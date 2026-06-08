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वेलकम टू द जंगल और हाउसफुल 5... फ्रेंचाइजी बनाम ओरिजिनल कंटेंट; बॉलीवुड किस पर लगा रहा है दांव?

बॉलीवुड में अब ज्यादातर फिल्मों के सीक्वल और फ्रेंचाइजी की अगली कड़ियां देखने को मिल रही हैं. अब मेकर्स नई कहानियां बनाने के बजाय फ्रेंचाइजी फिल्मों में ज्यादा फायदा देख रहे हैं. खासतौर पर बॉलीवुड में इसका साफ ट्रेंड देखने को मिल रहा है कि मेकर्स पुराने किरदार, पुरानी कहानियां और उनके सीक्वल ही लेकर आ रहे हैं. 'हाउसफुल 5' और 'वेलकम टू द जंगल' जैसी फिल्मों की बढ़ती चर्चा बता रही है कि इंडस्ट्री अब सीक्वल्स पर ज्यादा भरोसा कर रही है. फिलहाल इंडस्ट्री का झुकाव फ्रेंचाइजी मॉडल की तरफ ज्यादा नजर आ रहा है.

Written ByKajol Gupta
Published: Jun 08, 2026, 07:22 AM IST|Updated: Jun 08, 2026, 07:22 AM IST
वेलकम टू द जंगल और हाउसफुल 5... फ्रेंचाइजी बनाम ओरिजिनल कंटेंट; बॉलीवुड किस पर लगा रहा है दांव?
Image Credit: क्या फ्रेंचाइजी फिल्मों के भरोसे चल रहा है बॉलीवुड? (एआई फोटो)

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Kajol Gupta

Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

 

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