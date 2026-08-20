करोड़ों की कमाई, मगर घर में गांव वाली सादगी! ऐसा है विवेक ओबेरॉय का मुंबई आशियाना

विवेक ओबेरॉय ने बॉलीवुड में साल 2002 में डेब्यू किया था. एक्टर के साथ-साथ वह एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन भी हैं. विवेक ओबेरॉय की करोड़ों की नेटवर्थ है. क्या आप जानते हैं विवेक का मुंबई का घर गांव स्टाइल में डिजाइन है. उनका घर गोवा स्टाइल में डिजाइन किया गया है. उनके घर में गाय भी है.
विवेक ओबेरॉय ने urban company को अपने खूबसूरत घर का टूर कराया था. इस टूर के दौरान उन्होंने बताया है कि इस घर को बनाने की पीछे का कारण सस्टेनेबिलिटी को बनाए रखना. उन्होंने मुंबई के इस घर में गोवा की झलक दिखाने के लिए इसे फार्महाउस की तरह डिजाइन कराया. घर में गाय भी बंधी है. वीडियो की शुरुआत में विवेक गाय कामधेनु को दिखाते हैं. गाय की वजह से ये घर शहर का नहीं बल्कि गांव का घर लगता है. एक्टर के घर की ये गौशाला बड़े शहर में गांव में रहने का अहसास कराती है.
गोवा स्टाइल में घर बनाने के लिए विवेक ओबेरॉय के घर का इंटीरियर वुडन का है. यही इंटीरियर उनके घर को देसी अंदाज दे रहा है. इसके अलावा एक्टर के घर में पुरानी चीजों का कलेक्शन है. लिविंग एरिया में झुला, बेडरूम में पुरानी चारपाई है. जो कि घर को देसी लुक दे रहा है.
लिविंग एरिया लड़की का फर्नीचर है. जो घर को विंटेज लुक दे रहा है. घर का भी किचन को सिंपल तरीके से डिजाइन किया गया है. किचन कैबिनेट ऑरेंज कलर का वर्क है. वहीं उनके घर का फ्लोर क्रीम कलर का है. जो कि किचन को एलिगेंट लुक दे रहा है.
घर में इनडोर प्लांट्स है जिस वजह से घर हरियाली वहीं ये पैड़ पौधे घर को फार्महाउस वाली फीलिंद दे रहा है. घर की खिड़कियों के पास लंबे और हरे-भरे पेड़ नजर आ रहे हैं.
विवेक ओबेरॉय जल्द ही नितेश तिवारी की फिल्म रामायण में नजर आएंगे. फिल्म में विवेक शूर्पणखा के पति विद्युत्जिह्व के रोल में नजर आएंगे. कुछ समय पहले रामायण ट्रेलर में विवेक के किरदार की झलक देखने को मिली थी. विवेक ओबेरॉय ने इस फिल्म में मिलने वाले पैसों को कैंसर के इलाज के लिए दान किया है. इसके अलावा विवेक स्पिरिट फिल्म में भी नजर आएंगे. फिल्म में विवेक प्रभास के साथ स्क्रीन शेयर करते नजर आएंगे. फिल्म को संदीप रेड्डी वांगा डायरेक्ट कर रहे हैं. फिल्म साल 2027 में रिलीज होगी.