Vivek Agnihotri ने ली उम्रदराज हीरो के यंग एक्ट्रेस संग रोमांस पर चुटकी, आमिर या अक्षय किस पर साधा निशाना?

Vivek Agnihotri Tweet on Laal Singh Chaddha: द कश्मीर फाइल्स के निर्देशक विवेक अग्निहोत्री का एक ट्वीट इन दिनों खूब वायरल हो रहा है जिससे एक बार फिर विवाद की स्थिति पैदा हो गई है. अक्सर अपने बयान को लेकर चर्चा में रहने वाले विवेक अग्निहोत्री (Vivek Agnihotri) ने इस बार जो कहा है उसे लाल सिंह चड्ढा (Laal Singh Chaddha) और रक्षाबंधन (Raksha Bandhan) से जोड़कर देखा जा रहा है. विवेक ने ट्विटर के जरिए उन अभिनेताओं पर निशाना साधा है जो 50-60 की उम्र में जवान एक्ट्रेस संग स्क्रीन पर रोमांस फरमाते हैं.

उम्रदराज एक्टर्स पर विवके का निशाना

विवेक अग्निहोत्री ने अपने ट्वीट में बिना कोई नाम लिए कहा – ‘फिल्म की क्वालिटी के बारे में क्या कहें जब 60 साल के हीरो पर्दे पर अपने से काफी छोटी लड़कियों संग रोमांस करते दिखते हैं. ऐस में बॉलीवुड में कुछ तो गड़बड़ है.’ जैसे ही विवेक ने ये ट्वीट किया तो लोगों ने इस ट्वीट को रक्षाबंधन में अक्षय कुमार और लाल सिंह चड्ढा में आमिर खान से जोड़ दिया. आमिर खान फिल्म में अपने से काफी छोटी करीना कपूर और अक्षय कुमार भूमि पेडनेकर संग नजर आए हैं.

Forget the quality of a film, when 60 yr old heroes are desperate to romance 20/30 yr old girls, photoshopping faces to look young, there is something fundamentally wrong with Bollywood.

‘Looking young & cool’ has destroyed Bollywood. And only one person is responsible for this.

— Vivek Ranjan Agnihotri (@vivekagnihotri) August 12, 2022