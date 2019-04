विवेक ओबेरॉय चुनाव आयोग से मिले, बोले- जल्द रिलीज होगी PM Narendra Modi

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बनी बॉयोपिक को लेकर उत्पन्न विवादों के बीच फिल्म में नरेंद्र मोदी का किरदार निभाने वाले बॉलीवुड अभिनेता विवेक ओबेरॉय ने फिल्म की रिलीज को लेकर गुरुवार को चुनाव आयोग से मुलाकात की. मुलाकात के बाद ओबेरॉय ने कहा कि चुनाव आयोग ने बुधवार को बॉयोपिक देखी और उनकी ओर से 'अच्छी प्रतिक्रिया' मिली है.

विवेक ने कहा कि मैं आपको उनकी प्रतिक्रिया के बारे में नहीं बता सकता, लेकिन उनसे मुलाकात करने और उनका जवाब मिलने के बाद हम प्रसन्न हैं. उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि फिल्म को जल्द ही रिलीज की अनुमति मिलेगी क्योंकि पीएम मोदी की बॉयोपिक के पीछे कोई राजनीतिक एजेंडा नहीं है.

Vivek Oberoi on his film 'PM Narendra Modi': Everybody in the EC saw the film yesterday, we asked them how did you like the film?Can't tell you their response but we were happy with their answer; Only request is that the film should be allowed to release. pic.twitter.com/4iblyY2YYA

— ANI (@ANI) April 18, 2019