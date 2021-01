गलत जानकारी देकर बुरा फंसे Vishal Dadlani, Sushma Swaraj के पति ने कर दिया ट्रोल

नई दिल्ली: सिंगर और गीतकार विशाल डडलानी (Vishal Dadlani) ट्रोल हो रहे हैं. इंडियन आइडल के शनिवार एपिसोड के बाद से सोशल मीडिया पर उन्हें ट्रोल करने का सिलसिला जारी हुआ है. बीते एपिसोड में एक कंटेस्टेंट ने ‘ऐ मेरे वतन के लोगों’ गाना गाया. इसके बागग विशाल ने कुछ ऐसा कहा कि उनका खूब मजाक बन रहा है.

विशाल (Vishal Dadlani) ने कहा कि इस गाने को लता मंगेशकर ने 1947 में देश के पहले पीएम जवाहर लाल नेहरू के लिए गाया था. ये गाना आज तक सबके दिलों में बसा है. लता मंगेशकर जैसा तो कोई नहीं गा सकता है, लेकिन आपने अच्छी कोशिश की है. विशाल के इस बयान के बाद पूर्व विदेश मंत्री दिवंगत सुषमा स्वराज के पति और राज्यपाल स्वराज कौशल ने ट्विटर पर विशाल को मेंशन करते हुए ट्वीट किया. उन्होंने विशाल को उनकी गलती से रुबरू कराया.

This is Music MisDirector @VishalDadlani ! https://t.co/ciNZRbu6hc Poor knowledge of history, music and the lives of two Bharat Ratanas and the two Dada Sahib Phalke award winners.

पूर्व विदेश मंत्री दिवंगत सुषमा स्वराज के पति और राज्यपाल स्वराज कौशल (Swaraj Kaushal) ने लिखा, 'ये हैं म्यूजिक डायरेक्टर विशाल डडलानी (Vishal Dadlani). भारत रत्न और दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित 2 लोगों के बारें खराब जानकरी दी है.' उन्होंने अगले ट्वीट में लिखा, 'लता जी का जन्म 1929 को हुआ था. 1947 में वह सिर्फ 17 साल की थीं. लता मंगेशकर जी ने मेरे वतन के लोगों गाना 26 जनवरी 1963 को दिल्ली में गाया था. इसे कवि प्रदीप ने लिखा है. गाना सुनने के बाद जवाहर लाल नेहरू ने कहा था कि लता बेटी तुम्हारे गीत ने मुझे रुला दिया.'

Lata Mangeshkar ji sang ‘Ae mere watan ke logo’ on 26th January 1963 in New Delhi. The lyrics are by Kavi Pradeep. In a choked voice Pandit Jawahar Lal Nehru said ‘Lata Beti, tumhare geet ne mujhe rula diya....’ https://t.co/xqHeVsHNKw

स्वराज कौशल (Swaraj Kaushal) के इस ट्वीट के बाद यूजर्स ने विशाल (Vishal Dadlani) को खूब ट्रोल किया. इस मामले के उठने के बाद विशाल ने अपना रिएक्शन दिया. उन्होंने लिखा, ‘मैं माफी मांगता हूं, लेकिन इन कट्टर राष्ट्रवादियों ने तब कुछ नहीं कहा जब #Chornab पुलवामा में 40 भारतीय सैनिकों की मौत को टीआरपी जीत के रूप में मना रहा था.'

I see a few right-wingers "offended" by my messing up the date of "Ae Mere Watan Ke Logon" being sung to Pt. Nehru. I apologise for my error.

These "staunch Nationalists" didn't say a thing when #Chornab celebrated the deaths of 40 Indian soldiers in #Pulwama as a TRP win. Odd.

— VISHAL DADLANI (@VishalDadlani) January 25, 2021