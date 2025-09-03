करियर के पीक प्वाइंट पर बॉलीवुड ने किया था साइडलाइन, कड़ी मेहनत कर बनें सक्सेसफुल बिजनेसमैन, करोड़ों की नेटवर्थ के हैं मालिक!

Vivek Oberoi Birthday: ‘साथिया’ स्टार विवेक ओबेरॉय का आज 49th बर्थडे है. इस खास मौके पर आइए जानते हैं बॉलीवुड से साइडलाइन किए जाने के बाद एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनने तक की कहानी.
बॉलीवुड में अपनी क्यूट स्माइल और गुड लुक्स के चलते विवेक ओबेरॉय को एक रोमांटिक हीरो के तौर पर देखा जाता था इसलिए ज्यादातर फिल्मों में उनके फेस को मासूमियत को दिखाया गया था. विवेक ओबेरॉय ने अपने करियर की शुरुआत साल 2002 में फिल्म ‘कंपनी’ से की थी, जिसके बाद उन्हें कई फिल्में साइन की जिसमें डायरेक्टर शाद अली की फिल्म ‘साथिया’ भी शामिल है. इस फिल्म में वो रानी मुखर्जी के साथ रोमांस करते हुए नजर आए थे, फिल्म में दोनों की केमिस्ट्री को लोगों ने खूब पसंद किया था और फिल्म सुपरहिट रही थी.
कंट्रोवर्सी
‘साथिया’ के सुपरहिट होने के बाद विवेक ओबेरॉय की डिमांड फिल्म इंडस्ट्री में और भी ज्यादा बढ़ गई थी और कई डायरेक्टर्स उन्हें अपनी फिल्मों में साइन करना चाहते थे. विवेक ओबेरॉय ने साल 2004 में फिल्म ‘युवा’ को साइन किया जिसमें वो अभिषेक बच्चन, अजय देवगन और रानी मुखर्जी के साथ दिखाई दिए थे. इस फिल्म में विवेक की वर्सेटाइल एक्टिंग ने सभी को चौंका दिया था और फिल्म के बाद विवेक का करियर अपने पीक प्वाइंट पर था.मगर सलमान खान के साथ उनकी कंट्रोवर्सी ने सब बदल दिया और फिल्म इंडस्ट्री ने एक्टर को साइडलाइन कर दिया.
नेट वर्थ
विवेक ओबेरॉय ने साल 2010 में फिर से बॉलीवुड में कमबैक किया और एक्शन फिल्म ‘प्रिंस’ से सबके होश उड़ा दिए, हालांकि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं कर पाई मगर विवेक ओबेरॉय को फिर से पर्दे पर देखकर फैंस काफी खुश थे जिसके बाद उन्होंने कई कॉमेडी फिल्मों में भी काम किया. मगर क्या आप जानते हैं कि एक एक्टर होने के साथ-साथ विवेक ओबेरॉय एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन भी हैं ? बॉलीवुड करियर पर रोक लगने के बाद उन्होंने अपना हाथ रियल स्टेट बिजनेस में आजमाया जो सफल रहा और आज वो करोड़ों के मालिक हैं. विवेक एक जिन कंपनी के मालिक होने के साथ-साथ डायमंड लैब कंपनी के ओनर भी हैं. वहीं इसके अलावा विवेक के और भी कई बिजनेस हैं, जिससे उन्होंने लगभग 1200 करोड़ रुपये की नेट वर्थ खड़ी कर ली है और दुबई में आलीशान बंगले के मालिक भी हैं. वहीं एक्टर को लग्जरी कारों का बहुत शौक है उनके पास Lamborghini Gallardo, Rolls Royce और Mercedes समेत कई गाड़ियां हैं.
