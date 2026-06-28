'मोदी जी, मोदी जी', सुनील शेट्टी की 15 महीने की नातिन रोज PM की तस्वीर को खिलाती है लड्डू, सुनाया दिलचस्प किस्सा

Suniel Shetty Granddaughter Loves PM Modi: फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' में नजर आ रहे एक्टर सुनील शेट्टी ने पीएम मोदी और अपनी नातिन से जुड़ा एक किस्सा हाल ही में शेयर किया है. सुनील शेट्टी अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बात करना पसंद नहीं करते हैं. वह अपनी पर्सनल लाइफ को लाइमलाइट से काफी दूर रखते हैं. इन दिनों एक्टर अपनी फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' को लेकर लगातार इंटरव्यू दे रहे हैं.
ऐसे में उनका एक इंटरव्यू सामने आया, जिसमें उन्होंने बताया कि उनकी 15 महीने की नातिन पीएम मोदी की फैन है. उनका कहना है कि उनकी नातिन इवारा रोज सुबह मोदी जी की तस्वीर को लड्डू खिलाती है.
दरअसल, हाल ही में 'टाइम्स नाउ' को दिए एक इंटरव्यू में सुनील शेट्टी ने पीएम मोदी को पसंद करने की बात खुलकर कबूल की. उनका कहना था, 'मैंने हमेशा पीएम मोदी को पसंद करने की बात स्वीकार की है. मैं हमेशा से उनका फैन रहा हूं. मैं किसी और पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं. मैं एक नेता की बात कर रहा हूं. अगर वह मुझे एक्साइट करते हैं, तो करते हैं. जितना ज्यादा मैं अपने देश से प्यार करता हूं, उतना ही उस इंसान को भी पसंद करता हूं. उनके बारे में कुछ तो ऐसा है.'
वहीं, सुनील शेट्टी ने अपनी बात रखते हुए अपनी 15 महीने की नातिन से जुड़ा एक किस्सा भी सुनाया. उन्होंने कहा, 'आप मानोगे नहीं, मेरी नातिन 15 महीने की है. उसे किसी ने मोदी जी के बारे में बताया. उसकी एक नैनी ने एयरपोर्ट के बाहर एक तस्वीर दिखाकर उसे बताया. आज हर रोज वह सुबह उठती है. एक साईं बाबा की बुक है, जिसमें मोदी जी की बड़ी तस्वीर है. वह उसे खोलकर "मोदी जी, मोदी जी" बोलती है. फिर गणपति जी के पास से एक लड्डू लेकर आती है और उन्हें खिलाती है.'
उन्होंने आगे कहा, 'ये करने को मैंने उससे नहीं कहा है, ना ही उसकी मां ने उससे कहा और ना ही नैनी ने. केवल उसे फोटो दिखाई थी. अब कुछ तो होगा ना, कोई तो बात होगी उनमें. वह अकेली बच्ची नहीं है. हमने उससे कुछ नहीं कहा है. ये कुछ तो मैजिकल है ना. अगर 15 महीने की नातिन पीएम मोदी को इतना प्यार और सम्मान दे सकती है, तो उनमें वाकई कुछ मैजिकल है.'
बता दें कि अथिया शेट्टी और केएल राहुल ने शादी के बाद मार्च 2025 में बेटी इवारा का वेलकम किया था. सुनील शेट्टी अपनी नातिन के काफी करीब हैं. वह अक्सर इंटरव्यू में नातिन इवारा को लेकर बात करते नजर आते हैं.