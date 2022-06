Alia Ranbir Baby: रणबीर से शादी के 2 महीने बाद ही प्रेग्नेंट हुईं आलिया तो दीपिका-कैटरीना ट्रोल, मीम्स में पूछे जा रहे ऐसे-ऐसे सवाल

Alia Ranbir Baby: आलिया भट्ट (Alia Bhatt) और रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor) के घर जल्द ही किलकारियां गूंजने वाली हैं. इस बात का ऐलान आलिया भट्ट ने जैसे ही सोशल मीडिया पर किया तो सेलेब्स इन दोनों को बधाई देने लगे. इस खबर के आते ही सोशल मीडिया पर जहां बधाइयों का तांता लगा हुआ है तो वहीं कुछ सितारों को इस खबर के आते ही ट्रोल किया जा रहा है. यहां तक कि सोशल मीडिया पर इन दिग्गज सितारों को ट्रोल करते हुए कई मीम्स शेयर किए जा रहे हैं.

आलिया (Alia Bhatt) ने सोशल मीडिया पर जूनियर कपूर के आने का ऐलान एक तस्वीर के साथ किया. इस तस्वीर में आलिया अस्पताल के बेड पर लेटी हैं और साथ में रणबीर कपूर नजर आ रहे हैं. वहीं सामने स्क्रीन पर दिल बना हुआ नजर आ रहा है. आलिया की प्रेग्नेंसी के ऐलान के साथ की ये फोटो सोशल मीडिया पर लगातार चर्चा में बनी हुई है. वहीं इस खबर के बाद फैंस सोशल मीडिया पर मजेदार मीम्स शेयर कर रहे हैं और रणवीर सिंह, दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone) के अलावा कैटरीना कैफ (Katrina Kaif) और विक्की कौशल से ये जवाब मांग रहे हैं.

वरद नाम के ट्विटर हैंडल से एक फोटो शेयर की गई है. इस फोटो में दीपिका पादुकोण नजर आ रही है. इस फोटो पर कैप्शन लिखा है- 'दीपिका रणवीर से- कब खून खौलेगा रे तेरा रणवीर.'

वहीं अंकित नाम के शख्स ने रणबीर कपूर के साथ हार्दिक पंड्या का नाम लिखते हुए तस्वीर शेयर की है. जहां पर दो लोग एक दूसरे से हाथ मिलाते हुए नजर आ रहे हैं.

Fastest things in the world #AliaBhatt pic.twitter.com/uIHco3Ki5r

इसके अलावा ShaCasm नाम से एक और फोटो शेयर हुई है. इस फोटो में एक तरफ रणबीर नजर आ रहे हैं तो दूसरी तरफ पुलिस वाला. इस फोटो पर कैप्शन लिखा है- 'भाई आपका स्पीड तो कमाल का है भाई.'

Other Bollywood couples to Ranbeer Kapoor. #AliaBhatt pic.twitter.com/tQ2mT0cXq1

वरद ने ट्विटर हैंडल से मिर्जापुर के कालीन भैया की एक फोटो शेयर की है. इस फोटो में कालीन भैया कुर्सी पर बैठे नजर आ रहे हैं. फोटो के ऊपर लिखा है- फैंस रणबीर कपूर से सवाल पूछ रहे हैं- 'शादी के सिर्फ 2 महीने बाद आलिया भट्ट प्रेग्नेंट.आते ही काम शुरू कर दिए?'

Only after 2 months of marriage #AliaBhatt is pregnant!

Fans to #RanbirKapoor : pic.twitter.com/j7QNTMNKMg

— Varad Ralegaonkar (@varadr_tistic) June 27, 2022