भाजपा के जीतते ही विवेक अग्निहोत्री ने किया बड़ा ऐलान, अब बंगाल में रिलीज होगी The Bengal Files, बोले- ‘मेरे खिलाफ दर्जनों FIR…’

फिल्ममेकर विवेक अग्निहोत्री ने पश्चिम बंगाल में अपनी पॉपुलर फिल्म ‘द बंगाल फाइल्स’ (The Bengal Files) की रिलीज को लेकर बड़ा ऐलान किया है. उन्होंने कहा है कि भाजपा की चुनावी जीत के बाद अब राज्य में फिल्म रिलीज हो पाएगी. वहीं इस दौरान ऐसी खबरें थीं कि फिल्म फ्राइडे, 8 मई को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. लेकिन इंस्टाग्राम स्टोरीज पर विवेक अग्निहोत्री इन दावों को गलत बताते हुए कहा कि फिल्म पश्चिम बंगाल में अगले शुक्रवार, 15 मई को रिलीज होगी.

'द बंगाल फाइल्स' 5 सितंबर, 2025 को पूरे भारत में रिलीज हुई थी, लेकिन उस समय पश्चिम बंगाल के सिनेमाघरों में इसे रिलीज नहीं होने दिया गया था. मगर राज्य चुनावों में भाजपा की बड़ी जीत के बाद, अग्निहोत्री द्वारा अब ये जानकारी दी गई है कि फिल्म अब बंगाल में रिलीज होने के लिए तैयार है.

विवके अग्निहोत्री ने बताई रिलीज डेट

फिल्म की रिलीज डेट की खबरों पर रिएक्शन देते हुए विवेक अग्निहोत्री ने इंस्टाग्राम स्टोरीज पर एक पोस्ट शेयर किया, जिसमें उन्होंने बताया कि ‘द बंगाल फाइल्स' इस शुक्रवार को रिलीज नहीं होगी, बल्कि पश्चिम बंगाल के सिनेमाघरों में 15 मई को रिलीज होगी. फिल्म निर्माता का ये अपडेट आरोप लगाने के महीनों बाद आया है कि फिल्म को बंगाल में रिलीज नहीं होने दिया गया.

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बंगाल में बैन थी फिल्म

विवेक अग्निहोत्री ने सोशल मीडिया पर पोस्ट साझा करते हुए दावा किया कि पिछले कुछ समय में उनके खिलाफ दर्जनों FIR दर्ज कराई गईं और फिल्म को रोकने के लिए लगातार दबाव बनाया गया. उन्होंने कहा कि इसके बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी और अब दर्शकों तक फिल्म पहुंचाने का रास्ता साफ हो गया है. वहीं बंगाल में भाजपा की जीत के बाद, विवेक अग्निहोत्री पोस्ट शेयर करते हुए कहा, ‘हमारी फिल्म के ट्रेलर लॉन्च को रोक दिया गया. हम पर हमले और मारपीट की गई. मेरे खिलाफ दर्जनों FIR दर्ज की गईं. बंगाल में मेरी एंट्री बैन कर दी गई थी.’

अब ज्यादा से ज्यादा लोग देखेंगे फिल्म

विवेक अग्निहोत्री ने आगे लिखा, ‘मैं राज्यपाल से अपना अवॉर्ड लेने भी नहीं जा सका. लेकिन हमने कभी भी हार नहीं मानी. इन चुनावों के दौरान, हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, कि फिल्म किसी भी तरह बंगाल भर में ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे. मुझे खुशी है कि हमने हार नहीं मानी और अपने छोटे से तरीके से संघर्ष किया.’ उन्होंने अपने इस पोस्ट के आखिर में लिखा, ‘बंगाल के लोगों को बहुत बधाई हो, अब वो बिना किसी डर के अपना सर ऊपर कर के चल सकते हैं.’

क्यों हुई थी बंगाल में बैन?

‘द बंगाल फाइल्स’ को लेकर पहले से ही विवाद बना हुआ है. फिल्म का टॉपिक पश्चिम बंगाल की राजनीति और हिंसा से जुड़ी घटनाओं पर आधारित बताया जा रहा है. यही वजह है कि रिलीज से पहले ही यह फिल्म राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गई. विपक्षी दलों ने फिल्म पर राजनीतिक एजेंडा चलाने का आरोप लगाया है, जबकि समर्थकों का कहना है कि फिल्म उन मुद्दों को सामने लाने की कोशिश कर रही है जिन पर लंबे समय तक खुलकर चर्चा नहीं हुई.