भोजपुरी इंडस्ट्री में पवन सिंह और खेसारी लाल यादव दो बड़े नाम है. दोनों स्टार की जबरदस्त फैन फॉलोइंग है. टीवी एक्टर विशाल आदित्य सिंह ने भोजपुरी स्टार के लिए ऐसा बयान दिया है जिससे फैंस नाराज हो सकते हैं. दरअसल उन्होंने एक पॉडकास्ट में दोनों स्टार्स के लिए बोला कि इन्हें अब रिटायरमेंट लेना चाहिए. इसके अलावा उन्होंने सवाल उठाया है कि उनकी वजह से नए कलाकारों को मौका नहीं मिल रहा है.
विशाल आदित्य ने फिल्म विंडो पॉडकास्ट में भोजपुरी इंडस्ट्री पर खुलकर बात की है. उन्होंने पवन सिंह और खेसारी लाल यादव जैसे बड़े स्टार्स के लिए बोला कि इन स्टार्स को रिटायरमेंट के बारे में सोचना चाहिए. क्योंकि उनकी चेहरे के बने रहने से नए टैलेंट को मौका नहीं मिल रहा है. उन्होंने बोला कि अभी इन लोगों का रिटायरमेंट का प्लान होना चाहिए. बड़े कलाकारों को एक समय बाद पीछे हटकर नई पीढ़ी को मौका देना चाहिए.
एक्टर ने भोजपुरी गानों के कंटेंट पर भी सवाल उठाया है. उन्होंने बोला कि भोजपुरी का तो स्वाद भी खराब कर दिया है इन लोगों ने. एक्टर ने बोला कि पहले इंटरनेट का बूम नहीं था, ऐसे में लोगों को अंदाजा नहीं था कि इस तरह के कंटेंट का क्या असर पड़ रहा है. जब अब समझ आ गया तो क्या गलत है और उसका क्या असर पड़ रहा है, तो ऐसी चीजें नहीं करनी चाहिए. उस समय की बात अलग थी, अब जब आपको सेंस आ गया, पता चल गया है कि क्या गलत है, ये खराब है तो मत करो ना. एक्टर ने भोजपुरी गानों पर सवाल उठाते हुए कहा कि अरे ये लोग अभी भी क्या-क्या गाना गाते हैं. भोजपुरी का स्वाद ही खराब कर दिया. उन्होंने बताया है कि भोजपुरी में कई अच्छे गाने है जिन्हें दर्शकों के सामने लाया ही नहीं गया है.
विशाल ने भोजपुरी गानों में डबल मीनिंग कंटेंट को लेकर भी अपनी नाराजगी जाहिर की है. उनका बोलना है कि इंटरनेट के समय में इस तरह के कंटेंट से लोगों पर असर पड़ता है. इस तरह के कंटेंट से भोजपुरी सिनेमा की इमेज खराब होती है. आदित्य ने बोला कि उन्हें पवन सिंह के गाने पहले पसंद थे. उन्होंने कई गाने गाए हैं लेकिन अब पसंद नहीं है. आदित्य के इन बयान से पवन सिंह के फैंस नाराज हो सकते हैं.