'ये सही नहीं किया...' अरिजीत सिंह के प्लेबैक सिंगिंग छोड़ने के ऐलान पर बोले विशाल भारद्वाज, 'ओ रोमियो' में गाना रोमांटिक गाना

Arijit Singh के प्लेबैक सिंगिंग से संन्यास लेने के फैसले ने हर किसी को शॉक में डाल दिया है. इस फैसले पर नामचीन हस्तियों ने रिएक्ट किया. जिसमें अब Vishal Bhardwaj का भी नाम शामिल हो गया है.

Written By  Shipra Saxena|Last Updated: Jan 30, 2026, 09:30 PM IST
विशाल भारद्वाज और अरिजीत सिंह
Vishal Bhardwaj on Arijit Singh: अरिजीत सिंह के प्लेबैक सिंगिंग से संन्यास लेने की खबर ने सभी को हैरान कर दिया है. इस फैसले के बाद करोड़ों फैंस और म्यूजिक इंडस्ट्री सदमे में है. कई लोग दुखी हैं, तो कुछ उनके इस कदम की सराहना भी कर रहे हैं.इस बीच, मशहूर फिल्म निर्देशक और म्यूजिक कंपोजर विशाल भारद्वाज ने अरिजीत के साथ आखिरी मुलाकात के पल शेयर किए.

ये सही नहीं है...

निर्देशक ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया. इसमें वे गाना गाते नजर आ रहे हैं, तो उनके आस पास बैठे लोग गाने को सुन रहे हैं, जबकि अरिजीत निर्देशक का वीडियो रिकॉर्ड कर रहे है.विशाल ने वीडियो पोस्ट कर लिखा- 'अरिजीत कुछ दिन पहले तक जब हम गाने पर जैमिंग कर रहे थे और तुम वीडियो शूट कर रहे थे. मुझे नहीं पता था कि यह तुम्हारे साथ मेरा आखिरी फिल्मी गाना होगा.यह सही नहीं है.'

दो फिल्मों में आने वाले है गाने
विशाल से पहले मनोरंजन जगत के कई कलाकारों ने अरिजीत के इस फैसले पर रिएक्ट किया. विशाल और अरिजीत ने साथ में मिलकर कई शानदार रोमांटिक और भावनात्मक गाने दिए हैं, जिनमें फिल्म 'हैदर' का 'खुल कभी तो' और रंगून का 'ये इश्क है' शामिल है. गुलजार के गीतों के साथ,अरिजीत की आवाज और विशाल का संगीत एक गहरा प्रभाव छोड़ते हैं. वहीं, साल 2026 में,'ओ रोमियो' फिल्म के लिए अरिजीत ने 'हम तो तेरे लिए थे' में साथ में काम किया है.

दिए कई हिट सॉन्ग्स

इसके अलावा सलमान की फिल्म 'बैटल ऑफ गलवान' में अरिजीत का गाना मातृभूमि रिलीज हुआ. इस गाने को दर्शकों से अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है.अरिजीत ने अपने करियर में कई रोमांटिक और यादगार गाने दिए हैं. उन्होंने 'तुम ही हो', 'चन्ना मेरेया', 'अगर तुम साथ हो','केसरिया','तुझे कितना चाहने लगे'जैसे गानों ने उन्हें घर-घर पहुंचाया. अपनी कला के लिए अरिजीत को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित भी किया जा चुका है.

इनपुट-एजेंसी 

