हम धीरे-धीरे ठीक हो रहे, लेकिन लड़ाई जारी रहेगी : सुशांत के जीजा

नई दिल्ली: दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत (Suahant Singh Rajput) की मौत को तीन महीने हो चुके हैं, जिस पर उनके जीजा विशाल कीर्ति को लगता है कि समय धीरे-धीरे ठीक होने लगा है, जबकि सुशांत के न्याय के लिए लड़ाई जारी रहेगी. सोमवार को विशाल ने अपने असत्यापित अकाउंट से ट्वीट किया, 'कभी-कभी, मैं सुशांत की कुछ मीठी यादों को 'एक्सटेंडेड फैमली' के साथ साझा करूंगा, ताकि हम धीरे-धीरे ठीक हो जाएं जबकि न्याय की लड़ाई जारी रहेगी. कहने की जरूरत नहीं है कि हमें न्याय के लिए वारियर्स फॉर एसआरआर से जो समर्थन मिला है, उसके लिए हम बहुत आभारी हैं.'

विशाल ने कहा, हम मुस्कुराने की कोशिश कर रहे हैं

विशाल कीर्ति अपने ब्लॉग का टाइटल 'थ्री मंथ ऑफ अनइमेजनेबल लॉस ' दिया. उन्होंने लिखा, 'जो हुआ वह इतना अकल्पनीय है कि हम आंशिक रूप से अभी भी चिंता में हैं. हम मुस्कुराने की कोशिश कर रहे हैं, जब भी हमारे बच्चे कुछ करते हैं तो हम हंसते हैं, लेकिन उसी क्षण अंदर से गिल्ट भी महसूस होता है. हम खुद से सवाल करते हैं कि क्या हमें अपने भाई को खोने पर मुस्कुराने की अनुमति है. हमें वापस सामान्य होने में बहुत समय लगेगा और मुझे पूरा यकीन है कि हम दोबारा इस परिस्थिति में नहीं आएंगे, लेकिन हम लगातार हील करने की कोशिश कर रहे हैं, उम्मीद है समय के अनुसार सब ठीक हो जाएगा.'

Occasionally,I will share some sweet memory of Sushant with the “Extended Family”so that we slowly heal while the fight for justice is on. Needless to say, we are so thankful for the support we have received from the #Warriors4SSR in the pursuit of justice.https://t.co/kzTaG10r4O

— vishal kirti (@vikirti) September 14, 2020