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अक्षय कुमार संग पहली फिल्म, खुशी से फूली नहीं समाईं अक्षरा सिंह; बोलीं- 'ऐसा लगा जैसे जिंदगी की स्क्रिप्ट कोई लिख रहा है'

Welcome To The Jungle: फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' में अक्षय कुमार के साथ पहली बार भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह नजर आ रही हैं. दोनों ने फिल्म में भोजपुरी गाना 'घिस घिस घिस' किया है. वहीं, अब एक्ट्रेस ने खुलासा किया कि जब उन्हें पता चला कि वह अक्षय कुमार के साथ काम करने वाली हैं, तो उन्हें वॉशरूम जाना पड़ा था.

Written ByKajol Gupta
Published: Jun 26, 2026, 09:10 AM IST|Updated: Jun 26, 2026, 09:10 AM IST
अक्षय कुमार संग पहली फिल्म, खुशी से फूली नहीं समाईं अक्षरा सिंह; बोलीं- 'ऐसा लगा जैसे जिंदगी की स्क्रिप्ट कोई लिख रहा है'
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Kajol Gupta

Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

 

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