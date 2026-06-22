अक्षय कुमार की मल्टीस्टारर फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' आखिरकार रिलीज के लिए सिनेमाघरों में तैयार है. हालांकि, फिल्म को सिनेमाघरों तक पहुंचने से पहले केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC) की ओर से कई बदलावों का सामना करना पड़ा. सेंसर बोर्ड ने फिल्म को 16+ (यू/ए 16+) सर्टिफिकेट दिया है, लेकिन इसके लिए मेकर्स को कुल 18 कट और कई बदलाव करने पड़े. रिपोर्ट्स के मुताबिक, CBFC ने फिल्म के कई डायलॉग्स और सीन पर आपत्ति जताई थी. इसके बाद फिल्म में बड़े पैमाने पर बदलाव किए गए. कुछ डायलॉग्स को पूरी तरह हटाया गया, जबकि कई को नए शब्दों के साथ बदला गया ताकि वो कम विवादित और ज्यादा बेलैंस लगें.
सेंसर बोर्ड का मानना था कि कुछ शब्द पॉलिटिकल और समाज के रूप से सेंसिटिव हैं. इसलिए उनमें बदलाव जरूरी था. सभी बदलावों के बाद ही फिल्म को रिलीज की परमिशन दी गई है. फिल्म में मौजूद कुछ डायलॉग्स को हटाया या बदला गया है. जैसे, 'कश्मीर का पानी' वाला डायलॉग पूरी तरह से हटा दिया गया. वहीं 'देश की टट्टी' जैसे शब्दों को भी फिल्म से निकाल दिया गया.
इन सीन के अलावा, फिल्म में सेना से जुड़े कुछ शब्दों में भी बदलाव किया गया. 'गोरखा रेजिमेंट' की जगह अब 'तुम सेना से हो?' जैसे डायलॉग्स सुनाई देंगे. वहीं 'जनरल' शब्द को कई जगह 'ऑफिसर' या 'सर' से बदल दिया गया है. कुछ कॉमेडी डायलॉग्स को भी नया रूप दिया गया ताकि उनकी लैंग्वेज लोगों को गलत न लगे और स्वीकार्य लगे. इसी के चलते कुछ अन्य शब्दों और नामों में भी बदलाव किए गए हैं.
फिल्म के सबसे पॉपुलर बदलावों में दिशा पटानी और जैकलीन फर्नांडिस से जुड़े सीन शामिल हैं. सेंसर बोर्ड ने फिल्म के कई ग्लैमरस और सेंसुअल सीन पर आपत्ति जताई है. जानकारी के मुताबिक, बिकिनी शॉट्स, हीरोइन की बॉडी के कुछ क्लोज-अप शॉट्स और बार-बार दिखाए गए डांस मूव्स को हटाने या बदलने के निर्देश दिए गए. इसके साथ ही फिल्म से दिशा और जैकलीन के कई सीन हटा दिए गए हैं. वहीं इसके अलावा एक हाथ के गलत इशारे वाले सीन को भी फिल्म के क्लाइमैक्स से निकाल दिया गया.
इतने सारे कट और बदलावों के बावजूद फिल्म की रनटाइम पर कुछ खास असर नहीं पड़ा.सेंसर बोर्ड से मंजूरी मिलने के बाद फिल्म का फाइनल रनटाइम 2 घंटे 44 मिनट 50 सेकंड रखा गया है.
यानी लोगों को एक लंबी और भरपूर एंटरटेनमेंट वाली फिल्म देखने को मिलेगी. 'वेलकम टू द जंगल' 26 जून 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है. फिल्म का निर्देशन अहमद खान ने किया है. ये पॉपुलर 'वेलकम' फ्रेंचाइजी की नया भाग है, जिससे दर्शकों को काफी उम्मीदें हैं. वहीं मेकर्स का दावा है कि इस बार फिल्म में पहले से ज्यादा कॉमेडी, कन्फ्यूजन और धमाल देखने को मिलेगा. कहानी में कई नए किरदार और मजेदार ट्विस्ट भी एड किए गए हैं.
फिल्म की सबसे बड़ी खासियत इसकी बड़ी स्टारकास्ट है, इसमें अक्षय कुमार के साथ सुनील शेट्टी, अरशद वारसी, दिशा पटानी, जैकलीन फर्नांडिस, रवीना टंडन, लारा दत्ता, जैकी श्रॉफ, उर्वशी रौतेला, परेश रावल, जॉनी लीवर, राजपाल यादव, श्रेयस तलपड़े, तुषार कपूर, कृष्णा अभिषेक, किकू शारदा और दलेर मेहंदी जैसे कई कलाकार नजर आएंगे. इतने बड़े कलाकारों की मौजूदगी के कारण फिल्म को लेकर ऑडियंस में पहले से ही काफी एक्साइटमेंट बना हुआ है. अब ये देखना दिलचस्प होगा कि सेंसर बोर्ड के 18 कट्स के बाद रिलीज हो रही ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कितना धमाल मचाती है.