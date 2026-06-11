/Welcome To The Jungle Trailer Out: 2 हजार करोड़ की मेगा फिल्म का ट्रेलर रिलीज, 4 मिनट की वीडियो में दिखा सितारों का जमावड़ा

अक्षय कुमार, रवीना टंडन, दिशा पाटनी, राजपाल यादव, जैकलीन फर्नांडिस, अरशद वारसी, सुनील शेट्टी, परेश रावल, तुषार कपूर समेत कई कलाकार कॉमेडी ड्रामा फिल्म ‘वेलकम टू जंगल’ में नजर आने वाले हैं. इस मोस्ट अवेटेड फिल्म का ट्रेलर 11 जून, 2026 को रिलीज कर दिया गया है, जिसमें कॉमेडी के महारथी अपना हुनर दिखाते हुए नजर आ रहे हैं. ट्रेलर के रिलीज होने से फैंस के बीच फिल्म की रिलीज को लेकर काफी एक्साइटमेंट बढ़ गई है. 4 मिनट 10 सेकंड के इस ट्रेलर में जबरदस्त कॉमेडी सीन और डायलॉग देखने को मिल रहे हैं.
कॉमेडी फिल्म ‘वेलकम टू जंगल’ के ट्रेलर की शुरुआत जैकलीन फर्नांडीज और परेश रावल से होती है, जिसके बाद सारी कास्ट को दिखाया जाता है. कास्ट के चेहरे के साथ एक बैकग्राउंड वॉयस भी सुनाई देती है, जो सभी का नाम बताता है. वहीं अगले सीन में परेश रावल एक फिल्म बनाने की प्लानिंग करते हैं, जिसमें वो इन सभी कलाकारों को कास्ट करते हैं.
फिल्म के ट्रेलर में आगे दिखाया जाता है कि परेश रावल की फिल्म की शूटिंग एक गांव में हो रही है, जिसे देखने के बाद गांव वालों को लगता हैं कि ये एक्टर्स उन्हें गुंडों और डाकुओं से बचाएंगे. ठीक उसी समय वहां असली गुंडे आ जाते हैं, जिसके बाद फिल्म के सेट पर लड़ाई शुरू हो जाती है.
अक्षय कुमार के साथ इस फिल्म में एक्टिंग के बड़े महारथी नजर आएंगे, जिसमें रवीना टंडन, लारा दत्ता, सुनील शेट्टी, परेश रावल, दिशा पाटनी, अरशद वारसी, तुषार कपूर, श्रेयस तलपड़े, दलेर मेहंदी, आफताब, जैकलीन फर्नांडीज, राजपाल यादव, कृष्णा अभिषेक और जॉनी लीवर समेत कई कलाकार दिखाई देंगे.
निर्देशन अहमद खान और निर्माता फिरोज नाडियाडवाला की ये कॉमेडी ड्रामा फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' 26 थिएटर में दस्तक देगी, जिसके फैंस काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं. वहीं रवीना टंडन और अक्षय कुमार काफी सालों बाद एक साथ किसी फिल्म में दिखाई देंगे.