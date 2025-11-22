‘नहीं मिल रहा था काम...’ सलमान-ऐश्वर्या विवाद के बाद कैसे बदला विवेक ओबेरॉय का करियर? बोले- ‘लोग मुझसे कहते थे, कौन पंगे लेगा...’

Vivek Oberoi Recalls Career Downfall: विवेक ओबेरॉय की फिल्मी सफर कभी भी आसान नहीं रहा. भले ही वे एक दिग्गज कलाकार सुरेश ओबेरॉय के बेटे थे, लेकिन बावजूद इसके उन्हें इंडस्ट्री में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी. 2000 के दशक में उनके करियर को एक बड़ा झटका लगा. विवेक ने बताया कि जब उन्होंने सलमान खान पर ऐश्वर्या राय को परेशान करने का आरोप लगाया, तो कई लोगों ने उनसे दूरी बना ली थी.

इंडस्ट्री में ऐसा माहौल बन गया था, जो उनको काफी परेशान कर रहा था और वे समझ ही नहीं पा रहे थे कि आगे कैसे बढ़ें. एक इंटरव्यू में विवेक ने बताया कि ऐसी सिचुएशन से निकलना बहुत मुश्किल होता है. इंसान खुद से कहता रहता है कि बस एक फिल्म मिल जाए, जिससे सबको टैलेंट दिखाया जा सके. उस समय वे ‘ओमकारा’ और ‘शूटआउट एट लोखंडवाला’ जैसी फिल्मों में दमदार काम कर रहे थे. उन्हें अवॉर्ड भी मिल रहे थे और लोगों की तारीफ भी.

बहुत लाचार महसूस करते थे विवेक

लेकिन कई लोग उनसे साफ कहते थे कि वे काम करना चाहते हैं, मगर उन पर दबाव है. ये बातें सुनकर वो खुद को काफी लाचार महसूस करते थे. विवेक ने बताया कि उस दौर में कई लोग उन्हें सलाह देते थे, ‘समझ जा यार, कौन पंगा लेगा’. उनकी मेहनत और परफॉर्मेंस नजर आने के बावजूद कुछ लोग एक खास लॉबी के दबाव में उनके साथ काम करने से बचते थे. विवेक के मुताबिक ये सबसे ज्यादा तकलीफ देने वाली बात थी कि मेहनत, टैलेंट और काम को किनारे कर सिर्फ बाहरी दबावों के कारण दरवाजे बंद हो रहे थे.

अब खत्म हो रही इंडस्ट्री में वो पुरानी लॉबी

उन्होंने कहा कि ऐसे समय में इंसान समझ नहीं पाता कि रास्ता कहां से निकले, क्योंकि इसमें किसी भी तरह की रेशनल बात नहीं होती. विवेक ने माना कि वो दौर उनके लिए बेहद दर्दनाक था, लेकिन अब हालात बदल रहे हैं. उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि आज इंडस्ट्री में वो पुरानी लॉबी वाला सिस्टम खत्म हो रहा है या कमजोर पड़ रहा है. टैलेंट की अहमियत बढ़ गई है और ओटीटी ने इसमें बड़ा किरदार निभाया है. विवेक ने आर्यन खान की नई सीरीज ‘Ba***ds of Bollywood’ के बारे में कहा कि उन्होंने हर फ्रेम में मेहनत दिखाई है.

‘होम अवे फ्रॉम होम’ बन चुका है

वहीं राघव जुयाल जैसे कलाकारों की मौजूदगी साबित करती है कि अब असली टैलेंट को मौके मिल रहे हैं. विवेक ने ये भी बताया कि अब वे भारत में नहीं रहते. कोविड के बाद उन्होंने दुबई में शिफ्ट होने का फैसला किया और अब वही उनका ‘होम अवे फ्रॉम होम’ बन चुका है. वहां उन्हें एक तरह की शांति और सहजता मिलती है. उन्होंने कहा कि जब इंसान लंबे समय तक तनाव में रहा हो तो वह ऐसी जगह ढूंढता है जहां से नई शुरुआत की जा सके. दुबई में रहते हुए उन्होंने अपने बिजनेस और पर्सनल लाइफ पर ज्यादा ध्यान दिया.

विवेक की नई फिल्म ‘मस्ती 4’

बात दें, फिलहाल विवेक अपने नए प्रोजेक्ट ‘मस्ती 4’ को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं. ये फिल्म 21 नवंबर को रिलीज हो चुके है. फिल्म में एक बार फिर रितेश देशमुख, आफताब शिवदासानी के साथ अरशद वारसी, तुषार कपूर, नरगिस फाखरी, एलनाज नोरौजी, रूही सिंह, श्रेया शर्मा और शाद रंधावा भी नजर आएंगे. ये फिल्म ‘मस्ती’ फ्रेंचाइज की चौथी किस्त है और दर्शकों में इसे लेकर काफी उत्साह है. विवेक का मानना है कि वे अब फिर से काम का आनंद ले पा रहे हैं और एक नए कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ रहे हैं.