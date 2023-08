Welcome 3 में अक्षय कुमार की फिर से वापसी! रिलीज डेट का हुआ ऐलान

Welcome 3 Release Date: बॉक्स ऑफिस पर सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाली 'वेलकम' फिल्म की तीसरी कड़ी का ऐलान हो गया है. इस फिल्म के अभी तक दो सीक्वेल आ चुके हैं और अब तीसरे सीक्वेल यानी कि 'वेलकम 3' (Welcome 3) की रिलीज डेट का ऐलान सोशल मीडिया पर हुआ. खबरों की मानें तो इस फिल्म के तीसरे पार्ट में अक्षय कुमार (Akshay Kumar) फिर से नजर आएंगे. इसके अलावा और कई एक्टर्स की एंट्री होगी.

इस दिन होगी रिलीज



'वेलकम 3' फिल्म को लेकर फिल्म क्रिटिक तरण आदर्श ने ट्वीट करके जानकारी दी. ट्वीट में लिखा- 'फिरोज नाडियाडवाला ने क्रिसमस 2024 'वेलकम 3' के लिए बुक कर लिया है. इस फिल्म के तीसरे सीक्वेल का नाम- 'वेलकम टू द जंगल होगा'. फिल्म को फिरोज नाडियाडवाला ने प्रोड्यूस किया है. खास बात है कि इस फिल्म के पहले पार्ट को भी साल 2007 में क्रिसमस पर रिलीज किया गया था.'

FIROZ A NADIADWALA LOCKS CHRISTMAS 2024 FOR ‘WELCOME 3’… #WelcomeToTheJungle is the title of the third instalment of #Welcome franchise… Producer #FirozANadiadwala has decided to bring the family entertainer in #Christmas2024.

It may be recalled that the producer had released… pic.twitter.com/oPUJwqT2wH

— taran adarsh (@taran_adarsh) August 16, 2023