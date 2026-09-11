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मिर्जापुर वाले 'मुन्ना भैया' का नया कारनामा, 'वेटिंग है' को लेकर क्रेजी हुए फैंस; क्या जुगाड़ू थ्रिलर से मचेगा तहलका?

Waiting Hai Trailer: दिव्येंदु शर्मा और भुवन अरोड़ा स्टारर 'वेटिंग है' का ट्रेलर रिलीज हो गया है. पटना की पृष्ठभूमि पर बनी इस फिल्म में हैकिंग और क्राइम का जबरदस्त तड़का देखने को मिलेगा.

Written ByAlkesh Kushwaha
Published: Sep 11, 2026, 09:52 AM IST|Updated: Sep 11, 2026, 09:52 AM IST
मिर्जापुर वाले 'मुन्ना भैया' का नया कारनामा, 'वेटिंग है' को लेकर क्रेजी हुए फैंस; क्या जुगाड़ू थ्रिलर से मचेगा तहलका?
Image Credit: भुवन अरोड़ा और दिव्येंदु शर्मा की ऑन-स्क्रीन जंग ने बढ़ाया इंटरनेट का पारा (क्रेडिट- instagram/mxbyprimevideo)

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Alkesh Kushwaha

Alkesh Kushwaha

अल्केश कुशवाहा एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 14 वर्षों से अधिक का गहन अनुभव है. वर्तमान में वे जी न्यूज हिंदी में चीफ सब-एडिटर के रूप में बॉलीवुड-वायरल सेक्शन संभाल रहे हैं. अल्केश की मुख्य विशेषज्ञता बॉलीवुड, एंटरटेनमेंट, वायरल सिनेमा ट्रेंड्स और सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव्स में है.

साल 2012 में अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने दैनिक भास्कर, हिन्दुस्तान टाइम्स, राजस्थान पत्रिका और NDTV जैसे देश के अग्रिम मीडिया संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. अल्केश ने अपने करियर में अर्जुन रामपाल, ऋचा चड्ढा और राजपाल यादव जैसी कई दिग्गज बॉलीवुड हस्तियों के एक्सक्लूसिव इंटरव्यूज किए हैं. फिल्म रिव्यू, बॉक्स ऑफिस एनालिसिस, सेलिब्रिटी गॉसिप्स और एंटरटेनमेंट ट्रेंड्स का इन-डेप्थ डेटा एनालिसिस करना उनका मजबूत पक्ष है. वे पाठकों तक बॉलीवुड जगत की हर छोटी-बड़ी खबर सटीक, निष्पक्ष और विश्लेषणात्मक तरीके से पहुंचाते हैं.

आप अल्केश कुशवाहा से सीधे alkesh.kushwaha@zeemedia.com पर संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा लेटेस्ट बॉलीवुड अपडेट्स और एक्सक्लूसिव कवरेज के लिए https://zeenews.india.com/hindi/entertainment पर भी जुड़ सकते हैं.

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