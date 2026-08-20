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करोड़ों की कमाई, मगर घर में गांव वाली सादगी! ऐसा है विवेक ओबेरॉय का मुंबई आशियाना

बॉलीवुड एक्टर विवेक ओबेरॉय का मुंबई का घर बेहद खूबसरत हैं. उनके घर में गांव की सादगी और देसीपन देखने को मिलता है. उनके घर में गांय बंधी है. उनका पूरा घर गोवा स्टाइल से इंस्पायर्ड है.

Written ByShilpa
Published: Aug 20, 2026, 06:38 PM IST|Updated: Aug 20, 2026, 06:38 PM IST
करोड़ों की कमाई, मगर घर में गांव वाली सादगी! ऐसा है विवेक ओबेरॉय का मुंबई आशियाना
Image Credit: मुंबई में गांव स्टाइल घर में रहते हैं विवेक ओबेरॉय (फोटो-urban company youtube video)

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Shilpa

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मैं शिल्पा सिंह, पिछले 6 साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हूं. मैं 4 साल से ज़ी न्यूज़ हिंदी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम कर रही हूं. ज़ी न्यूज़ में मैं एंटरटेनमेंट बीट पर भी काम कर रही हूं. मैंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इंडिया न्यूज़ डिजिटल से की थी. इसके बाद वन इंडिया डिजिटल और जागरण न्यू मीडिया जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में भी काम किया है. इस दौरान मैंने एंटरटेनमेंट बीट पर लेखन के साथ-साथ सेलेब्रिटी इंटरव्यू, वीडियो स्टोरी, फिल्म रिव्यू और रिसर्च-बेस्ड कंटेंट की कवरेज की है. मैंने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. मेरा उद्देश्य किसी भी बीट पर काम करते हुए पाठकों तक सही, उपयोगी और भरोसेमंद जानकारी देना है.

 

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