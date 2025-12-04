बॉलीवुड फिल्मों के दीवाने हैं रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, राज कपूर और मिथुन का सबसे ज्यादा क्रेज

Vladimir Putin on Bollywood Films: बॉलीवुड का सिक्का ना केवल भारत में बल्कि विदेश में भी है. कई भारतीय फिल्मों ने तो विदेश में कमाई के मामले में रिकॉर्ड तक तोड़ डाले. भारतीय फिल्मों का बोलबाला कई देशों सहित रुस में भी है. इस बात का जिक्र खुद रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन (Vladimir Putin) कुछ साल पहले सम्मिट के दौरान कर चुके हैं. पुतिन आज शाम भारत आ रहे हैं है. जिसका मुख्य मकसद 5 दिसंबर को 22वें भारत-रुस वार्षिक शिखर सम्मेलन में सम्मिलित होना है. जिसमें पीएम मोदी और रूसी राष्ट्रपति रक्षा, परमाणु ऊर्जा, व्यापार सहित कई मुद्दों पर बातचीत करेंगे और कई अहम समझौते होने की संभावना भी है.लेकिन, इससे पहले हम आपको रूसी राष्ट्रपति की उस बात को याद दिलाना चाहते हैं जब उन्होंने भारतीय सिनेमा की जमकर तारीफ की थी.

इन फिल्मों के दीवाने हैं पुतिन

पिछले साल ब्रिक्स समिट में पुतिन ने बॉलीवुड की तारीफ की थी. पुतिन ने भारतीय सिनेमा के बारे में बात करते हुए कहा था- 'मुझे लगता है कि भारतीय फिल्में हमारे यहां सबसे ज्यादा पॉपुलर हैं. यहां तक कि कुछ टीवी चैनल्स भी है जहां पर सिर्फ भारतीय फिल्मों को दिन रात दिखाया जाता है. इसी दौरान इन्होंने राज कपूर की 'आवारा', 'श्री 420' और मिथुन चक्रवर्ती की 'डिस्को डांसर' फिल्म के अलावा शाहरुख खान की 'जवान' और 'पठान' का भी जिक्र किया था. इन्होंने इस दौरान ये भी कहा था कि भारत और सदस्य देश रूस में अपनी-अपनी कला-संस्कृति के प्रचार- प्रसार पर काम कर सकते हैं. साथ ही सिनेमा अकादमी बनाने पर भी जोर दिया था.'

दो फिल्मों ने मचाया धमाल



बदलते वक्त के साथ भारतीय फिल्मों का कब्जा रूस में और ज्यादा बढ़ा है. वैसे तो रूस में हिंदी सिनेमाजगत के कई सितारे काफी पॉपुलर हैं लेकिन राज कपूर को लेकर दीवानगी काफी ज्यादा देखी जाती रही. कहा जाता है कि राज कपूर का क्रेज इस कदर था कि विदेश में दर्शकों की संख्या के मामले में केवल दो फिल्मों ने विदेशों में 100 मिलियन टिकट बेचे थे. जिसमें से एक राज कपूर की 'आवारा' और दूसरी मिथुन की 'डिस्को डांसर' थी.