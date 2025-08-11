33 साल की हसीना किसे कहती हैं 'प्यार', क्या होता 'क्यूट एग्रेशन'? फातिमा सना सेख ने बताया
Advertisement
trendingNow12875422
Hindi Newsबॉलीवुड

33 साल की हसीना किसे कहती हैं 'प्यार', क्या होता 'क्यूट एग्रेशन'? फातिमा सना सेख ने बताया

Fatima Sana Shaikh: फातिमा सना शेख ने हाल ही में बड़ी के उम्र के व्यक्ति के साथ रिश्ते को लेकर बात की है. उन्होंने अपने पालतू डॉग बिजली के प्रति अपने प्यार का इजहार सोशल मीडिया पर किया. दंगल फेम अभिनेत्री ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर बिजली को चूमते हुए एक प्यारी तस्वीर पोस्ट की. 

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: Aug 11, 2025, 01:34 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

33 साल की हसीना किसे कहती हैं 'प्यार', क्या होता 'क्यूट एग्रेशन'? फातिमा सना सेख ने बताया

Fatima Sana Shaikh: बॉलीवुड एक्ट्रेस फातिमा सना शेख ने अपने पालतू डॉग बिजली के प्रति अपने प्यार का इजहार सोशल मीडिया पर किया. दंगल फेम अभिनेत्री ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर बिजली को चूमते हुए एक प्यारी तस्वीर पोस्ट की. फातिमा ने लिखा, अपने कुत्ते को चूमने, उसे गुदगुदाने या उसे प्यार से भींचने की जो इच्छा है, विज्ञान इसे क्यूट एग्रेशन कहता है और मैं इसे प्यार कहती हूं. उन्होंने आगे लिखा, स्लाइड 2 में उसकी झलक मिलेगी. इस पोस्ट में एक वीडियो भी शामिल था, जिसमें फातिमा बिजली को प्यार से गले लगाते और उसके माथे पर लगातार चूमते नजर आईं.

बता दें कि फातिमा की फिल्म सैम बहादुर को हाल ही में राष्ट्रीय, सामाजिक और पर्यावरणीय मूल्यों पर सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म, सर्वश्रेष्ठ मेकअप और सर्वश्रेष्ठ कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया. इस खास उपलब्धि पर फातिमा ने सैम बहादुर की टीम को बधाई दी. उन्होंने लिखा, सैम बहादुर की टीम को तीन राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीतने के लिए बहुत-बहुत बधाई! यह वाकई सम्मान की बात है. डायरेक्टर मेघना गुलजार को धन्यवाद देते हुए फातिमा ने कहा, मुझे इस फिल्म का हिस्सा बनकर और इंदिरा गांधी की भूमिका निभाकर बहुत खुशी हो रही है. हमारी डायरेक्टर मेघना गुलजार के साथ काम करना एक सपना था और यह मेरे लिए वास्तव में एक अनोखा अनुभव था.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

सैम बहादुर भारत के पहले फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ की कहानी है, जिसमें फातिमा ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की भूमिका निभाई है. रॉनी स्क्रूवाला द्वारा निर्मित और आरएसवीपी मूवीज के बैनर तले बनी इस फिल्म में विक्की कौशल ने मुख्य भूमिका निभाई है. हाल ही में, फातिमा रोमांटिक कॉमेडी आप जैसा कोई में आर. माधवन के साथ नजर आई थीं. फातिमा ने सोशल मीडिया पर अपने पसंदीदा सह-कलाकार की तारीफ करते हुए इंस्टाग्राम पर फिल्म के सेट से माधवन के साथ बिताए कुछ पलों को पोस्ट किया था.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

फातिमा ने लिखा, मैडी और फैटी (खुद को)... माधवन मेरे सबसे पसंदीदा को-एक्टर्स में से एक हैं! आप बहुत काइंड और उदार हैं. यही वजह है कि आपके साथ शूटिंग करते हुए बहुत मजा आया, और इसके लिए आपका आभार. (एजेंसी)

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
काजोल गुप्ता

वर्तमान में मनोरंजन से जुड़ी खबरें लिख रही हैं. मीडिया इंडस्ट्री में साढ़े तीन साल का अनुभव, जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री. सुदर्शन से इंटर्नशिप कर करियर क...और पढ़ें

TAGS

Fatima Sana Sheikh

Trending news

WATCH: केरल के इंजीनियर का जादू! बनाया ऐसा टूल, लिखने-पढ़ने वालों को बना रहा दीवाना
AI
WATCH: केरल के इंजीनियर का जादू! बनाया ऐसा टूल, लिखने-पढ़ने वालों को बना रहा दीवाना
120 किलो होता है वजन, फिर कैसे पैदा होते ही चलने लगते हैं इस जानवर के बच्चे?
ELEPHANT
120 किलो होता है वजन, फिर कैसे पैदा होते ही चलने लगते हैं इस जानवर के बच्चे?
भारत की वो 'खूंखार' रेजिमेंट, जिससे खौफ में रहते PAK-चीन! युद्ध में मचा देती तांडव
Indian Army
भारत की वो 'खूंखार' रेजिमेंट, जिससे खौफ में रहते PAK-चीन! युद्ध में मचा देती तांडव
वेस्टर्न रेलवे का वो आखिरी स्टेशन, जहां से आगे नहीं जा सकती ट्रेनें; क्यों?
Churchgate Railway Station
वेस्टर्न रेलवे का वो आखिरी स्टेशन, जहां से आगे नहीं जा सकती ट्रेनें; क्यों?
'जो 'दादागिरी' कर रहे हैं, वो...' ट्रंप के टैरिफ पर बरसे नितिन गडकरी
Nitin Gadkari
'जो 'दादागिरी' कर रहे हैं, वो...' ट्रंप के टैरिफ पर बरसे नितिन गडकरी
'ढूंढ़ने पर भी नहीं मिल रहे BJP सांसद...', लोगों ने दर्ज करा दी गुमशुदगी की रिपोर्ट
Kerala News
'ढूंढ़ने पर भी नहीं मिल रहे BJP सांसद...', लोगों ने दर्ज करा दी गुमशुदगी की रिपोर्ट
अच्छा इलाज और शिक्षा आम आदमी की पहुंच से बाहर... मोहन भागवत ने क्यों कहा ऐसा?
Mohan Bhagwat statement
अच्छा इलाज और शिक्षा आम आदमी की पहुंच से बाहर... मोहन भागवत ने क्यों कहा ऐसा?
'वो निचले स्तर की, बात करना बेकार है', अपनी पार्टी की नेता पर क्यों भड़के बनर्जी
Kalyan Banerjee
'वो निचले स्तर की, बात करना बेकार है', अपनी पार्टी की नेता पर क्यों भड़के बनर्जी
कपल पर चढ़ा रोमांस का भूत, कार की छत पर करने लगे स्टंट, खतरनाक वीडियो ने उड़ाए होश
Viral Video
कपल पर चढ़ा रोमांस का भूत, कार की छत पर करने लगे स्टंट, खतरनाक वीडियो ने उड़ाए होश
इस राज्य में सीएम ने दिया महिलाओं को बड़ा तोहफा, हर मां के खाते में आएंगे ₹40,000
Sikkim
इस राज्य में सीएम ने दिया महिलाओं को बड़ा तोहफा, हर मां के खाते में आएंगे ₹40,000
;