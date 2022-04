The Delhi Files: विवेक अग्निहोत्री बोले- दिल्ली सालों से भारत को कर रही बर्बाद

The Delhi Files: 'द कश्मीर फाइल्स' (The Kashmir Files) की सफलता के बाद डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री (Vivek Agnihotri) अपनी नई फिल्म 'द दिल्ली फाइल्स' (The Delhi Files) को लेकर सुर्खियों में हैं. हाल ही में उन्होंने इस फिल्म का नाम ऐलान किया है. अब विवेक ने फिल्म 'द दिल्ली फाइल्स' को लेकर अपनी बात रखी है. उन्होंने बताया कि उनकी ये फिल्म बहुत सारे सच से लोगों को रू-ब-रू कराएगी.

बहुत कुछ सच बताएगी फिल्म

न्यूज एजेंसी एएनआई के साथ बातचीत के दौरान विवेक अग्निहोत्री (Vivek Agnihotri) ने कहा- 'द दिल्ली फाइल्स' आपको तमिलनाडु के बारे में भी बहुत कुछ सच बताएगी. यह दिल्ली के बारे में नहीं है. यह दिखाता है कि दिल्ली कितने सालों से भारत को बर्बाद कर रही है. दिल्ली में देश पर किसने राज किया. कैसे उन्होंने मुगल राजाओं से लेकर अंग्रेजों से लेकर आधुनिक समय तक सब कुछ तबाह कर दिया'.

'इतिहास को साक्ष्य आधारित होना चाहिए'

विवेक अग्निहोत्री (Vivek Agnihotri) ने आगे कहा कि इतिहास को साक्ष्य और तथ्य आधारित होना चाहिए. ये नरेटिव आधारित नहीं होनी चाहिए. भारत में समस्या यह है कि बहुत से लोग इतिहास को राजनीतिक और भारत के राजनीतिक एजेंडे के आधार पर लिखते हैं. ज्यादातर पश्चिमी धर्मनिरपेक्ष एजेंडा रहा है और इसलिए हिंदू सभ्यता को हमेशा नजरअंदाज किया गया है. यह माना गया है कि हम कमजोर हैं और हमने जो कुछ भी सीखा है वह पश्चिमी शासकों या आक्रमणकारियों से है, इसलिए यह गलत है.

फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर मचाई धूम

बताते चलें कि पिछले महीने 11 मार्च को रिलीज हुई 'द कश्मीर फाइल्स' (The Kashmir Files) को देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला. फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 350 करोड़ का कलेक्शन करते हुए इतिहास रच दिया. इस फिल्म में अनुपम खेर, पल्लवी जोशी, मिथुन चक्रवर्ती और दर्शन कुमार जैसे कलाकरों ने काम किया है. इस फिल्म में कश्मीरी पंडितों के दर्द को बयां किया गया, जिन्हें साल 1990 में घाटी से पलायन करने के लिए मजबूर कर दिया गया था.

यह भी पढ़ें: Reception: आलिया-रणबीर की पार्टी में पहुंचे ये सितारे, मलाइका भी आईं नजर

एंटरटेनमेंट की लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग खबरों के लिए यहां क्लिक करें Zee News के Entertainment Facebook Page को लाइक करें