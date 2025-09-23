'विवाह' फेम एक्ट्रेस अमृता राव ने बॉलीवुड पॉलिटिक्स पर किया खुलासा, कहा- 'इंडस्ट्री के अंदर भी गहराई से....'

Amrita Rao On Bollywood Politics: बॉलीवुड की मशहूर और खूबसूरत अदाकारा अमृता राव इन दिनों अपनी हाल ही में रिलीज हुई फिल्म ‘जॉली एलएलबी 3’ को लेकर सुर्खियों में हैं. लंबे समय बाद बड़े पर्दे पर वापसी करने वाली अमृता को इस फिल्म में उनके शानदार अभिनय के लिए सराहा जा रहा है. इसी बीच उन्होंने एक पॉडकास्ट में अपने करियर, इंडस्ट्री की राजनीति और निजी अनुभवों को लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे किए.

‘जब फेम मिलता है तो नजर जरूर लगती है’

अमृता हाल ही में रणवीर इलाहाबादिया के पॉडकास्ट में नजर आईं. बातचीत के दौरान उन्होंने अपने करियर की शुरुआत और संघर्ष के दिनों को याद किया. अमृता ने कहा 'मैंने बिना किसी गॉडफादर के इंडस्ट्री में कदम रखा और लगातार तीन सुपरहिट फिल्में दीं. उस समय मैं बहुत खुश थी, लेकिन कई बार यह सोचकर परेशान हो जाती थी कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है. जब आप अचानक लोगों की नजरों में आ जाते हैं, तो बुरी नजर जरूर लगती है.'

'राजनीति सिर्फ बाहर की दुनिया में नहीं'

उन्होंने आगे बताया कि एक बार उनकी मेड ने उनकी नजर उतारी थी और उसके बाद उन्होंने खुद को बेहतर महसूस किया. अमृता ने साफ शब्दों में कहा कि राजनीति सिर्फ बाहर की दुनिया में नहीं, बल्कि फिल्म इंडस्ट्री के अंदर भी गहराई से मौजूद है. उन्होंने अपने शुरुआती करियर का एक किस्सा साझा करते हुए बताया '‘इश्क विश्क’ की सफलता के बाद मैं और शाहिद कपूर बहुत लोकप्रिय हो गए थे. एक अवॉर्ड शो के लिए हमने फोटोशूट कराया था, लेकिन जब उसका कवर देखा, तो असली फोटो वहां नहीं थी. मेरी जगह दो बड़े सुपरस्टार्स थे और मैं उनके पीछे बहुत छोटे फ्रेम में दिखी. उस समय यह सब देखकर बहुत बुरा लगा, लेकिन अब मैं इन बातों को इग्नोर करना सीख चुकी हूं.'

लोगों के तानों का सामना किया

अमृता ने यह भी खुलासा किया कि करियर की शुरुआत में उन्हें कई बार लोगों की आलोचनाओं का सामना करना पड़ा. उन्होंने कहा 'जब मैं नई-नई इंडस्ट्री में आई थी, लोग कहते थे कि मैं बहुत पतली हूं और ये कोई तारीफ नहीं थी. बाद में जब मैं बिल्कुल न पतली थी और न मोटी, तब भी किसी ने यह नहीं कहा कि मैं परफेक्ट दिख रही हूं. इसलिए जरूरी है कि आप खुद को बेस्ट मानें.'

अमृता का मानना है कि कठिन समय में परिवार का सपोर्ट बेहद अहम होता है. उन्होंने कहा कि फैमिली ही असली कॉन्फिडेंस देती है और वही आपको मजबूत बनाती है. अमृता के ये बयान इस बात को उजागर करते हैं कि बॉलीवुड की चकाचौंध भरी दुनिया के पीछे गहरी राजनीति और चुनौतियां छिपी होती हैं, जिनका सामना हर कलाकार को करना पड़ता है.