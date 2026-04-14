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क्या है VFX, CGI और SFX का असली खेल? पर्दे के पीछे कैसे होता है ये जादू; फिल्म देखते वक्त ऐसे पहचानें इन तीनों का फर्क

VFX CGI and SFX Difference: फिल्मों में दिखने वाले शानदार सीन आखिर कैसे बनते हैं, क्या आपने कभी सोचा है. ‘रामायण’ का टीजर के बाद एक बार फिर ‘VFX’, ‘CGI’ और ‘SFX’ को लेकर बातें होने लगी हैं. ये तीनों तकनीकें एक जैसी नहीं, बल्कि अलग-अलग काम करती हैं. अगर आप इनका फर्क समझ लेंगे, तो अगली बार फिल्म देखते वक्त हर सीन को नए नजरिए से देखेंगे.

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Apr 14, 2026, 07:13 AM IST
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Difference between VFX CGI SFX
Difference between VFX CGI SFX

Difference between VFX CGI SFX: आजकल जब भी किसी बड़ी फिल्म का टीजर आता है, तो सोशल मीडिया पर ‘VFX’, ‘CGI’ और ‘SFX’ जैसे शब्द ट्रेंड करने लगते हैं. हाल ही में रणबीर कपूर और नितेश तिवारी की मोस्ट अवेटेड फिल्म ‘रामायण’ के टीजर के बाद भी ऐसा ही कुछ देखने को मिला. लेकिन सच ये है कि बहुत से लोग इन तीनों को एक ही समझ लेते हैं. असल में ये तीनों अलग-अलग तकनीकें हैं, जिनका इस्तेमाल फिल्मों को ज्यादा शानदार और असली जैसा दिखाने के लिए किया जाता है. 

अगर आप इनका फर्क समझ जाएं, तो फिल्म देखते वक्त आपका एक्सपीरियंस और भी मजेदार हो सकता है. आज की फिल्ममेकिंग पहले से कहीं ज्यादा एडवांस हो चुकी है. जिन चीजों को पहले सोचना भी मुश्किल था, उन्हें भी स्क्रीन पर आसानी से दिखाया जा रहा है. बड़े-बड़े महल, आसमान में उड़ती चीजें या फिर किसी और दुनिया के जीव, ये सब अब आम हो गया है. लेकिन इन सबके पीछे मेहनत सिर्फ एक्टर्स की नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी की भी होती है. खासकर ‘VFX’, ‘CGI’ और ‘SFX’ का इसमें बहुत बड़ा रोल होता है. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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क्या होता है SFX? 

यही तीनों मिलकर किसी भी सीन को साधारण से शानदार बना देते हैं. सबसे पहले बात करते हैं ‘SFX’ यानी स्पेशल इफेक्ट्स की. ये वो इफेक्ट्स होते हैं जो शूटिंग के दौरान कैमरे के सामने ही किए जाते हैं. यानी जो कुछ भी आप उस वक्त सेट पर देख रहे हैं, वही कैमरे में कैद होता है. इसमें किसी कंप्यूटर की जरूरत नहीं पड़ती. जैसे किसी सीन में आग लगाना, नकली खून दिखाना या कांच टूटने का सीन, ये सब SFX का हिस्सा होते हैं. इसे ‘प्रैक्टिकल इफेक्ट्स’ भी कहा जाता है क्योंकि ये सब असल में होता है.

पुरानी फिल्मों में आपने देखा होगा कि बारिश या बर्फबारी के सीन भी सेट पर ही बनाए जाते थे. मशीनों से पानी गिराया जाता था या फोम का इस्तेमाल करके बर्फ जैसा माहौल तैयार किया जाता था. यही सब SFX की ताकत है. आज भी कई डायरेक्टर असली फील देने के लिए इनका इस्तेमाल करते हैं. क्योंकि कई बार रियल इफेक्ट्स स्क्रीन पर ज्यादा भरोसेमंद लगते हैं और दर्शकों को सीन से जोड़ते हैं.

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क्या होता है CGI?

अब आते हैं ‘CGI’ पर, जिसका पूरा नाम है ‘कंप्यूटर जनरेटेड इमेजरी’. जैसा नाम से ही समझ आता है, ये पूरी तरह कंप्यूटर के अंदर बनाया जाता है. इसमें कोई असली शूटिंग जरूरी नहीं होती. CGI का इस्तेमाल उन चीजों को बनाने के लिए किया जाता है जो असल दुनिया में मौजूद ही नहीं हैं. जैसे अजीबोगरीब जीव, बड़े-बड़े राक्षस या कोई काल्पनिक दुनिया. ये सब 3D डिजाइन और डिजिटल सॉफ्टवेयर की मदद से तैयार किया जाता है. CGI की खास बात ये है कि इसमें आप अपनी कल्पना को बिना किसी सीमा के स्क्रीन पर उतार सकते हैं. 

हॉलीवुड फिल्मों में एलियन, सुपरहीरो या दूसरी दुनिया के सीन ज्यादातर CGI से ही बनाए जाते हैं. अगर किसी फिल्म में आपको कुछ ऐसा दिखे जो असल में बनाना नामुमकिन है, तो समझ लीजिए वहां CGI का इस्तेमाल हुआ है. ये तकनीक महंगी जरूर होती है, लेकिन इसका असर काफी शानदार होता है.

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क्या होता है VFX?

अब बात करते हैं ‘VFX’ यानी विजुअल इफेक्ट्स की, जिसे लेकर सबसे ज्यादा कन्फ्यूजन होता है. VFX असल में CGI और रियल फुटेज का मेल होता है. यानी पहले सीन को कैमरे से शूट किया जाता है, फिर बाद में कंप्यूटर की मदद से उसमें बदलाव किए जाते हैं. ये काम शूटिंग के बाद होता है. इसका मकसद होता है असली और नकली चीजों को इस तरह जोड़ना कि फर्क समझ में न आए. आपने अक्सर देखा होगा कि किसी हीरो को ग्रीन स्क्रीन के सामने शूट किया जाता है. 

बाद में उस ग्रीन बैकग्राउंड को हटाकर वहां पहाड़, शहर या कोई खतरनाक सीन जोड़ दिया जाता है. यही VFX है. यानी जो चीजें आप स्क्रीन पर देखते हैं, उनमें कुछ असली होती हैं और कुछ कंप्यूटर से जोड़ी गई होती हैं. अगर सीन बहुत बड़ा या खतरनाक लगे, तो समझ लीजिए वहां VFX का हाथ है.

कैसे पहचाने इन तीनों में अतंर? 

अगर आसान भाषा में समझें, तो SFX वो है जो सेट पर असली में होता है. CGI वो है जो पूरा कंप्यूटर में बनता है. और VFX वो है जिसमें असली शूट और कंप्यूटर दोनों मिलते हैं. अगली बार जब आप कोई फिल्म देखें, तो इन चीजों पर ध्यान जरूर दें. इससे आपको समझ आएगा कि कौन सा सीन कैसे बनाया गया है और फिल्म देखने का मजा भी दोगुना हो जाएगा. 

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Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल...और पढ़ें

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