Virat Kohli: इस बॉलीवुड दिग्गज ने लिखा- विराट तुमको सात खून माफ; अभिषेक बच्चन के इस वीडियो ने जीत लिया दिल

India Vs Pakistan: टी 20 वर्ल्ड कप में विराट कोहली की तूफानी पारी से भारत को मिली जीत के बाद पूरे देश में दिवाली शुरू हो गई. बॉलीवुड भी इस जश्न में पीछे नहीं रहा और जैसे ही जीत मिली, ट्विटर तथा इंस्टाग्राम पर बॉलीवुड के सितारों के रिएक्शन आने लगे. शाहरुख खान, अजय देवगन, कार्तिक आर्यन, वरुण धवन, मौनी रॉय और मनोज बाजपेयी से लेकर एस.एस. राजामौली ने तक टीम को जीत पर दिल खोलकर बधाई दी और अपने-अपने अंदाज में मैसेज लिखे. लेकिन इन सबके बीच कुछ बॉलीवुड दिग्गजों के संदेश बहुत अलग थे और उन्होंने फैन्स का ध्यान खींचा. दिग्गज राइटर और गीतकार जावेद अख्तर ने अपने ट्वीट में लिखाः विराट तुमको सात खून माफ, थैंक यू सो मच. जीते रहो.

ब्रदर नहीं... फादर

अभिषेक बच्चन ने भारतीय टीम की पाकिस्तान पर शानदार जीत पर अपनी फिल्म का एक वीडियो पोस्ट किया है. वीडियो में अभिषेक के साथ रितेश देशमुख भी नजर आ रहे हैं. वीडियो इन दोनों की फिल्म ब्लफमास्टर का है, जो 2005 में आई थी. वीडियो में रितेश का हाथ पकड़ कर अभिषेक उनसे कह रहे हैं: ब्रदर नहीं... फादर. साले, इस लाइन में मैं तुम्हारा बाप हूं. बाप. मैसेज किसके लिए, बिना बताए ही कोई भी साफ-साफ समझ सकता है. इस वीडियो पर अभिषेक को जबर्दस्त रिएक्शन मिल रहे हैं. शाहरुख खान ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा कि क्रिकेट का यह महान खेल देखकर बहुत बढ़िया लगा. भारत को जीतते देखना बहुत शानदार था. विराट की बैटिंग बहुत प्रेरक थी और बैकग्राउंड में चक दे इंडिया का म्यूजिक. हमारी दिवाली अभी के अभी शुरू हो गई है.

हम जीत गए वर्ल्ड कप

कार्तिक आर्यन और वरुण धवन ने भारत की जीत के पल पर अपने जश्न के वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर किए हैं. जबकि राजामौली ने अपने ट्विटर पर कोहली को सलाम करते हुए लिखाः किंग कोहली, टेक अ बाउ. रितेश देशमुख ने भी कोहली को संबोधित करते हुए ट्वीट किया कि आज तो हम वर्ल्ड कप ही जीत गए. सिद्धार्थ मल्होत्र का ट्वीट है कि कहने को क्या कुछ बाकी है. यह तो डबल सेलिब्रेशन का समय है. अजय देवगन ने लिखा कि कोहली की यह पारी लंबे समय तक याद रखी जाएगी. भारत की जीत के बाद बॉलीवुड सितारों ने ट्विटर और इंस्टाग्राम पर कोहली और टीम इंडिया के लिए बधाई संदेशों की बौछार कर दी.

Virat tum ko saat khoon maaf , thank you so much . Jeetay raho .

— Javed Akhtar (@Javedakhtarjadu) October 23, 2022