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रिलीज से पहले ही 'वेलकम टू द जंगल' का धमाका, एडवांस बुकिंग में छापे करोड़ों नोट; ओपनिंग डे पर मेकर्स होंगे मालामाल!

Welcome To The Jungle Advance Booking: बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार की मल्टीस्टारर फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' की एडवांस बुकिंग शुरू हो चुकी है. ऐसे में रिलीज होने से पहले ही फिल्म जबरदस्त कमाई कर रही है. सिनेमाघरों में यह फिल्म 26 जून को रिलीज होने वाली है.

Written ByKajol Gupta
Published: Jun 25, 2026, 09:38 AM IST|Updated: Jun 25, 2026, 09:38 AM IST
रिलीज से पहले ही 'वेलकम टू द जंगल' का धमाका, एडवांस बुकिंग में छापे करोड़ों नोट; ओपनिंग डे पर मेकर्स होंगे मालामाल!
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Kajol Gupta

Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

 

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