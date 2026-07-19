आखिर अनुराधा पौडवाल ने LGBTQ को लेकर ऐसा क्या कहा, जिससे सोशल मीडिया पर छिड़ गई बहस

Anuradha Paudwal LGBTQ Controversy: बॉलीवुड की बैकग्राउंड सिंगर और भक्ति गीत गायिका अनुराधा पौडवाल को ऑनलाइन तीखी आलोचना का सामना करना पड़ रहा है. हाल ही में एक पॉडकास्ट में उन्होंने LGBTQ समुदाय, शादी और आधुनिक समाज पर टिप्पणी की, जिसके बाद सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई. उनकी इन बातों की काफी आलोचना हो रही है. सोशल मीडिया यूजर्स का कहना है कि क्वीयर समुदाय के बारे में उनकी राय असंवेदनशील और जानकारी की कमी वाली थी.
अनुराधा पौडवाल से शुभांकर मिश्रा के यूट्यूब पॉडकास्ट में भारत में विवाह के महत्व को लेकर सवाल पूछा गया था. इस पर अनुराधा ने कहा, 'शादी की पवित्रता अब नहीं रही. इसकी वजह LGBTQ समुदाय को दिए गए अधिकार हैं. वे समाज में क्या योगदान दे रहे हैं? मैं यह जानना चाहती हूं. वे किस तरह से योगदान दे रहे हैं?' उन्होंने आगे कहा कि विपरीत लिंग के व्यक्ति से शादी करना और परिवार शुरू करना ही 'सही' मॉडल है. उन्होंने कहा, "जब तक लड़का-लड़की शादी करके परिवार शुरू करते हैं, तब तक सब ठीक है. वे सही तरीके से ऐसा कर रहे हैं.'
अनुराधा पौडवाल ने बदलते पारिवारिक ढांचे पर बात करते हुए उन उदाहरणों का भी जिक्र किया, जो उनके सामने आए थे. उन्होंने कहा, 'मैं हर कुछ दिनों में अलग-अलग चीजें देखती रहती हूं. यह समाज की भलाई में कैसे योगदान दे रहा है? हो सकता है कि मुझसे कोई बात छूट गई हो, लेकिन वे समाज में कैसे योगदान दे रहे हैं?' उनकी ये बातें जल्द ही सोशल मीडिया पर फैल गईं, जहां लोगों ने न सिर्फ उनकी दलीलों के आधार पर सवाल उठाए, बल्कि इस बात पर भी आपत्ति जताई कि किसी समुदाय की अहमियत को समाज में योगदान के एक सीमित नजरिए से आंका जाना चाहिए.
वहीं, अनुराधा पौडवाल के बयान पर एक यूजर ने तर्क दिया कि LGBTQ लोगों के लिए शिक्षा, रोजगार, आवास और सार्वजनिक जीवन में हमेशा से बाधाएं रही हैं. ऐसे में उनके समुदाय के योगदान पर सवाल उठाना गलत है. कमेंट में लिखा था, 'हम किसी के योगदान को कैसे माप सकते हैं, जबकि समाज ने उन्हें योगदान देने का समान अवसर ही नहीं दिया?'
एक दूसरे यूजर ने शादी की बराबरी और गोद लेने के मुद्दे की ओर इशारा करते हुए लिखा कि 'कई LGBTQ जोड़े कानूनी मान्यता चाहते हैं और वे ऐसे बच्चों को गोद लेने के लिए तैयार हैं, जिन्हें महिला-पुरुष दंपतियों ने छोड़ दिया हो.' कमेंट का अंत इस बात के साथ हुआ कि बिना जानकारी वाली राय को बढ़ावा देना बंद किया जाना चाहिए. एक तीसरे व्यक्ति ने अपनी निराशा जाहिर करते हुए कहा कि वे बचपन से ही पौडवाल की तारीफ करते आए हैं, लेकिन उनका बयान उन्हें बहुत परेशान करने वाला लगा. यूजर ने अनुराधा पौडवाल से आग्रह किया कि वे इस विषय पर रिसर्च करें और समुदाय को बेहतर ढंग से समझें.
इस पर अनुराधा पौडवाल ने अब तक कोई सफाई या प्रतिक्रिया नहीं दी है. इस विवाद ने एक बार फिर इस बात पर ध्यान खींचा है कि मशहूर हस्तियां कामुकता, परिवार और समान अधिकारों पर कैसे बात करती हैं, खासकर तब, जब उनकी टिप्पणियां किसी विविधतापूर्ण समुदाय को रूढ़ियों में समेट देती हैं या समाज में उसकी जगह पर सवाल उठाती हैं.