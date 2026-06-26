Welcome To The Jungle: भोजपुरी इंडस्ट्री की जानी-मानी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह के लाखों फैंस हैं. उन्होंने हाल ही में अक्षय कुमार स्टारर फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' से बॉलीवुड में डेब्यू किया है. इस फिल्म में अक्षय कुमार के साथ अक्षरा सिंह ने 'घिस घिस घिस' गाने पर धमाकेदार डांस किया है. हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में एक्ट्रेस ने इस पल के बारे में खुलकर बात की.
फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' में पहली बार भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह के साथ अक्षय कुमार का मजेदार डांस दिखाया गया है, जिसे फैंस ने काफी पसंद किया है. फिल्म में दोनों के गाने 'घिस घिस घिस' ने खूब धमाल मचाया है. अक्षरा सिंह ने अब अपने एक्सपीरियंस को लेकर कहा कि उन्हें ऐसा लगा जैसे उनकी जिंदगी की स्क्रिप्ट कोई लिख रहा हो.
एक्ट्रेस अक्षरा सिंह ने अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हुए एएनआई को दिए इंटरव्यू में बताया कि जब उन्हें पता चला कि वह अक्षय कुमार के साथ स्क्रीन शेयर करने वाली हैं, तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था. उन्होंने कहा, 'जब मुझे बताया गया कि मुझे अक्षय कुमार सर के साथ काम करना है, तो पहले तो मुझे यकीन नहीं हुआ. मैं इतनी ज्यादा एक्साइटेड हो गई थी कि मुझे वॉशरूम जाना पड़ा. उस वक्त ऐसा लग रहा था जैसे मेरी जिंदगी की कहानी कोई स्क्रिप्ट राइटर लिख रहा है.'
उन्होंने आगे कहा कि वह बचपन से ही अक्षय कुमार की फिल्में देखती आई हैं. एक दर्शक के तौर पर जिन कलाकारों को बड़े पर्दे पर देखकर वह बड़ी हुई हैं, उनके साथ काम करने का मौका मिलना उनके लिए किसी सपने के पूरा होने जैसा था. अक्षरा ने अक्षय कुमार की जमकर तारीफ की और बताया कि इतने बड़े स्टार होने के बावजूद वह बेहद विनम्र और जमीन से जुड़े इंसान हैं. सेट पर वह हर किसी से सम्मान के साथ बात करते हैं और माहौल को सहज बनाए रखते हैं. यही बात उन्हें बाकी कलाकारों से अलग बनाती है.
बता दें कि अक्षरा सिंह ने भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में अपनी मेहनत के दम पर खास पहचान बनाई है. उनका कहना है कि यह मौका उनके लिए सिर्फ एक फिल्म या प्रोजेक्ट नहीं था, बल्कि एक भावनात्मक उपलब्धि भी थी. वह इसे अपने करियर के सबसे यादगार पलों में से एक मानती हैं.