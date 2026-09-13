एक्टर ने भोजपुरी गानों के कंटेंट पर भी सवाल उठाया है. उन्होंने बोला कि भोजपुरी का तो स्वाद भी खराब कर दिया है इन लोगों ने. एक्टर ने बोला कि पहले इंटरनेट का बूम नहीं था, ऐसे में लोगों को अंदाजा नहीं था कि इस तरह के कंटेंट का क्या असर पड़ रहा है. जब अब समझ आ गया तो क्या गलत है और उसका क्या असर पड़ रहा है, तो ऐसी चीजें नहीं करनी चाहिए. उस समय की बात अलग थी, अब जब आपको सेंस आ गया, पता चल गया है कि क्या गलत है, ये खराब है तो मत करो ना. एक्टर ने भोजपुरी गानों पर सवाल उठाते हुए कहा कि अरे ये लोग अभी भी क्या-क्या गाना गाते हैं. भोजपुरी का स्वाद ही खराब कर दिया. उन्होंने बताया है कि भोजपुरी में कई अच्छे गाने है जिन्हें दर्शकों के सामने लाया ही नहीं गया है.