200 करोड़ी फिल्म पर चली सेंसर बोर्ड की कैंची, 'वॉर 2' से कटेंगे कियारा आडवाणी के बिकिनी सीन! ऋतिक रोशन की मूवी पर लगे 6 कट्स
200 करोड़ी फिल्म पर चली सेंसर बोर्ड की कैंची, 'वॉर 2' से कटेंगे कियारा आडवाणी के बिकिनी सीन! ऋतिक रोशन की मूवी पर लगे 6 कट्स

Hrithik Roshan War 2: ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर की फिल्म 'वॉर 2' का फैंस को बेसब्री से इंतजार है. यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर 14 अगस्त को दस्तक देने वाली है. हाल ही में फिल्म को सेंसर सर्टिफिकेट मिला है. वहीं फिल्म रिलीज से पहले सेंसर बोर्ड ने कई बदलाव करवाए हैं. 

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: Aug 09, 2025, 05:13 PM IST
वॉर 2
वॉर 2

Hrithik Roshan And Jr Ntr Film: बॉलीवुड सुपरस्टार ऋतिक रोशन और साउथ हीरो जूनियर एनटीआर की फिल्म 'वॉर 2' का हर किसी को बेसब्री से इंतजार है. यह फिल्म 14 अगस्त को सिनेमाघरों में दस्तक देने के लिए तैयार है. ऋतिक रोशन, जूनियर एनटीआर और कियारा आडवाणी स्टारर फिल्म जबरदस्त एक्शन, रोमांचक और जासूस ड्रामा का वादा करती है. लेकिन सिनेमाघरों में आने से पहले, अयान मुखर्जी निर्देशित इस फिल्म को केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC) ने सर्टिफिकेट देने से पहले कैंची भी चलाई है और फिल्म में कुछ बदलाव करवाए हैं. हालांकि फिल्म को सर्टिफिकेट मिल गया है. 

‘वॉर 2’ में ये बदलाव भी हुए
बॉलीवुड हंगामा की एक रिपोर्ट के मुताबिक, सीबीएफसी ने फिल्म की काफी अच्छे से जांच की और निर्माताओं से कई ऑडियो और विजुअल को बदलने को कहा. फिल्म में छह अलग-अलग जगहों पर ऑडियो-विजुअल दोनों संदर्भों को  म्यूट करने को कहा गया है. इसी के साथ एक 'अश्लील' संवाद को पूरी तरह से बदल दिया गया है. इसके अलावा, विवादास्पद संवाद के लगभग एक मिनट बाद आए दो सेकंड के 'अश्लील' सीन को पूरी तरह से हटाने का आदेश दिया गया.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

सीबीएफसी ने टीम को ड्यूरेशन को 50% कम करने को कहा, यानी लगभग नौ सेकंड की कटौती. अनुमान है कि ये सीन फिल्म में कियारा आडवाणी के बिकिनी सीन से लिए गए हैं. इन सब के बाद बोर्ड ने 6 अगस्त को वॉर 2 को U/A 16+ सर्टिफिकेट दे दिया है. वॉर 2 फिल्म 2 घंटा 59 मिनट और 49 सेकंड की थी. U/A 16+ सर्टिफिकेट का मतलब है कि ये फिल्म केवल 16 साल से ज्यादा उम्र वाले ही देख सकते हैं. हालांकि अगर 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए फिल्म देखने के लिए पेरेंट्स की गाइडेंस की जरूरत है. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

इस दिन सिनेमाघरों में दस्तक देगी फिल्म
बता दें कि अयान मुखर्जी द्वारा निर्देशित, वॉर 2, 2019 की ब्लॉकबस्टर फिल्म वॉर का सीक्वल है, जिसमें ऋतिक रोशन, टाइगर श्रॉफ और वाणी कपूर स्टारर थे. पहली फिल्म अपने दमदार एक्शन और स्टाइलिश कहानी के लिए बेहद सफल रही थी. यह सीक्वल भी बढ़ते हुए वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स का हिस्सा है, जो पठान और टाइगर जिंदा है जैसी फिल्मों के किरदारों और कहानियों को जोड़ता है. वॉर 2 फिल्म साल 2025 की बड़ी फिल्मों में से एक है. सिनेमाघरों में यह फिल्म 14 अगस्त को दस्तक देने वाली है. इस फिल्म के साथ साउथ हीरो जूनियर एनटीआर हिंदी सिनेमा में डेब्यू करने जा रहे हैं. 

