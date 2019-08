'बाटला हाउस' का 'जाको राखे साइयां' सुनकर जागेगा देशभक्ति का जज्बा, व्यूज 10 लाख के पार

नई दिल्ली: दिल्ली के बाटला हाउस एनकाउंटर पर बनी जॉन अब्राहम स्टारर फिल्म 'बाटला हाउस' 15 अगस्त को रिलीज हो रही है. फिल्म को मंगलवार को दिल्ली हाई कोर्ट ने भी कुछ निर्देशों के बाद रिलीज करने की हरी झंडी दे दी है. फिल्म का ट्रेलर और पहला गाना सोशल मीडिया पर छाया हुआ है. अब इस फिल्म के गाने 'जाको राखे साइयांं' ने भी यूट्यूब पर कब्जा जमा लिया है. रिलीज के एक दिन के अंदर ही गाने ने 1 मिलियन यानि कि 10 लाख से ज्यादा व्यूज बटोर लिए हैं.

फिल्म के इस गाने को जॉन अब्राहम ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया है. गाने को सिंगर रोचक और नवराज हंस ने गाया है वहीं इसे गौतम शर्मा और गुरप्रीत सैनी ने लिखा है. गाने को सुनकर आपके दिल में देशभक्ति का जज्बा जाग जाएगा.

'बाटला हाउस' को दिल्ली हाई कोर्ट से हरी झंडी, 15 अगस्त को ही रिलीज होगी फिल्म

The journey of a cop is not easy and we often overlook the struggles that they face. Here’s presenting the anthem #JakoRakheSaiyan that shows a very different side of a cop.

https://t.co/ewQ4ggDbyl@mrunal0801 @RochakTweets @navrajhansnavi @GautiDiHatti @guggss @nikkhiladvani

— John Abraham (@TheJohnAbraham) August 12, 2019