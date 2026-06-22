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18 कट के बाद CBFC ने दिखाई 'वेलकम टू द जंगल' को हरी झंडी, दिशा-जैकलीन के सीन पर चली कैंची

Welcome To The Jungle: अक्षय कुमार की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' के निर्माताओं को 18 कट के बाद CBFC द्वारा हरी झंड़ी दिखा दी गई है. फिल्म के कट किए गए सीन में 'कश्मीर का पानी' डायलॉग और दिशा-जैकलीन के सेंसुअल सीन्स पर कैंची चला दी गई है.

Written ByJyoti Rajput
Published: Jun 22, 2026, 04:10 PM IST|Updated: Jun 22, 2026, 04:13 PM IST
18 कट के बाद CBFC ने दिखाई 'वेलकम टू द जंगल' को हरी झंडी, दिशा-जैकलीन के सीन पर चली कैंची

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Jyoti Rajput

Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत जी न्यू में सब एडिटर हैं और पिछले 1 साल से ज्यादा से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद अब Zee News में काम कर रही हैं. कुछ समय तक लाइफस्टाइल की खबरों में काम करने के बाद अब एंटरटेनमेंट में काम कर रही हैं. वहीं हॉलीवुड की खबरों और फिल्मों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी (MCU) से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. आप Jyoti.Rajput@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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