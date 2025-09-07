दादी के नाम पर...सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा ने क्या रखा बेटी का नाम, कपिल शर्मा के शो पर एक्टर का खुलासा

बॉलीवुड के मशहूर कपल में शुमार सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी हाल ही में पेरेंट्स बने हैं. वहीं सिद्धार्थ की हाल ही में अपनी फिल्म के प्रोमोशन के लिए जाह्नवी कपूर के साथ कपिल शर्मा शो में नजर आए. इस दौरान एक्टर ने अपनी नन्ही सी बेटी और उसके नाम को लेकर बात की. एपिसोड के दौरान कपिल सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​से पूछते हैं कि क्या उन्होंने अपनी बेटी का नाम लिया?

क्या है कियारा की बेटी का नाम?

इस पर सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ने कहा, "अभी तक नहीं रखा. हम सोच रहे हैं अभी भी." फिर अर्चना पूरन सिंह उनसे सवाल करती हैं कि क्या कियारा और सिद्धार्थ को उनके रिश्तेदारों से सुझाव मिल रहे हैं, कि बेटी का नाम क्या रखा जाए? इस पर अभिनेता ने कहा, "बहुत, 'ये तुम्हारी दादी का नाम था, ये फलाने इनका नाम था ये रखो."

अभी तक नहीं किया बेटी का चेहरा रिलीव

बता दें कि सिद्धार्थ और कियारा ने अभी अपनी बेटी का फेस रिवील नहीं किया है. कियारा आडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ने अपनी बेटी के जन्म के बाद प्रशंसकों और मीडिया से उनकी निजता का सम्मान करने का आग्रह किया है. इस जोड़े ने एक ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी कर सभी से अनुरोध किया है कि आने वाले महीनों में उनके बेबी की तस्वीरें न ली जाएं. बयान में लिखा है, "हम सभी के प्यार और शुभकामनाओं के लिए बहुत आभारी हैं; हमारा दिल सचमुच भर आया है."

बयान में यह भी कहा गया है, "माता-पिता बनने के इस नए सफ़र में हम पहला कदम रख रहे हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि एक परिवार के रूप में हम इसका भरपूर आनंद उठाएंगे. अगर यह ख़ास पल निजी रहे तो यह हमारे लिए बहुत मायने रखेगा." कियारा और सिद्धार्थ ने पैपराज़ी को मिठाइयों के डिब्बे भी भेजे और उनसे उनकी निजता का सम्मान करने का अनुरोध किया.