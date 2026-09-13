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विशाल आदित्‍य सिंह ने पवन सिंह और खेसारी लाल पर दिया बड़ा बयान, नए टैलेंट को नहीं मिल रहा मौका

टीवी एक्टर विशाल आदित्य सिंह ने भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार पवन सिंह और खेसारी लाल यादव को लेकर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने बोला कि अब इन्हें रिटायरमेंट के बारे में सोचना चाहिए.

Written ByShilpa
Published: Sep 13, 2026, 09:17 PM IST|Updated: Sep 13, 2026, 09:17 PM IST
विशाल आदित्‍य सिंह ने पवन सिंह और खेसारी लाल पर दिया बड़ा बयान, नए टैलेंट को नहीं मिल रहा मौका

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Shilpa

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मैं शिल्पा सिंह, पिछले 6 साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हूं. मैं 4 साल से ज़ी न्यूज़ हिंदी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम कर रही हूं. ज़ी न्यूज़ में मैं एंटरटेनमेंट बीट पर भी काम कर रही हूं. मैंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इंडिया न्यूज़ डिजिटल से की थी. इसके बाद वन इंडिया डिजिटल और जागरण न्यू मीडिया जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में भी काम किया है. इस दौरान मैंने एंटरटेनमेंट बीट पर लेखन के साथ-साथ सेलेब्रिटी इंटरव्यू, वीडियो स्टोरी, फिल्म रिव्यू और रिसर्च-बेस्ड कंटेंट की कवरेज की है. मैंने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. मेरा उद्देश्य किसी भी बीट पर काम करते हुए पाठकों तक सही, उपयोगी और भरोसेमंद जानकारी देना है.

 

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