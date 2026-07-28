अचानक उड़ता हुआ जूता मुझपर आया... विवेक ओबेरॉय ने सुनाया वो किस्सा जिसने बदल दी जिंदगी

Vivek Oberoi Shoe Incident: बॉलीवुड में अपनी पहली ही फिल्म 'कंपनी' से तहलका मचाने वाले एक्टर विवेक ओबेरॉय आज किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं. उन्होंने 'साथिया', 'युवा', और 'शूटआउट एट लोखंडवाला' जैसी फिल्मों से अपनी जबरदस्त एक्टिंग का लोहा मनवाया है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक वक्त ऐसा भी था जब कॉलेज के थिएटर प्ले में विवेक ओबेरॉय पर जूता फेंक कर मारा गया था? खुद विवेक ओबराय ने खुलासा किया है कि इस घटना ने उनके घमंड को तोड़ा और उन्हें एक सच्चा एक्टर बनने की प्रेरणा दी.
विवेक ओबेरॉय ने हाल ही में CNN-News18 को दिए इंटरव्यू में अपने कॉलेज के दिनों को याद किया. उन्होंने बताया कि मुंबई के मीठीबाई कॉलेज में पढ़ते समय उन्हें अपनी एक्टिंग और फैमिली बैकग्राउंड पर बहुत ज्यादा घमंड था. उन्हें लगता था कि अवॉर्ड्स मिलने की वजह से ड्रामा में मेन रोल सिर्फ उन्हें ही मिलेगा. लेकिन मेकर्स ने उन्हें बिना किसी डायलॉग वाला एक गार्ड का छोटा सा रोल दे दिया. विवेक इस बात से काफी नाराज थे और स्टेज पर भाला पकड़कर बिना ध्यान दिए ढीले-ढाले खड़े हो गए.
'अचानक एक जूता उड़ता हुआ आया'
टीओआई की खबर के मुताबिक, विवेक ने बताया कि उनके गैर-जिम्मेदाराना रवैये की वजह से स्टेज पर एक दर्दनाक हादसा होते-होते बचा. अचानक सामने से एक जूता उड़ता हुआ उनकी तरफ आया. खुशकिस्मती से उन्होंने अपना चेहरा हटा लिया और जूता उनके कंधे पर लगकर पीछे गिर गया. विवेक को बहुत गुस्सा आया और वो स्टेज छोड़कर जाने वाले थे. तभी सामने खड़े इंसान ने उनसे कहा, "तुम खुद को इतना बड़ा एक्टर समझते हो और एक छोटा सा काम भी ठीक से नहीं कर सकते? सीधे खड़े भी नहीं हो सकते क्या?"
उस एक ताने ने बदल दी जिंदगी
इससे विवेक ओबेरॉय के दिल पर गहरा असर पड़ा. उन्हें अपनी गलती का अहसास हुआ. विवेक ने खुद से वादा किया कि अब से वो रोल चाहे कितना भी छोटा या बड़ा हो, उसे पूरी ईमानदारी और शिद्दत के साथ करेंगे. इस सोच के बदलने के बाद उसी साल के खत्म होने से पहले विवेक को थिएटर में सारे लीड रोल मिलने लगे थे.
विवेक ओबेरॉय ने प्रिवलेज और नेपोटिज्म पर बात करते हुए एक बहुत खूबसूरत बात कही. उन्होंने कहा, "विरासत आपको किसी से इंट्रोड्यूस तो करवा सकती है, लेकिन पहचान नहीं दिला सकती." अपने पिता मशहूर एक्टर सुरेश ओबेरॉय के बारे में बात करते हुए उन्होंने बताया कि उनके पिता ₹400 उधार लेकर मुंबई आए थे. पिता के संघर्ष को देखकर ही विवेक ने अपने करियर की शुरुआत में अपना सरनेम तक हटा दिया था और विवेक आनंद के नाम से ऑडिशन देते थे.
'कंपनी' से धमाकेदार डेब्यू
सालों की मेहनत के बाद रामगोपाल वर्मा की फिल्म 'कंपनी' (2002) से विवेक को बड़ा ब्रेक मिला. इस फिल्म में उनके चंदू भाई के किरदार को बहुत पसंद किया गया. इसके बाद उन्होंने बॉलीवुड में कई सुपरहिट फिल्में दीं. वर्कफ्रंट की बात करें तो विवेक ओबेरॉय जल्द ही नितेश तिवारी की फिल्म 'रामायण पार्ट 1' में विद्युतजिव्हा के रोल में नजर आएंगे. इसके अलावा वो प्रभास की फिल्म 'स्पिरिट' में भी अहम भूमिका निभाते दिखेंगे.