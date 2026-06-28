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'मोदी जी, मोदी जी', सुनील शेट्टी की 15 महीने की नातिन रोज PM की तस्वीर को खिलाती है लड्डू, सुनाया दिलचस्प किस्सा

Suniel Shetty Granddaughter Loves PM Modi: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बॉलीवुड एक्टर सुनील शेट्टी काफी बड़े फैन हैं. लेकिन अब हाल ही में एक्टर ने खुलासा किया है कि उनकी 15 महीने की नातिन इवारा भी उन्हें बहुत लाड-प्यार करती है. इवारा रोज सुबह उठकर 'मोदी जी, मोदी जी' कहती है.

Written ByKajol Gupta
Published: Jun 28, 2026, 07:42 AM IST|Updated: Jun 28, 2026, 07:42 AM IST
'मोदी जी, मोदी जी', सुनील शेट्टी की 15 महीने की नातिन रोज PM की तस्वीर को खिलाती है लड्डू, सुनाया दिलचस्प किस्सा
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Kajol Gupta

Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

 

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