/वेलकम टू द जंगल और हाउसफुल 5... फ्रेंचाइजी बनाम ओरिजिनल कंटेंट; बॉलीवुड किस पर लगा रहा है दांव?

बॉलीवुड में इन दिनों फ्रेंचाइजी फिल्मों का दौर देखने को मिल रहा है. बड़े पर्दे पर लगातार ऐसी फिल्में देखने को मिल रही हैं, जो किसी न किसी सफल ब्रांड का हिस्सा रह चुकी हैं. फिल्म निर्माता अब नई कहानियों को लाने के बजाय पुरानी ब्लॉकबस्टर फिल्मों पर दांव लगाना पसंद कर रहे हैं, जिनका दर्शकों के बीच पहले से मजबूत फैन बेस मौजूद है. इसका सबसे बड़ा उदाहरण 'हाउसफुल 5', 'वेलकम टू द जंगल', 'धुरंधर' और 'खलनायक रिटर्न्स' हैं. यही वजह है कि आने वाला समय सीक्वल फिल्मों से भरा नजर आ रहा है. सवाल यह है कि क्या बॉलीवुड के लिए फ्रेंचाइजी फिल्में सफलता का नया फॉर्मूला बन चुकी हैं, या फिर बदलते दर्शक असल में उन्हीं कहानियों को दोबारा देखना चाहते हैं?
बीते कुछ सालों में बॉलीवुड ने कई बड़े बजट की ओरिजिनल फिल्मों को बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप होते देखा है, या फिर उन्हें उतनी सफलता नहीं मिली, जितनी मेकर्स ने उम्मीद की थी. दूसरी तरफ दर्शकों के बीच 'हाउसफुल', 'वेलकम', 'धूम', 'गोलमाल' और 'भूल भुलैया' जैसी फ्रेंचाइजी फिल्मों ने एक अलग ही पहचान बनाई है. जब किसी फिल्म का नाम पहले से ही दर्शकों के बीच लोकप्रिय हो, तो उसके प्रति दर्शकों का भरोसा भी बढ़ जाता है और सीक्वल को देखने की उत्सुकता भी बनी रहती है. इसी वजह से फिल्म निर्माता नए कंटेंट पर ज्यादा जोखिम लेने से बच रहे हैं और पुरानी हिट फिल्मों पर दांव लगाना ज्यादा सुरक्षित महसूस कर रहे हैं.