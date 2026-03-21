Advertisement
trendingNow13148876
Hindi Newsबॉलीवुडमेरे साथ ही क्यों? जब मां की गोद में सिर रखकर रोए थे विवेक ओबेरॉय, जिंदगी लगने लगी थी बेकार

'मेरे साथ ही क्यों?' जब मां की गोद में सिर रखकर रोए थे विवेक ओबेरॉय, जिंदगी लगने लगी थी बेकार

वेब सीरीज इंडियन पुलिस फोर्स का हिस्सा रहे अभिनेता विवेक ओबेरॉय बिजनेस के साथ-साथ इंडस्ट्री में अपना सिक्का भी जमा रहे हैं.

Written By  Swati Singh|Last Updated: Mar 21, 2026, 03:21 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

'मेरे साथ ही क्यों?' जब मां की गोद में सिर रखकर रोए थे विवेक ओबेरॉय, जिंदगी लगने लगी थी बेकार

वेब सीरीज इंडियन पुलिस फोर्स का हिस्सा रहे अभिनेता विवेक ओबेरॉय बिजनेस के साथ-साथ इंडस्ट्री में अपना सिक्का भी जमा रहे हैं. एक्टर विवेक ओबेरॉय नितेश तिवारी की फिल्म 'रामायण' में भी दिखने वाले हैं, लेकिन अब अभिनेता ने अपने जिंदगी के सबसे डार्क फेज का जिक्र किया है, जब उन्हें जिंदगी बेकार लगने लगी थी लेकिन मां के एक सवाल ने उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया था.

जब बुरे दौर से गुजर रहे विवेक ओबेरॉय

विवेक ओबेरॉय अपनी मां के बहुत करीब हैं और आज भी उन पर खुलकर प्यार लुटाते हैं. अब उन्होंने अपनी जिंदगी के बुरे दौर का जिक्र किया, जब उन्हें लगने लगा कि सब कुछ खत्म हो गया है. अभिनेता ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बताया, "मुझे कई साल पहले का वो समय याद है, जब मैं अपनी ज़िंदगी के सबसे बुरे दौर से गुज़र रहा था. मुझे ऐसा लग रहा था जैसे चारों तरफ से दीवारें मुझ पर गिर रही हों. दुनिया के सामने मैं हिम्मत दिखाने की कोशिश कर रहा था लेकिन अंदर से मैं पूरी तरह टूट गया था. एक छोटे बच्चे की तरह अपना सिर मां की गोद में रख दिया और बस रोने लगा. मैंने उनसे वही सवाल पूछा जो हम सब तब पूछते हैं जब ज़िंदगी अन्यायपूर्ण लगती है, "माँ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों? मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है?"

मां के एक सवाल ने बदल दी थी जिंदगी

अभिनेता की मां ने जवाव देने के बदले सवाल किया किया कि 'क्या तुमने कभी खुद से पूछा है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? अभिनेता की मां ने उन अच्छे दिनों का जिक्र किया जो विवेक को मिले थे, जैसे हिट फिल्में, शोहरत और अवॉर्ड. अभिनेता ने लिखा, 'यही एक माँ का जादू है. वह एकमात्र ऐसी व्यक्ति हैं जो आपकी गहरी कमजोरियों को देख सकती हैं और उनका उपयोग आपकी शक्ति को पुनर्निर्मित करने के लिए कर सकती हैं.'

Add Zee News as a Preferred Source

अभिनेता ने इस किस्से के जरिए अपनी मां को और अपने बच्चों की मां को मदर्स डे की बधाई दी है. उनका मानना है कि जैसे उनकी मां ने उन्हें हर बुरे समय में संभाला, वैसे ही उनकी पत्नी भी बच्चों को अच्छे से संभाल रही है और यह देखकर उन्हें अपने बचपन के दिन याद आ रहे हैं. अभिनेता ने दोनों को मदर्स डे की खुलकर बधाई दी है.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Swati Singh

जी न्यूज में कार्यरत हैं. डिजिटल पत्रकारिता में 9 सालों का अनुभव. फिल्मी जगत की खबरों में रुचि है. इन्होंने अभी तक पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर जनरल वीके सिंह, पूर्व बीजेपी सांसद सावित्री बाई फुले, कांग्...और पढ़ें

TAGS

Vivek Oberoi

Trending news

BJP ने आज चुनावी राज्यों में किन प्रत्याशियों को दिया टिकट, यहां देखें लिस्ट
Assembly Election 2026
BJP ने आज चुनावी राज्यों में किन प्रत्याशियों को दिया टिकट, यहां देखें लिस्ट
‘आयुष्मान में शर्तें, हमारी योजना में फ्री इलाज...' CM मान ने पेश किया रिपोर्ट कार्ड
Bhagwant Singh Mann
‘आयुष्मान में शर्तें, हमारी योजना में फ्री इलाज...' CM मान ने पेश किया रिपोर्ट कार्ड
निकाल लीजिए रजाई और कंबल! कहीं तूफान तो कहीं भारी बारिश; IMD का अलर्ट
IMD
निकाल लीजिए रजाई और कंबल! कहीं तूफान तो कहीं भारी बारिश; IMD का अलर्ट
अर्श से फर्श पर पहुंचा गांधी परिवार का घमंड...BJP सांसद ने याद दिलाई 'इमरजेंसी'
Nishikant Dubey
अर्श से फर्श पर पहुंचा गांधी परिवार का घमंड...BJP सांसद ने याद दिलाई 'इमरजेंसी'
'बंगाल को टारगेट करने वाले जहन्नुम...', कोलकाता में नमाजियों के बीच ममता की ललकार
Mamata Banerjee
'बंगाल को टारगेट करने वाले जहन्नुम...', कोलकाता में नमाजियों के बीच ममता की ललकार
होर्मुज संकट में फंसे भारतीय कैप्टन की मौत, जहाज अवाना पर पड़ा था हार्ट अटैक
Merchant Navy
होर्मुज संकट में फंसे भारतीय कैप्टन की मौत, जहाज अवाना पर पड़ा था हार्ट अटैक
इन्फ्लुएंसर की PM से गुजारिश... मोदी जी मेरे पापा की शुगर कम करवाइए, फिर पीएम ने...
PM Modi
इन्फ्लुएंसर की PM से गुजारिश... मोदी जी मेरे पापा की शुगर कम करवाइए, फिर पीएम ने...
बाबा कांड पर सियासी भूचाल: फोटो वायरल होते ही महिला आयोग की अध्यक्ष ने दिया इस्तीफा
Rupali Chakankar Resignation
बाबा कांड पर सियासी भूचाल: फोटो वायरल होते ही महिला आयोग की अध्यक्ष ने दिया इस्तीफा
असम विधानसभा चुनाव में ममता की एंट्री, पहली लिस्ट में जारी किए 17 उम्मीदवारों के नाम
assam election 2026
असम विधानसभा चुनाव में ममता की एंट्री, पहली लिस्ट में जारी किए 17 उम्मीदवारों के नाम
लिफ्ट रुकी, जिंदगी थमी...कोलकाता के RG कर अस्पताल में हादसा, विपक्ष ने सरकार को घेरा
RG Kar Medical College
लिफ्ट रुकी, जिंदगी थमी...कोलकाता के RG कर अस्पताल में हादसा, विपक्ष ने सरकार को घेरा