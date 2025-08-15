Janaki Vs state of kerala समेत साउथ की ये 4 फिल्में 15 अगस्त पर मचाएंगी धमाल, इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर होगी स्ट्रीम!
New Movies: 15 अगस्त के मौके पर सिनेमा लवर के लिए हम 4 ऐसी धमाकेदार साउथ फिल्में लेकर आए हैं जिसको देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे. आइए जानते हैं किन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ये मूवी स्ट्रीम होंगी.

 

Written By  Jyoti Rajput|Last Updated: Aug 15, 2025, 11:55 AM IST
15 अगस्त के इस खास मौके पर साउथ की ये 4 शानदार फिल्में डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने जा रही हैं. इन फिल्मों का इंतजार फैंस काफी समय से कर रहे थे जो कि मलयालम, तेलुगु और तमिल भाषा में रिलीज होंगी. इन फिल्मों में आपको जबरदस्त ड्रामा और सस्पेंस देखने को मिलेगा. वहीं इन मूवीज को आप परिवार के साथ एंजॉय कर सकते हैं.

 

Janaki Vs State of Kerala-

'जनकी वर्सेस स्टेट ऑफ केरला' मलयालम फिल्म है. इस मूवी में आपको कोर्टरूम ड्रामा देखने को मिलेगा. जिसमें एक लड़की के साथ हुए बलात्कार की कहानी के बारे में दिखाया गया है. इस मूवी में सच-झूठ और न्याय की रियलिटी को शो किया गया है. इस फिल्म को आप परिवार के साथ Zee5 पर देख सकते हैं वहीं ये मूवी 15 को स्ट्रीम होगी.

 

Good Day-

फिल्म 'गुड डे' तमिल भाषा में 15 अगस्त को रिलीज होगी. इस मूवी में आपको बड़े-बड़े स्टार्स देखने को मिलेंगे जिसके चलते आपको जबरदस्त एक्शन और थ्रिलर देखने को मिलेगा. वहीं एक्शन और थ्रिलर के साथ-साथ इसमें एक बेहतरीन कहानी भी देखने को मिलेगी. फिल्म 'गुड डे' को आप डिजिटल प्लेटफॉर्म SunNxt पर देख सकते हैं 

 

Junior- 

फिल्म 'जूनियर' 15 अगस्त को डिजिटल प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम पर रिलीज होने वाली है. इस फिल्म में मुख्य में साउथ एक्ट्रेस कीर्थी रेड्डी, श्री लीला और जेनेलिया डिसूजा ने काम किया है. ये एक एक्शन ड्रामा फिल्म है जो कि कई भाषाओं में रिलीज की गई है. 

 

Virgin Boys-

तेलुगु और अडल्ट कॉमेडी फिल्म 'वर्जिन बॉयज' में कॉलेज स्टूडेंट की कहानी को दिखाया गया है जो कि हिलेरियस मिशन पर निकलते हैं जिसमें वो अपनी वर्जिनिटी को लूज करना चाहते हैं. इस फिल्म में आपको कॉमेडी के साथ-साथ रोमांस भी देखने को मिलेगा. ये डिजिटल प्लेटफॉर्म Aha पर 15 अगस्त को स्ट्रीम होगी.

 

