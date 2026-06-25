Welcome To The Jungle Advance Booking: बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार की फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' का हर किसी को बेसब्री से इंतजार है. सिनेमाघरों में फिल्म 26 जून को दस्तक देने वाली है और इसकी एडवांस बुकिंग शुरू हो चुकी है. इस फिल्म को लेकर फैंस के बीच जबरदस्त एक्साइटमेंट देखने को मिल रही है. ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि कॉमेडी और ड्रामा से भरपूर यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाएगी.
फिल्म रिलीज से दो दिन पहले शुरू हुई एडवांस बुकिंग में फिल्म ने अच्छी-खासी कमाई की है. ट्रेड एनालिस्ट रमेश बाला के मुताबिक, फिल्म ने 25 जून को रखे गए पेड प्रीव्यू और एडवांस बुकिंग को मिलाकर पहले ही 1 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है. इस हिसाब से रिलीज से पहले ही फिल्म जबरदस्त कलेक्शन कर सकती है.
मल्टीस्टारर फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है. इस फिल्म को एडवांस टिकट बुकिंग में मिल रहे रिस्पॉन्स से इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है. 'सैकनिल्क' की रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' ने पहले दिन की एडवांस टिकट बुकिंग में 6,324 टिकट बेचकर 16.11 लाख रुपये की कमाई की है. अगर फिल्म की ब्लॉक सीटों सहित कमाई को जोड़ें, तो अब तक 48.45 लाख रुपये जुटा लिए हैं. आज, यानी 25 जून की शाम इसका पेड प्रीव्यू भी है.
दर्शकों के बीच इस कॉमेडी फ्रेंचाइजी फिल्म की काफी अच्छी पहचान है, लेकिन शुरुआती एडवांस बुकिंग के रुझान बताते हैं कि फिल्म अभी शुरुआती दौर में ही है. आंकड़े अभी तक 1 करोड़ रुपये के निशाने तक नहीं पहुंचे हैं. हालांकि, उम्मीद है कि फिल्म की रफ्तार बढ़ेगी. फिल्म को सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (CBFC) से यू/ए 16+ रेटिंग भी मिली है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, फिल्म में 18 कट और मॉडिफिकेशन किए गए हैं, जिसके बाद सेंसर बोर्ड ने इसे यू/ए रेटिंग दी है.