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‘तलाक होते ही दुश्मन बन जाते हैं...?’ जब आमिर खान ने अपने दो तलाक पर कही थी ये बात; तीसरी शादी के बीच वायरल हो रहा बयान

Aamir Khan on Divorce: आमिर खान आज 5 जुलाई 2026 को अपनी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड गौरी स्प्रैट के साथ एक बेहद प्राइवेट सेरेमनी में शादी करने जा रहे हैं. इस शादी के मौके पर आमिर का तलाक को लेकर दिया गया एक पुराना बयान सोशल मीडिया पर फिर से वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने रीना दत्ता और किरण राव के साथ अपने खास रिश्ते पर खुलकर बात की है.

Written ByVandana Saini
Published: Jul 05, 2026, 09:43 AM IST|Updated: Jul 05, 2026, 09:43 AM IST
‘तलाक होते ही दुश्मन बन जाते हैं...?’ जब आमिर खान ने अपने दो तलाक पर कही थी ये बात; तीसरी शादी के बीच वायरल हो रहा बयान
Image Credit: Aamir Khan on DivorceSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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