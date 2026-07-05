/‘तलाक होते ही दुश्मन बन जाते हैं...?’ जब आमिर खान ने अपने दो तलाक पर कही थी ये बात; तीसरी शादी के बीच वायरल हो रहा बयान

आज यानी 5 जुलाई को बॉलीवुड के ‘मिस्टर परफेक्टनिस्ट’ आमिर खान अपनी गर्लफ्रेंड गौरी स्प्रैट के साथ शादी करने जा रहे हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, ये शादी बहुत ही सादगी के साथ उनके घर पर ही पूरी होगी. इस खास मौके पर सिर्फ उनके परिवार के लोग और कुछ बेहद करीबी दोस्त ही मौजूद रहेंगे. लाइफ के इस नए सफर के बीच, आमिर खान का एक पुराना इंटरव्यू सोशल मीडिया पर अचानक काफी वायरल हो रहा है. इस पुराने इंटरव्यू में उन्होंने तलाक को लेकर खुलकर बात की थी, जिसकी चर्चा अब चारों तरफ हो रही है.
आमिर खान अपने रिश्तों को लेकर हमेशा से काफी साफ दिल रहे हैं. साल 2021 में किरण राव से अलग होने के बाद भी दोनों के बीच कभी कोई कड़वाहट नहीं दिखी. दोनों आज भी मिलकर अपने बेटे आजाद की परवरिश कर रहे हैं. यही नहीं, काम के मामले में भी दोनों साथ खड़े नजर आते हैं, जिसका सबसे बड़ा एग्जांपल उनकी फिल्म ‘लापता लेडीज’ है, जिसको किरण ने डायरेक्ट किया है और आमिर प्रोड्यूस किया है. दोनों ने दुनिया को सिखाया है कि अलग होने के बाद भी आपसी रिश्ता खूबसूरत और मजबूत बना रह सकता है.
आमिर खान और किरण राव का ये तालमेल वाकई काबिले तारीफ है. अपने एक पुराने इंटरव्यू में आमिर खान ने इस बात पर हैरानी जताई थी कि लोग अलग होने के बाद दुश्मन क्यों बन जाते हैं. आमिर ने कहा था, ’क्या किसी डॉक्टर ने ऐसा लिखा है कि तलाक होते ही दो लोग एक-दूसरे के दुश्मन बन जाएं? मैं खुद को बहुत किस्मतवाला मानता हूं कि किरण मेरी जिंदगी में आईं. हमारा साथ बहुत ही खूबसूरत और सुकून देने वाला रहा. हम आज भी एक-दूसरे की बहुत इज्जत करते हैं’. आज भी उनका ये बयना काफी वायरल होता है.
आमिर ने आगे कहा, ’हमने साथ मिलकर बहुत कुछ बनाया है, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल काम. हम आज भी साथ हैं और आगे भी हमेशा रहेंगे. हम इंसानी और इमोशनल लेवल पर एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं और यह रिश्ता कभी खत्म नहीं हो सकता. हम आज भी एक परिवार की तरह ही हैं’. आमिर की ये बातें साफ करती हैं कि वो अपने रिश्तों को कितनी मैच्योरिटी के साथ निभाते हैं, जो बाकी लोगों के लिए भी एक मिसाल है. किरण से पहले आमिर की शादी रीना दत्ता से हुई थी. उनके साथ भी उनकी अच्छी बॉन्डिंग है.
भले ही आमिर के ये दोनों रिश्ते टूट गए हों, लेकिन उनके मन में अपनी दोनों पूर्व पत्नियों के लिए हमेशा गहरा सम्मान रहा है. जब किरण राव की अपेंडिक्स की सर्जरी हुई थी, तब अस्पताल के बैंड पर उनका नाम 'किरण आमिर राव खान' लिखा दिखा था, जिसने फैंस का दिल जीत लिया था. आमिर का मानना है कि रास्ते अलग होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मन में कड़वाहट भर ली जाए. अब आमिर अपनी जिंदगी का एक नया चैप्टर गौरी के साथ शुरू करने जा रहे हैं और वो अपनी इस नई जर्नी को लेकर काफी खुश और एक्साइटेड हैं.
गौरी के बारे में बात करते हुए आमिर ने कहा था, ’गौरी मेरी जिंदगी में एक ठहराव और ढेर सारी खुशियां लेकर आई हैं. मैं बहुत लकी हूं कि वो मुझे मिलीं. रीना और किरण के साथ भी मेरा रिश्ता बहुत गहरा था, पर चीजें वैसी नहीं रहीं जैसी सोची थीं. गौरी के आने के बाद मुझे लगता है कि अब जाकर मैं मुकम्मल हुआ हूं’. बता दें, आमिर खान ने पिछले साल 2025 में अपने जन्मदिम पर गौरी के साथ अपने रिश्तों का खुलासा मीडिया के सामने किया था. हालांकि, उस समय उन्होंने अपनी शादी को लेकर कोई हिंट नहीं दिया था.