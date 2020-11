Karan Johar की 'विवादित' सीरीज पर मिले ऐसे रिएक्शन, लोग बोले- चोरी ऊपर सीनाजोरी..

नई दिल्लीः फिल्मकार करण जौहर (Karan Johar) की नेटफ्लिक्स पर एक नई सीरीज आई है. नाम है- फैबुलस लाइफ ऑफ बॉलीवुड वाइफ्स’ (Fabulous Lives Of Bollywood Wives). यह फिल्म 27 नवंबर से दिखाई जा रही है.

मिली-जुली प्रतिक्रियाएं

नेटफ्लिक्स पर इस सीरीज के पहले आठ एपिसोड रिलीज होने के कुछ समय बाद ट्विटर पर इसे लेकर अच्छी-खराब राय मिलने लगी हैं. कुछ यूजर्स ने इसे अच्छा बताया, तो कुछ ने इसकी आलोचना की.

अलग-अलग दावे

कुछ यूजर्स इसे चापलूसी कह रहे हैं और इस पर असंवेदनशील होने का आरोप मढ़ रहे हैं. जबकि कुछ इसके पक्ष में आकर अपनी बात रख रहे हैं. फिल्म को सराहने वालों का कहना है कि यह एक अच्छा शो है, जिसमें सेलिब्रिटी परिवारों की समस्याओं को दिखाया गया है. उन्होंने यह भी दावा किया कि यह फिल्म मनोरंजन के लिहाज से भी अच्छी है.

स्टार किड्स की परेशानियां

कॉमेडियन कौतुक श्रीवास्तव (Kautuk Srivastava) उन लोगों में से एक थे, जो फिल्म के पक्ष में खड़े नजर आए. उन्होंने ट्वीट में कहा, ‘यह फिल्म बताती है कि स्टार किड को कितना संघर्ष करना पड़ता है. दूसरे एक्टर के मुकाबले, स्टार किड को हिन्दी न आने की वजह से बड़ा नुकसान होता है.’

The Fabulous Lives of Bollywood Wives showcases how much star kids have to struggle. Unlike other actors, star kids have the major disadvantage of not knowing Hindi.

एक यूजर की राय थी, ‘सीरीज का नाम ‘फेक लाइफ ऑफ सो काल्ड बॉलीवुड वाइफ्स’ (Fake lives of So called Bollywood wives) होना चाहिए था...’

