हमेशा दिवाली पर हमारे घर आते थे; अक्षय ओबेरॉय के 'कोई रिश्ता नहीं' वाले दावे पर बोले विवेक ओबेरॉय
बॉलीवुड एक्टर विवेक ओबेरॉय ने हाल ही में अपने चचेरे भाई अक्षय ओबेरॉय पर खुलकर बात की. अक्षय जिसने हाल ही में विवेक के बारे में भला-बुरा कहा था. अब उसपर विवेक ने चुप्पी तोड़ी है. आइए आपको बताते हैं उन्होंने क्या कहा.

 

Sep 12, 2025, 02:05 PM IST
बीते कुछ दिनों पहले बॉलीवुड एक्टर विवेक ओबेरॉय के चचेरे भाई अक्षय ओबेरॉय ने विवेक के साथ अपने रिश्ते पर बात की थी. इसमें उन्होंने कहा था कि दोनों में कोई रिश्ता नहीं है. इस बयान से सोशल मीडिया पर हलचल मच गई थी. अब इस पर अभिनेता विवेक ने प्रतिक्रिया दी और कहा कि लोगों की सफलता उनकी योग्यता पर आधारित होना चाहिए. 
एक-दूसरे के बर्थडे पर जाते हैं

विवेक ओबेरॉय ने हिंदुस्तान टाइम्स के साथ बातचीत की, जहां उन्होंने अपने चचेरे भाई अक्षय को लेकर विचार प्रकट किए. उन्होंने कहा, ‘हम हमेशा एक-दूसरे के जन्मदिन, दिवाली या माता-पिता की सालगिरह पर मौजूद रहते हैं. साथ बड़े होने की हमारी कुछ बेहतरीन यादें हैं.’

अपनी सफलता के वो हकदार हैं

एक्टर ने आगे बताया, ‘उन्हें जो भी सफलता और प्रशंसा मिली है, वह पूरी तरह से उनके हकदार हैं, क्योंकि इसके लिए सिर्फ वही जिम्मेदार हैं. यह इस बात पर आधारित नहीं होना चाहिए कि आप किसके भतीजे या चचेरे भाई हैं. यह पूरी तरह से योग्यता पर आधारित होना चाहिए. अक्षय ने अपनी योग्यता के दम पर सब कुछ हासिल किया है और मुझे इस पर बहुत गर्व है.’

अक्षय ने विवेक ओबेरॉय को लेकर क्या था?

बता दें कि अक्षय ओबेरॉय ने बीते दिन एक इंटरव्यू में कहा था, 'ऐसा भी नहीं था कि मैं उन्हें फोन करके उनसे संपर्क कर पाता, आप जानते ही हैं. बदकिस्मती से, मैं यह बात गर्व से नहीं, बल्कि दुख के साथ कहता हूं कि कोई सच्चा रिश्ता ही नहीं था. तो, मैं उन्हें फोन करके क्या पूछता? मैं बस अपने रास्ते पर चलता रहा.’ साथ ही उन्होंने बताया था कि उन्होंने कभी विवेक के स्टारडम का फायदा नहीं उठाया. इसी के बाद से चर्चाओं का बाजार गरम हो गया था.

Swati Singh

जी न्यूज में कार्यरत हैं. डिजिटल पत्रकारिता में 8 सालों का अनुभव. फिल्मी जगत की खबरों में रुचि है. इससे पहले लोकमत, अमर उजाला, लाइव हिंदुस्तान में काम कर चुकी हैं. मनोरंजन डेस्क पर काम का अनुभव.

Acter Vivek Oberoi

