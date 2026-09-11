मिर्जापुर वाले 'मुन्ना भैया' का नया कारनामा, 'वेटिंग है' को लेकर क्रेजी हुए फैंस; क्या जुगाड़ू थ्रिलर से मचेगा तहलका?

Waiting Hai Trailer Out: अगर आप भी मिर्जापुर के मुन्ना भैया यानी दिव्येंदु शर्मा के जबरा फैन हैं, तो आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है. प्राइम वीडियो पर उनकी नई फिल्म 'वेटिंग है' का ट्रेलर रिलीज हो चुका है. पटना शहर की पृष्ठभूमि पर बनी यह फिल्म रेलवे सिस्टम, जुगाड़ और हैकिंग के इर्द-गिर्द घूमती है. ट्रेलर आते ही सोशल मीडिया पर छा गया है और फैंस इस पर तरह-तरह के मजेदार रिएक्शंस दे रहे हैं.
फिल्म की कहानी बिहार के पटना शहर में सेट की गई है. इसमें दिव्येंदु शर्मा 'सुगम मिश्रा' नाम के एक रेलवे कांस्टेबल के रोल में नजर आ रहे हैं. सुगम अपनी नई नौकरी, कड़क बॉस और पर्सनल लाइफ की परेशानियों से किसी तरह तालमेल बिठाने की कोशिश कर रहा है. लेकिन उसकी सीधी-सादी जिंदगी में भूचाल तब आता है जब उसका सामना अफरोज हमसा (भुवन अरोड़ा) से होता है.
भुवन अरोड़ा यानी अफरोज एक बहुत ही शातिर टेक एक्सपर्ट और हैकर है. वह रेलवे के सिस्टम को चकमा देने का एक आसान और शातिर तरीका ढूंढ निकालता है. जो शुरुआत में महज एक छोटी सी तरकीब या हैक लगता है, वह धीरे-धीरे एक बहुत बड़े क्राइम और थ्रिलर में बदल जाता है. इसके बाद कांस्टेबल सुगम और हैकर अफरोज के बीच एक जबरदस्त बिल्ली-चूहे का खेल शुरू हो जाता है.
शानदार स्टारकास्ट से लबालब
इस फिल्म को नेशनल अवॉर्ड विनर डायरेक्टर समीर विद्वंस ने डायरेक्ट किया है. फिल्म में दिव्येंदु और भुवन अरोड़ा के अलावा हर्षिता गौर, कुमुद मिश्रा, विजय मौर्य, सृष्टि तारे और सुनिता रजवार जैसे बेहतरीन कलाकार अहम भूमिकाओं में हैं. यह एक अमेजन प्राइम 'MX ओरिजिनल' फिल्म है, जिसे ज्योति देशपांडे और अजय राय ने प्रोड्यूस किया है.
सोशल मीडिया पर फैंस का रिएक्शन
ट्रेलर सामने आते ही इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर कमेंट्स की बाढ़ आ गई है. मिर्जापुर में डिंपी और मुन्ना भैया के किरदार में नजर आ चुके दिव्येंदु और हर्षिता गौर को एक साथ देखकर फैंस काफी एक्साइटेड हैं. एक यूजर अपर्णा ने लिखा, "फाइनली दिव्येंदु और हर्षिता एक साथ! मिर्जापुर और कानपुरीये के बाद से ही मैं इस जोड़ी का इंतजार कर रही थी, दोनों साथ में बहुत अच्छे लग रहे हैं." वहीं एक अन्य यूजर सुजू ने लिखा, "हमारे मुन्ना भैया वापस आ गए हैं." साकिब नाम के यूजर ने भुवन अरोड़ा को सपोर्ट करते हुए लिखा, "लेट्स गो रोजी."
कब और कहां देख सकते हैं?
अगर आप इस सस्पेंस और ड्रामा से भरपूर फिल्म को देखना चाहते हैं, तो ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा. फिल्म 'वेटिंग है' 16 सितंबर से सीधे प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम होने के लिए पूरी तरह तैयार है.