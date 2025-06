क्या थे संजय कपूर के वो आखिरी शब्द? जिसके बाद उन्होंने दुनिया को कह दिया अलविदा, जानकर खड़े हो जाएंगे रोंगटे

Sunjay Kapur Last Words Before Death: जाने-माने बिजनेसमैस और करिश्मा कपूर के एक्स हसबैंड संजय कपूर का गुरुवार को लंदन में निधन हो गया. उन्होंने 53 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, वे पोलो मैच खेलते वक्त अचानक गिर पड़े. बताया जा रहा है कि उन्होंने गलती से एक मधुमक्खी निगल ली थी, जिससे उन्हें डंक लगा और सांस लेने में परेशानी होने लगी. इसी वजह से उन्हें दिल का दौरा पड़ा.

उस वक्त वहां मौजूद लोगों ने संजय को ये कहते सुना कि 'मैंने कुछ निगल लिया है' और ये ही उनके आखिरी शब्द थे. ‘द टेलीग्राफ’ की रिपोर्ट के मुताबिक, संजय कपूर ने मैदान में गिरने से पहले बताया था कि उन्होंने कुछ निगल लिया है और बाद में पता चला कि वो एक मधुमक्खी थी. उनके करीबी दोस्त और बिजनेस पार्टनर सुहेल सेठ ने ANI को बताया, 'संजय की मौत हार्ट अटैक से हुई, जो शायद मधुमक्खी निगलने के बाद आया'.

On behalf of Sona Comstar, we extend our heartfelt condolences to his family, friends, and all those influenced by his remarkable life.

We want to assure our customers, employees, and shareholders that our current operations and prospects remain unchanged as we honour his… https://t.co/RxTVLFaWyo

— Sona Comstar (@sonacomstar) June 13, 2025