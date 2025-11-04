DPIFF2025 : विवेक ओबेरॉय ने ‘इंडियन पुलिस फोर्स’ के लिए जीता अवार्ड, ‘रियल हीरो’ को दिया ट्रिब्यूट, बोले- ‘ये हमारी सुरक्षा के लिए अपनी जान जोखिम में डालते हैं’

मुंबई में कुछ दिन पहले दादासाहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्विल अवार्ड (DPIFF) सेरेमनी होस्ट की गई थी, जिसमें कई भारतीय और विदेशी कलाकार शामिल हुए थे. इस अवार्ड सेरेमनी में कई एक्टर को उनके बेहतरीन कला प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया. वहीं इस इवेंट में बॉलीवुड एक्टर विवेक ओबेरॉय को सीरीज 'इंडियन पुलिस फोर्स' में बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के अवार्ड से उन्हें सम्मानित किया गया है. डायरेक्टर रोहित शेट्टी द्वारा बनाई गई सीरीज 'इंडियन पुलिस फोर्स' के लिए दादासाहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्विल अवार्ड मिलने के बाद एक्टर ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया है, जिसमें उन्होंने इस अवार्ड को ‘रियल लाइफ’ हीरो यानी की इंडियन पुलिस फोर्स को डेडिकेट किया है.

'रियल लाइफ' हीरो को दिया ट्रिब्यूट

विवेक ओबेरॉय ने अवार्ड मिलने पर अपनी खुशी को जाहिर करते हुए सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट शेयर किया है, जिसमें उन्होंने लिखा, ‘ये दादासाहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्विल अवार्ड, असली हीरो हमारे पुलिस ऑफिसर के लिए एक स्पॉटलाइट है, जो दिन रात बिना थके मेहनत करते हैं, हमारी रक्षा करने और हम लोगों को सुरक्षित रखने के लिए अपनी जान को जोखिम में डालते हैं.’

Add Zee News as a Preferred Source

This Dadasaheb Phalke International Film Festival award is a spotlight for the real heroes, our Indian police officers who tirelessly stand guard day and night, putting their lives on the line to protect us and keep our communities safe. Thank you to the jury of @Dpiff_official… pic.twitter.com/riN6n1FBwR — Vivek Anand Oberoi (@vivekoberoi) November 3, 2025

रोहित शेट्टी को किरदार देने के लिए कहा 'धन्यवाद'

एक्टर ने इस पोस्ट में आगे लिखा, ‘DPIFF की जूरी और मेरी पूरी भारतीय पुलिस बल टीम को आपके प्यार और समर्थन के लिए धन्यवाद. मेरे भाई रोहित शेट्टी मुझे विक्रम बख्शी देने के लिए धन्यवाद.’ विवेक ओबेरॉय की सीरीज 'इंडियन पुलिस फोर्स' साल 2024 में रिलीज हुई थी, जिसमें उनके साथ एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा और एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी पुलिस की वर्दी में नजर आई थीं. इस सीरीज में विवेक के किरदार विक्रम बख्शी को काफी पसंद किया गया था.