरीदा है. इस नई खरीद के साथ ही एक बार फिर विराट और अनुष्का के देश-विदेश में फैले आलीशान मकानों और उनकी कीमतों की चर्चा तेज हो गई है.
मुंबई के वर्सोवा में खरीदा ₹18.29 करोड़ का नया घर
एचटी ने अपनी रिपोर्ट में जैपकी का हवाला देते हुए बताया कि विराट कोहली और अनुष्का शर्मा ने अपने रियल एस्टेट पोर्टफोलियो में एक और लग्जरी आशियाना जोड़ लिया है. कपल ने मुंबई के अंधेरी वेस्ट स्थित वर्सोवा के 'गोदरेज स्काईशोर' प्रोजेक्ट में ₹18.29 करोड़ का सी-फेसिंग अपार्टमेंट खरीदा है. यह अपार्टमेंट 2,644 वर्ग फीट में फैला है, जिसके साथ 316 वर्ग फीट का एक्सक्लूसिव एरिया और तीन कवर पार्किंग स्पेस मिलते हैं. इस प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन जुलाई 2026 में हुआ, जिसके लिए कपल ने ₹1.09 करोड़ की स्टाम्प ड्यूटी और ₹30,000 की रजिस्ट्रेशन फीस चुकाई है.
वर्ली में पहले से मौजूद है सी-फेसिंग अपार्टमेंट
मुंबई के पॉश इलाके वर्ली में भी इस स्टार कपल का एक शानदार सी-फेसिंग आशियाना है. ओमकार 1973 टावर की 35वीं मंजिल पर स्थित यह 4-बेडरूम अपार्टमेंट लगभग 7,171 वर्ग फीट में फैला हुआ है. 2016 में जब इस प्रॉपर्टी की खबरें आई थीं, तब इसकी कीमत करीब ₹34 करोड़ बताई गई थी. हालांकि, बाद में मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि क्रिकेटर ने बुकिंग रद्द कर दी थी.
कोहली के पास गुरुग्राम के पॉश DLF फेज 1 में 10,000 स्क्वायर फीट का एक शानदार घर भी है, जिसकी कीमत लगभग ₹80 करोड़ बताई जाती है और इसमें प्राइवेट स्विमिंग पूल, मॉडर्न जिम और कई प्रीमियम सुविधाएं हैं. पिछले कुछ सालों में, कोहली और अनुष्का शर्मा ने मुंबई और दूसरे शहरों में शानदार रिहायशी प्रॉपर्टीज का एक बेहतरीन पोर्टफोलियो बनाया है, जिससे वे भारत के प्रीमियम रियल एस्टेट मार्केट में प्रमुख सेलिब्रिटी इन्वेस्टर्स में से एक बन गए हैं.
अभी कहां रह रहे विरुष्का?
'द टेलीग्राफ' की रिपोर्ट के मुताबिक, विराट और अनुष्का अभी लंदन के नॉटिंग हिल इलाके में रहते हैं. हालांकि, इस जोड़े ने अभी तक इस पते की पुष्टि नहीं की है. गौरतलब है कि जनवरी में उन्होंने अलीबाग में भी एक प्रॉपर्टी खरीदी थी.
अलीबाग में है करोड़ों का आलीशान फार्महाउस
CRE मैट्रिक्स द्वारा एक्सेस किए गए प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स के अनुसार, विराट और अनुष्का को मुंबई के पास अलीबाग का शांत माहौल काफी पसंद है. जनवरी 2026 में कपल ने अलीबाग के आवास बीच के पास जीराड गांव में ₹37.86 करोड़ में 5 एकड़ से अधिक जमीन खरीदी थी. इससे पहले साल 2022 में भी इन्होंने अलीबाग में 8 एकड़ का प्लॉट ₹19 करोड़ में खरीदा था. इस जमीन पर उन्होंने एक बेहद खूबसूरत और लग्जरी विला बनाया है, जिसमें टेंपरेचर-कंट्रोल्ड स्विमिंग पूल, जैकुजी, बड़ा गार्डन और मॉडर्न किचन जैसी सुविधाएं मौजूद हैं.