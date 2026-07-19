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आखिर अनुराधा पौडवाल ने LGBTQ को लेकर ऐसा क्या कहा, जिससे सोशल मीडिया पर छिड़ गई बहस

Anuradha Paudwal LGBTQ Controversy: जानी-मानी सिंगर अनुराधा पौडवाल इन दिनों ट्रोलिंग का सामना कर रही हैं. उन्होंने हाल ही में एक बयान में LGBTQ समुदाय में शादी को लेकर कुछ ऐसा कह दिया कि सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई. कई यूजर्स ने तो यह भी कहा कि अनुराधा को इस विषय की पर्याप्त जानकारी नहीं है.

Written ByKajol Gupta
Published: Jul 19, 2026, 08:08 AM IST|Updated: Jul 19, 2026, 08:23 AM IST
आखिर अनुराधा पौडवाल ने LGBTQ को लेकर ऐसा क्या कहा, जिससे सोशल मीडिया पर छिड़ गई बहस

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Kajol Gupta

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काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर या एक्स और इंस्टाग्राम हैंडल्स पर कनेक्ट कर सकते है. सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

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