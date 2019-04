'पीएम मोदी' फिल्म के विरोध पर बोले विवेक ओबेरॉय, 'चौकीदार के डंडे से डर गए हैं कुछ लोग'

नई दिल्ली : विवेक ओबेरॉय पिछले कुछ दिनों से लगातार खबरों में बने हुए हैं. वजह क्या है शायद बताने की जरूरत नहीं है. देश के प्रधानमंत्री पर बनी फिल्म 'पीएम नरेंद्र मोदी' में विवेक ओबेरॉय लीड रोल प्ले कर रहे हैं. वहीं इस फिल्म के ट्रेलर रिलीज के बाद से ही जमकर इसका विरोध किया जा रहा है. लेकिन चुनाव आयोग और दिल्ली हाईकोर्ट दोनों ही जगह से फिल्म की रिलीज को हरी झंडी मिल चुकी है. इस फिल्म के बारे में पहली बात करते हुए विवेक ने कहा कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि लोग इस फिल्म का विरोध क्यों कर रहे हैं? ये लोग फिल्म से नहीं चौकीदार के डंडे से डर गए हैं.

फिल्म के बारे में आगे बात करते हुए विवेक ओबेरॉय ने कहा कि फिल्म में पीएम मोदी को महान नहीं दिखाया गया है. वो फिल्म से कहीं ज्यादा हैं वो खुद एक हीरो हैं और उन्हें हीरो दिखाने की हमें कोई जरूरत नहीं है क्योंकि पीएम को देश की जनता ने खुद अपना हीरो चुना है.

Vivek Oberoi: We are not projecting Modi ji as larger than life, he already is larger than life. We are not projecting him as a hero, he already is a hero,not only for me but for crores of people in India and abroad. Its an inspirational story which we brought to the screen. pic.twitter.com/kxAmK22UEq

