दादी के नाम पर...सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा ने क्या रखा बेटी का नाम, कपिल शर्मा के शो पर एक्टर का खुलासा
Advertisement
trendingNow12911630
Hindi Newsबॉलीवुड

दादी के नाम पर...सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा ने क्या रखा बेटी का नाम, कपिल शर्मा के शो पर एक्टर का खुलासा

Sidharth Malhotra-Kiara Advani Daughter: सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी ने जबसे अपनी बेबी गर्ल का दुनिया में स्वागत किया है, तबसे ही फैंस नन्ही परी की एक झलक पाने के लिए बेकरार हैं. फैंस बेबी का नाम जानने के लिए भी बेताब हो रहे हैं.

 

Written By  Swati Singh|Last Updated: Sep 07, 2025, 06:20 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

दादी के नाम पर...सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा ने क्या रखा बेटी का नाम, कपिल शर्मा के शो पर एक्टर का खुलासा

बॉलीवुड के मशहूर कपल में शुमार सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी हाल ही में पेरेंट्स बने हैं. वहीं सिद्धार्थ की हाल ही में अपनी फिल्म के प्रोमोशन के लिए जाह्नवी कपूर के साथ कपिल शर्मा शो में नजर आए. इस दौरान एक्टर ने अपनी नन्ही सी बेटी और उसके नाम को लेकर बात की. एपिसोड के दौरान कपिल सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​से पूछते हैं कि क्या उन्होंने अपनी बेटी का नाम लिया?

क्या है कियारा की बेटी का नाम?

इस पर सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ने कहा, "अभी तक नहीं रखा. हम सोच रहे हैं अभी भी." फिर अर्चना पूरन सिंह उनसे सवाल करती हैं कि क्या कियारा और सिद्धार्थ को उनके रिश्तेदारों से सुझाव मिल रहे हैं, कि बेटी का नाम क्या रखा जाए? इस पर अभिनेता ने कहा, "बहुत, 'ये तुम्हारी दादी का नाम था, ये फलाने इनका नाम था ये रखो."

Add Zee News as a Preferred Source

अभी तक नहीं किया बेटी का चेहरा रिलीव 

बता दें कि सिद्धार्थ और कियारा ने अभी अपनी बेटी का फेस रिवील नहीं किया है. कियारा आडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ने अपनी बेटी के जन्म के बाद प्रशंसकों और मीडिया से उनकी निजता का सम्मान करने का आग्रह किया है. इस जोड़े ने एक ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी कर सभी से अनुरोध किया है कि आने वाले महीनों में उनके बेबी की तस्वीरें न ली जाएं. बयान में लिखा है, "हम सभी के प्यार और शुभकामनाओं के लिए बहुत आभारी हैं; हमारा दिल सचमुच भर आया है."

बयान में यह भी कहा गया है, "माता-पिता बनने के इस नए सफ़र में हम पहला कदम रख रहे हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि एक परिवार के रूप में हम इसका भरपूर आनंद उठाएंगे. अगर यह ख़ास पल निजी रहे तो यह हमारे लिए बहुत मायने रखेगा." कियारा और सिद्धार्थ ने पैपराज़ी को मिठाइयों के डिब्बे भी भेजे और उनसे उनकी निजता का सम्मान करने का अनुरोध किया.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Swati Singh

जी न्यूज में कार्यरत हैं. डिजिटल पत्रकारिता में 8 सालों का अनुभव. फिल्मी जगत की खबरों में रुचि है. इससे पहले लोकमत, अमर उजाला, लाइव हिंदुस्तान में काम कर चुकी हैं. मनोरंजन डेस्क पर काम का अनुभव. बै...और पढ़ें

TAGS

actor Sidharth Malhotraactress kiara advani

Trending news

Chandra Grahan Live Updates: आज साल का आखिरी चंद्रग्रहण, भारत में कब और कहां-कहां दिखेगा ब्लड मून?
Chandra Grahan
Chandra Grahan Live Updates: आज साल का आखिरी चंद्रग्रहण, भारत में कब और कहां-कहां दिखेगा ब्लड मून?
रविवार को मौसम की 'हाहाकारी' भविष्यवाणी, घर से निकलने से पहले पढ़ लीजिए वेदर रिपोर्ट
weather update
रविवार को मौसम की 'हाहाकारी' भविष्यवाणी, घर से निकलने से पहले पढ़ लीजिए वेदर रिपोर्ट
60 साल पहले PAK फौज को घर में घुसकर मारा था, जंग की ये कहानी लहू मे जोश भर देगी
india pakistan war
60 साल पहले PAK फौज को घर में घुसकर मारा था, जंग की ये कहानी लहू मे जोश भर देगी
देश के इस राज्य में कभी मत बनाना मकान! आकाश से अचानक झपट पड़ेगी 'मौत' और...
Lightning Causes
देश के इस राज्य में कभी मत बनाना मकान! आकाश से अचानक झपट पड़ेगी 'मौत' और...
दरगाह में राष्ट्रीय प्रतीक चिह्न खुरचे जाने के बाद उल्टा वक्फ बोर्ड पर भड़के उमर
jammu kashmir news
दरगाह में राष्ट्रीय प्रतीक चिह्न खुरचे जाने के बाद उल्टा वक्फ बोर्ड पर भड़के उमर
मोदी सरकार या विपक्ष का उम्मीदवार... उपराष्ट्रपति चुनाव में किसे वोट देंगे ओवैसी?
Asaduddin Owaisi
मोदी सरकार या विपक्ष का उम्मीदवार... उपराष्ट्रपति चुनाव में किसे वोट देंगे ओवैसी?
गुजरात दौरे पर केजरीवाल, चोटिला में कपास किसानों की बड़ी रैली को करेंगे संबोधित
Arvind Kejriwal
गुजरात दौरे पर केजरीवाल, चोटिला में कपास किसानों की बड़ी रैली को करेंगे संबोधित
7 सितंबर को दिखेगा मॉनसून का रौद्र रूप, उफान मार जाएंगे नदी-नाले! जान लें मौसम अलर्ट
weather update
7 सितंबर को दिखेगा मॉनसून का रौद्र रूप, उफान मार जाएंगे नदी-नाले! जान लें मौसम अलर्ट
'क्यों दुखों से भरा था प्रभाकरन...? राजीव गांधी हत्याकांड में कैसे मिला सुराग
Rajiv Gandhi murder case
'क्यों दुखों से भरा था प्रभाकरन...? राजीव गांधी हत्याकांड में कैसे मिला सुराग
'एक रोटी कम खाएगा लेकिन भारत झुकेगा नहीं..', ट्रंप की टिप्पणी पर बरसे कांग्रेस सांसद
Donald Trump
'एक रोटी कम खाएगा लेकिन भारत झुकेगा नहीं..', ट्रंप की टिप्पणी पर बरसे कांग्रेस सांसद
;