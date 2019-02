Box Office पर 'एक्वामैन' ने की अरबों की कमाई, दिसंबर 2022 में रिलीज होगा सेकंड पार्ट

नई दिल्ली : अमेरिकी फिल्म निर्माता कंपनी वॉर्नर ब्रॉस ने 'एक्वामैन 2' की रिलीज की घोषणा कर दी है. यह फिल्म 16 दिसंबर 2022 को रिलीज होगी. 'वेरायटी डॉट कॉम' के अनुसार, वार्नर ब्रॉस ने इस महीने की शुरुआत में फिल्म की पटकथा के लिए डेविड लेसली जॉनसन-मैकगोल्डरिक को साइन कर 'एक्वामैन 2' की दिशा में कदम बढ़ा दिया था.

'एक्वामैन 2' का निर्माण 'एक्वामैन' के निर्देशक जेम्स वैन और पीटर सैफरन करेंगे. वहीं, फिल्म 'एक्वामैन' ने उत्तर अमेरिका में 33 करोड़ डॉलर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 80.5 करोड़ डॉलर की कमाई की थी. चीन में फिल्म ने अकेले 30 करोड़ डॉलर कमाए थे.

वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स की फिल्म 'एक्वामैन' ने चीन के बाजार में बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाने के साथ दुनियाभर में एक अरब डॉलर की कमाई के आंकड़े को पार कर लिया है. जेम्स वान निर्देशित सुपरहीरो फिल्म अंतर्राष्ट्रीयस्तर पर दुनिया में लगातार चार सप्ताह शीर्ष पर रही और उत्तर अमेरिका में तीन सप्ताह तक शीर्ष पर रही. एक बयान में कहा गया कि वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स ग्रुप और वार्नर ब्रदर्स होम एंटरटेनमेंट के वैश्विक वितरण के अध्यक्ष रॉन सैंडर्स ने यह घोषणा की थी.

#Aquaman storms the global BO... Collects more than $ 1 billion worldwide in just over one month of its release... Is now No 2 DC film worldwide, behind #TheDarkKnightRises... Breakup:

Domestic: $ 287.9 million

International: $ 732.4 million

Still running.

— taran adarsh (@taran_adarsh) January 14, 2019