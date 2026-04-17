जर्मन इन्फ्लुएंसर की फोटो लाइक करने पर ट्रोल हुए विराट कोहली, अमीषा पटेल ने किया सपोर्ट, बोलीं- 'पाप है क्या..'

Ameesha Patel on Virat Kohli: भारतीय टीम के स्टार खिलाड़ी विराट कोहली की पर्सनल लाइफ अक्सर सुर्खियों में बनी रहती है. उनकी सोशल मीडिया पोस्ट, लाइक और हर एक चीज की चर्चा होती रहती है. हाल ही में विराट ने एक विदेशी हसीना की फोटो को लाइक कर दिया, जिसे देखने के बाद फैंस हैरान रह गए हैं और तमाम तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. इन रिएक्शन्स के बीच अब बॉलीवुड एक्ट्रेस अमीषा पटेल का भी बयान सामने आया है. अमीषा पटेल ने विराट को सपोर्ट किया और कहा, 'लाइक करना पाप नहीं है.'

विराट कोहली ने की जर्मन इन्फ्लुएंसर की पोस्ट लाइक

विराट कोहली ने हाल ही में जर्मन इन्फ्लुएंसर लिजलैज की 30 जनवरी की पोस्ट को लाइक कर दिया, जिस पर अब इंटरनेट पर बवाल मच गया है. बीते साल विराट ने एक्ट्रेस अवनीत कौर की पोस्ट को लाइक कर दिया था, जिसे लेकर सोशल मीडिया पर खलबली मच गई थी. वहीं, अब लिजलैज की पोस्ट पर विराट का लाइक देखकर इंटरनेट पर फिर से बवाल मच गया है. इसी को लेकर अब अमीषा पटेल ने विराट कोहली का सपोर्ट किया है.

अमीषा पटेल ने किया विराट का सपोर्ट

एक्ट्रेस अमीषा पटेल हाल ही में मुंबई में नजर आईं, तो पैपराजी ने इस मामले में उनसे उनकी राय पूछी. इस पर अमीषा पटेल ने विराट कोहली का बचाव किया और कहा, 'लाइक करना कोई पाप है क्या? उनकी लाइफ, उनका इंस्टाग्राम, उनकी मर्जी. लोगों को बस ट्रोल करना ही आता है और कोई काम-धंधा ही नहीं है. अच्छी बात है किसी के अच्छे काम को लाइक करना. ट्रोल करना पाप है, किसी को लाइक करना नहीं.'

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बीते साल अवनीत की पोस्ट की थी लाइक

बता दें कि बीते साल विराट कोहली ने अवनीत कौर की पोस्ट को लाइक कर दिया था. तब उन्होंने कहा था, 'मैं यह साफ करना चाहूंगा कि अपनी फीड साफ करते समय, ऐसा लगता है कि एल्गोरिदम ने गलती से किसी इंटरैक्शन को रिकॉर्ड कर लिया होगा. इसके पीछे मेरा बिल्कुल भी कोई इरादा नहीं था. मैं गुजारिश करता हूं कि कोई भी बेवजह की अटकलें न लगाए. आपकी समझ के लिए शुक्रिया.'