Advertisement
trendingNow13208777
Hindi Newsबॉलीवुडभाजपा के जीतते ही विवेक अग्निहोत्री ने किया बड़ा ऐलान, अब बंगाल में रिलीज होगी The Bengal Files, बोले- ‘मेरे खिलाफ दर्जनों FIR…’

भाजपा के जीतते ही विवेक अग्निहोत्री ने किया बड़ा ऐलान, अब बंगाल में रिलीज होगी The Bengal Files, बोले- ‘मेरे खिलाफ दर्जनों FIR…’

फिल्म निर्देशक विवेक अग्निहोत्री ने बंगाल में भाजपा की जीत के बाद बड़ा ऐलान कर दिया है, उन्होंने अब बंगाल में अपनी फिल्म ‘द बंगाल फाइल्स’ की रिलीज डेट को अनाउंस करते हुए एक स्टोरी पोस्ट की है. इस दौरान उन्होंने पूर्व सीएम ममता बनर्जी को लेकर भी बात की है. 

Written By  Jyoti Rajput|Last Updated: May 08, 2026, 06:43 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

भाजपा के जीतते ही विवेक अग्निहोत्री ने किया बड़ा ऐलान, अब बंगाल में रिलीज होगी The Bengal Files, बोले- ‘मेरे खिलाफ दर्जनों FIR…’

फिल्ममेकर विवेक अग्निहोत्री ने पश्चिम बंगाल में अपनी पॉपुलर फिल्म ‘द बंगाल फाइल्स’ (The Bengal Files) की रिलीज को लेकर बड़ा ऐलान किया है. उन्होंने कहा है कि भाजपा की चुनावी जीत के बाद अब राज्य में फिल्म रिलीज हो पाएगी. वहीं इस दौरान ऐसी खबरें थीं कि फिल्म फ्राइडे, 8 मई को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. लेकिन इंस्टाग्राम स्टोरीज पर विवेक अग्निहोत्री इन दावों को गलत बताते हुए कहा कि फिल्म पश्चिम बंगाल में अगले शुक्रवार, 15 मई को रिलीज होगी. 

'द बंगाल फाइल्स' 5 सितंबर, 2025 को पूरे भारत में रिलीज हुई थी, लेकिन उस समय पश्चिम बंगाल के सिनेमाघरों में इसे रिलीज नहीं होने दिया गया था. मगर राज्य चुनावों में भाजपा की बड़ी जीत के बाद, अग्निहोत्री द्वारा अब ये जानकारी दी गई है कि फिल्म अब बंगाल में रिलीज होने के लिए तैयार है. 

विवके अग्निहोत्री ने बताई रिलीज डेट
फिल्म की रिलीज डेट की खबरों पर रिएक्शन देते हुए विवेक अग्निहोत्री ने इंस्टाग्राम स्टोरीज पर एक पोस्ट शेयर किया, जिसमें उन्होंने बताया कि ‘द बंगाल फाइल्स' इस शुक्रवार को रिलीज नहीं होगी, बल्कि पश्चिम बंगाल के सिनेमाघरों में 15 मई को रिलीज होगी. फिल्म निर्माता का ये अपडेट आरोप लगाने के महीनों बाद आया है कि फिल्म को बंगाल में रिलीज नहीं होने दिया गया.

Add Zee News as a Preferred Source

बंगाल में बैन थी फिल्म
विवेक अग्निहोत्री ने सोशल मीडिया पर पोस्ट साझा करते हुए दावा किया कि पिछले कुछ समय में उनके खिलाफ दर्जनों FIR दर्ज कराई गईं और फिल्म को रोकने के लिए लगातार दबाव बनाया गया. उन्होंने कहा कि इसके बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी और अब दर्शकों तक फिल्म पहुंचाने का रास्ता साफ हो गया है. वहीं बंगाल में भाजपा की जीत के बाद, विवेक अग्निहोत्री पोस्ट शेयर करते हुए कहा, ‘हमारी फिल्म के ट्रेलर लॉन्च को रोक दिया गया. हम पर हमले और मारपीट की गई. मेरे खिलाफ दर्जनों FIR दर्ज की गईं. बंगाल में मेरी एंट्री बैन कर दी गई थी.’ 

अब ज्यादा से ज्यादा लोग देखेंगे फिल्म
विवेक अग्निहोत्री ने आगे लिखा, ‘मैं राज्यपाल से अपना अवॉर्ड लेने भी नहीं जा सका. लेकिन हमने कभी भी हार नहीं मानी. इन चुनावों के दौरान, हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, कि फिल्म किसी भी तरह बंगाल भर में ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे. मुझे खुशी है कि हमने हार नहीं मानी और अपने छोटे से तरीके से संघर्ष किया.’ उन्होंने अपने इस पोस्ट के आखिर में लिखा, ‘बंगाल के लोगों को बहुत बधाई हो, अब वो बिना किसी डर के अपना सर ऊपर कर के चल सकते हैं.’

क्यों हुई थी बंगाल में बैन?
‘द बंगाल फाइल्स’ को लेकर पहले से ही विवाद बना हुआ है. फिल्म का टॉपिक पश्चिम बंगाल की राजनीति और हिंसा से जुड़ी घटनाओं पर आधारित बताया जा रहा है. यही वजह है कि रिलीज से पहले ही यह फिल्म राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गई. विपक्षी दलों ने फिल्म पर राजनीतिक एजेंडा चलाने का आरोप लगाया है, जबकि समर्थकों का कहना है कि फिल्म उन मुद्दों को सामने लाने की कोशिश कर रही है जिन पर लंबे समय तक खुलकर चर्चा नहीं हुई.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Jyoti Rajput

...और पढ़ें

TAGS

Vivek AgnihotriFilm The Bengal Files

Trending news

BJP के जीतते ही विवेक अग्निहोत्री ने किया बड़ा ऐलान, अब रिलीज होगी The Bengal files
Vivek Agnihotri
BJP के जीतते ही विवेक अग्निहोत्री ने किया बड़ा ऐलान, अब रिलीज होगी The Bengal files
बंगाल-तमिलनाडु चुनाव 2026 LIVE: ममता का इस्तीफा देने से इनकार, तमिलनाडु में सरकार बनाने की जंग तेज
Assembly Election 2026
बंगाल-तमिलनाडु चुनाव 2026 LIVE: ममता का इस्तीफा देने से इनकार, तमिलनाडु में सरकार बनाने की जंग तेज
जहां पर शपथ लेगा BJP का पहला CM, कोलकाता के उस परेड ग्राउंड का क्या है इतिहास?
West Bengal Election 2026
जहां पर शपथ लेगा BJP का पहला CM, कोलकाता के उस परेड ग्राउंड का क्या है इतिहास?
'DMK-AIADMK एक हुए तो 107 विधायक देंगे इस्तीफा', विजय की धमकी से गरमा गया माहौल
Tamil Nadu News In Hindi
'DMK-AIADMK एक हुए तो 107 विधायक देंगे इस्तीफा', विजय की धमकी से गरमा गया माहौल
कश्मीर में ड्रग माफियाओं पर बड़ा वार! करोड़ों की संपत्तियां जब्त, कई तस्कर अरेस्ट
jammu kashmir news
कश्मीर में ड्रग माफियाओं पर बड़ा वार! करोड़ों की संपत्तियां जब्त, कई तस्कर अरेस्ट
ऑपरेशन सिंदूर की सालगिरह पर अग्नि-6 का प्रीमियर, 1 साल बाद भारत में क्या-क्या हो रहा
DNA
ऑपरेशन सिंदूर की सालगिरह पर अग्नि-6 का प्रीमियर, 1 साल बाद भारत में क्या-क्या हो रहा
नासिक TCS दफ्तर में धर्मांतरण की आरोपी निदा खान अरेस्ट, पुलिस ने संभाजीनगर से पकड़ा
Nashik
नासिक TCS दफ्तर में धर्मांतरण की आरोपी निदा खान अरेस्ट, पुलिस ने संभाजीनगर से पकड़ा
काबा गाने वालों की हार से कई देश परेशान! बंगाल के जनादेश से 'वेस्ट मीडिया' में टेंशन
DNA
काबा गाने वालों की हार से कई देश परेशान! बंगाल के जनादेश से 'वेस्ट मीडिया' में टेंशन
अगले 7 दिन बारिश, बिजली और आंधी से कांपेंगे ये राज्य, 8 मई का मौसम बन जाएगा आफत!
weather update
अगले 7 दिन बारिश, बिजली और आंधी से कांपेंगे ये राज्य, 8 मई का मौसम बन जाएगा आफत!
प्लेन में किसी के खिलाफ नारेबाजी करने पर क्या यात्रियों को मिल सकती है सजा?
DGCA
प्लेन में किसी के खिलाफ नारेबाजी करने पर क्या यात्रियों को मिल सकती है सजा?