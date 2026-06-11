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Welcome To The Jungle Trailer Out: 2 हजार करोड़ की मेगा फिल्म का ट्रेलर रिलीज, 4 मिनट की वीडियो में दिखा सितारों का जमावड़ा

Welcome To The Jungle Trailer: अक्षय कुमार स्टारर फिल्म ‘वेलकम टू द जंगल’ का ट्रेलर 11 जून, 2026 को रिलीज हो चुका है, जिसमें एक दमदार स्टारकास्ट नजर आ रही है.

Written ByJyoti Rajput
Published: Jun 11, 2026, 04:27 PM IST|Updated: Jun 11, 2026, 04:37 PM IST
Welcome To The Jungle Trailer Out: 2 हजार करोड़ की मेगा फिल्म का ट्रेलर रिलीज, 4 मिनट की वीडियो में दिखा सितारों का जमावड़ा

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Jyoti Rajput

Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत जी न्यू में सब एडिटर हैं और पिछले 1 साल से ज्यादा से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद अब Zee News में काम कर रही हैं. कुछ समय तक लाइफस्टाइल की खबरों में काम करने के बाद अब एंटरटेनमेंट में काम कर रही हैं. वहीं हॉलीवुड की खबरों और फिल्मों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी (MCU) से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. आप Jyoti.Rajput@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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