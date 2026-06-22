इतने सारे कट और बदलावों के बावजूद फिल्म की रनटाइम पर कुछ खास असर नहीं पड़ा.सेंसर बोर्ड से मंजूरी मिलने के बाद फिल्म का फाइनल रनटाइम 2 घंटे 44 मिनट 50 सेकंड रखा गया है.

यानी लोगों को एक लंबी और भरपूर एंटरटेनमेंट वाली फिल्म देखने को मिलेगी. 'वेलकम टू द जंगल' 26 जून 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है. फिल्म का निर्देशन अहमद खान ने किया है. ये पॉपुलर 'वेलकम' फ्रेंचाइजी की नया भाग है, जिससे दर्शकों को काफी उम्मीदें हैं. वहीं मेकर्स का दावा है कि इस बार फिल्म में पहले से ज्यादा कॉमेडी, कन्फ्यूजन और धमाल देखने को मिलेगा. कहानी में कई नए किरदार और मजेदार ट्विस्ट भी एड किए गए हैं.