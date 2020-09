Sushant Singh Rajput के जीजा विशाल कीर्ति ने शेयर की पुरानी चैट, ये हुई थी बातचीत

नई दिल्ली: बॉलीवुड के दिवंगत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) का परिवार बीते तीन महीने से इंसाफ की मांग कर रहा है. इस दौरान सुशांत के परिवार ने सोशल मीडिया को अपनी बात कहने का जरिया बनाया है. उनकी बहनें लगातार सुशांत को लेकर पोस्ट लिखती हैं. वहीं अब सुशांत के जीजा विशाल कीर्ति (Vishal Kirti) ने कुछ पुरानी चैट के स्क्रीनशॉट शेयर किए हैं.

इन दिनों सुशांत मामले की जांच सीबीआई, ईडी और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो कर रहा है. इस मामले में हर दिन नए अपडेट्स सामने आ रहे हैं. इसी बीच सुशांत सिंह राजपूत के जीजा विशाल कीर्ति के ये वॉट्सऐप स्क्रीनशॉट्स लोगों को इमोशनल कर रहे हैं. क्योंकि इसमें होने वाली बातचीत बता रही है कि सुशांत कितने तेज दिमाग वाले इंसान थे. यह चैट साल 2018 की है. इसमें दोनों की साइंस से जुड़े मुद्दे पर बातचीत हो रही है.

While we await new developments today, I am sharing some beautiful memories of an intellectual chat session with @itsSSR. It’s a reminder that while the most enjoyable form of human communication is in-person, digital communication is great for reflection. https://t.co/53iUfVdpE8

— vishal kirti (@vikirti) September 20, 2020